El mapa de los platos de cuchara de España: del cocido maragato al puchero canario

La llegada del frío de estos últimos días abre la veda para que cientos de españoles se decanten por un rico plato de cuchara a la hora de comer. Una buena sopa, un cocido o simplemente un caliente caldo. Y la gastronomía española puede presumir de contar con una rica variedad de platos para chuparse los dedos. Desde el cocido maragato, pasando por una fabada asturiana, los cocidos lebaniegos o madrileños, las sopas de maricos, el puchero canario, la zurrukutina vasca. Es por ello que vamos a hacer un recorrido por tierras españolas para conocer los platos característicos de cada Comunidad y si, tiene ocasión, no dude en probarlos.

Andalucía

Gazpachuelo de pil-pil

Empezamos nuestro recorrido gastronómico por tierras andaluzas. Si hay un plato genuino andaluz y que se repite en buena parte de las provincias es el puchero, con numerosas variantes, dependiendo del sitio donde vayamos. Otro potaje típico es el de habichuelas. Célebres también la berza gitana o la olla cordobesa sin olvidarnos del gazpachuelo, sobre todo en Málaga donde también nos topamos con las sopas perotas.

Aragón

Tierra de muchos potajes de legumbres. Aquí podemos destacar el recao de binéfar se prepara con alubias blancas, arroz, patatas y bien de pimentón, normalmente con chorizo, como nos enseña Paula de Con las zarpas en la masa. En Terueld destaca la sopa de Teruel, o la olla tensina.

Asturias

Un delicioso plato de fabada

Sin duda el plato estrella de cuchara de la comunidad asturiana son sus tradicionales fabes. Son tres los platos más populares, la fabada, las fabes con almeja o el pote asturiano. Platos contundentes, únicos e incomparables. Y todo con un buen acompañamiento o “compangu” como se dice por estas tierras.

Baleares

Las sopas mallorquinas son uno de los platos más tradicionales. Hay bastantes platos de cucharas con abundantes verduras. Pero para los amantes del cocido recomendamos el sofrito payés.

Canarias

¡Ay, Canarias, la tierra de mis amores! Como cantaban Los Sabandeños. Y es que a pesar de una temperatura cálida durante todo el verano, también hay platos de cuchara para quitar el hipo. Uno de ellos el puchero canario, con una rica variedad de verduras. Pero sin duda el plato estrella es el potaje o rancho, a base de garbanzos, embutido y carne de gallina.

Cantabria

Cocido montañés. FOTO: Uhanu Creative Commons

Nuestra siguiente parada nos lleva a Cantabria, donde abundan los pucheros. De hecho hasta existe una Ruta de los Pucheros cántabra. Pero son tres los más destacados. Por un lado el Cocido montañés, con alubias blancas y chorizo, mientras que el otro imprescindible es el Lebaniego, este con garbanzos. Y no puede faltar en esta lista el Guisote. Más recetas suculentas; las pochas con boletus o las alubias con almejas de Pedreña.

Castilla La Mancha

Empezamos aquí con un rico gazpacho manchego, pero que se toma caliente. Muy nutritivo y con productos de caza como la perdiz o el conejo. Otro plato para entrar en calor son las gachas manchegas, pero hay más opciones aquí como las carcamusas o las ollas serrana o de aldea.

Castilla y León

Cocido maragato en Las Termas FOTO: La Razón

Si hay un plato típico en Castilla y León es la sopa castellana, aunque dependiendo en la provincia en la que uno esté se puede degustar de distintas maneras. También existen distintas variedades de cocido, pero desde aquí nos decantamos por el cocido maragato en Astorga y alrededores, sobre todo en Castrillo de los Polvazares. En La Granja (Segovia) no podemos dejar de parar sin degustar su Judiones. Y otro de los platos típicos de cuchara de Burgos es su olla podrida. Y para acabar, y aprovechando que nos encontramos en época de setas, pues un buen guiso de níscalos con patatas. Soria es una buena parada para ello.

Cataluña

Escudela con galets. FOTO: Emi Yañez Creative Commons

Nuestro viaje por tierras españolas se detiene en Cataluña. Un plato tradicional de aquí es la escudella, a base de caldo de verduras, huesos y carne, aunque pueden añadirse multitud de ingredientes. También es famosa la sopa de pescado y platos contundentes como la olla aranesa, ya en la zona más pirenaica.

Ceuta y Melilla

Entre sus platos de cuchara se encuentran los guisos y sopas con pescado y marisco, destacando las cazuelas, con rape. También destaca el choco con garbanzos o la sopa harira.

Comunidad Valenciana

No solo es arroz en esta Comunidad. También cuenta con unos cuantos platos ricos de cuchara. Uno de ellos la “olleta”, con diversas variedades dependiendo de donde se cocine. La versión más completa incluye lentejas, alubias, acelgas, carne y embutido de cerdo, nabos y calabaza. Destacan a su vez guisos marineros o el cocido de pava borracha.

Extremadura

Caldereta con setas y hongos FOTO: La Razón La Razón

Cocina muy tradicional y muy rural y donde no puede faltar una buena caldereta, normalmente de cordero o cabrito. Hay una gran variedad de sopas, empezando por el cocido extremeño y siguiendo por el caldo de ajo, o las sopas canas que se preparan con leche.

Galicia

Caldo gallego elaborado en Los Montes de Galicia

Y antes de la mariscada una buena y rica sopa, que por estas tierras hay muchas. Desde un caliente tazón de caldo gallego a base de verduras y carne y donde no falten grelos, repollo, lacón o tocino, entre otros ingredientes. Otros platos habituales con las caldeiradas o los potes gallegos sin olvidar los cocidos con judías blancas.

La Rioja

Patatas a la riojana

Una auténtica delicatessen de estas tierras son las patatas a la riojana a base de patatas, chorizo, pimientos, ajo y cebolla. Un plato indispensable. Pero tampoco desmerece un buen plato de caparrones o una buena caldereta de cordero.

Madrid

Cocido madrileño FOTO: Pinterest

Sin duda alguna, el plato de cuchara característico de la comunidad madrileña es el cocido madrileño, donde sus ingredientes imprescindibles son el jamón y el tocino hay un plato, Indispensable con su sopa de fideos.

Murcia

Hay muchos platos de olla y de puchero, aunque no hay recetas fijas. Claros ejemplos son el guiso de trigo, el denominado empedrado, el potaje lorquino o la olla de San Antón.

Navarra

El más tradicional plato de cuchara es el de pochas a la navarra, con un tipo de alubia muy característico de esta zona. Cocinadas con pimiento, tomate, cebolla y ajo, uno entra en calor de manera rápida. También destacan los calderillos o calderetes.

País Vasco

FOTO: DAVID JAR (nombre del dueño)

Y nuestro recorrido finaliza al norte de España, con dos platos característicos del País Vasco. Por un lado el marmitako, muy tradicional en los puertos pesqueros, a base de bonito, patatas, cebolla, pimiento y tomate. Y otro plato que no falta en estos días fríos es la porrusalda, aunque no podemos olvidarnos de un rico guiso de alubias. Y no podía faltar tampoco la sopa tradicional vasca, la zurrukutina, a base de bacalao, pan, ajo, pimiento choricero y huevo.