Recuperar el arraigo pastoril y lanar

El municipio segoviano de Trescasas continúa trabajando y avanzando en su proyecto ambiental y educativo ‘Esquileo’, bajo el lema ‘Trescasas Naturaleza Viva’ en el que cuentan con un rebaño municipal que, en tres años, desde que comenzó con una veintena de ovejas, ha duplicado el número de ejemplares hasta llegar, en la actualidad, a 42.

Se trata de una iniciativa que puso en marcha el propio Ayuntamiento de la localidad en 2021, tras el “gran susto” de 2019, cuando un incendio asoló la periferia de Trescasas, quedando muy próximo a las viviendas. "Desde el Ayuntamiento entendimos que un rebaño de ovejas municipal podría contribuir a que durante todo el año se mantuvieran las áreas naturales que rodean al municipio de una forma adecuada”, además de incluir el desbroce que se realiza manualmente por temporadas, según explica el alcalde de la localidad, Borja Lavandera.

Por ello, el primer objetivo de esta nueva adquisición fue “minimizar el riesgo de incendios, tener parcelas municipales mantenidas durante todo el año y dar la posibilidad a los particulares, de forma gratuita, el desbroce de sus parcelas”. Con una primera visión ambiental, en la que el rebaño desde entonces ha desempeñado un papel “fundamental” en el mantenimiento de las áreas naturales, conservando la biodiversidad y trabajando en la mejora de la calidad del suelo, el Consistorio promocionó la iniciativa en materia educativa.

En este último ámbito y, en colaboración con el CEIP ‘Las Cañadas’, el proyecto ‘Esquileo’ ha logrado involucrar a los más jóvenes en la preservación del patrimonio natural y cultural del municipio. A través de diversas actividades, y la organización de rutas hasta la ‘sede central’ de las ovejas “los alumnos están descubriendo la importancia de la cañada y los esquileos en la historia de Trescasas, así como los beneficios que aporta la ganadería extensiva al medio ambiente”, además de conocer el día a día de estos animales y su “gran labor”, tal y como señala Lavandera.

Divulgar la historia del municipio

Una vez asentados los pilares del proyecto, este ha pasado a trabajar en otro factor “importante para Trescasas’ como es recuperar el arraigo lanar y pastoril con el que ha contado el municipio a lo largo de su historia. Así, el alcalde aclara el por qué ovejas y no otros animales, que responde a la historia de Trescasas, conocido hace años por formar parte de la ruta de trashumancia, con tres casas de esquileo en el municipio “y recordar y divulgar la historia de la localidad”.

En este sentido, la iniciativa ha sido “bien acogida” por parte de los municipios vecinos “algunos ya lo han puesto en práctica”, asegura Lavandera. Asimismo, en cuanto a los vecinos y vecinas de Trescasas, el primer sentimiento que generó fue curiosidad “la gente nos decía cómo nos podíamos meter a tener un rebaño” pero poco a poco, detalla, “ya sienten el proyecto como suyo” y se involucran a diario en la evolución del rebaño “nos ha dado pie a que gente que ha llegado a Trescasas sin ser su origen, conozca la historia y las tradiciones del municipio”. Algo que, según declara el alcalde, “ayuda a recuperar el arraigo de los pueblos”.

Evolución

El trabajo continuado para el mantenimiento de este rebaño municipal, ha resultado ser “satisfactorio” con el aumento de ejemplares hasta superar los 40 en la actualidad “el rebaño ha ido creciendo progresivamente y todas las crías hembras que han ido naciendo durante estos años han pasado a formar parte de él”.

Ha sido “laborioso”, recalca Lavandera, mientras explica que cuidar de un rebaño no es solamente sacarlas a pastar, “hay que hacer controles veterinarios, llevar registros, pastorearlas, limpiarlas y contar con el espacio adecuado”. “Son muchas las tareas diarias”, pero, subraya que la evolución “ha sido muy grande”.

Por ello, el objetivo a corto plazo es seguir creciendo hasta un máximo de medio centenar “para que tengan un cuidado excepcional y unas condiciones óptimas” en la localidad, contando con la infraestructura y el personal con el que cuentan “controlamos todos los días el rebaño y estamos pendientes de los partos y de las crías diariamente”.

Actualmente, el mantenimiento está encargado a un operario, que también es ganadero de forma particular “es la persona idónea porque le pone cariño, empeño y sabe lo que hace”. Cuando no está disponible, el propio alcalde se encarga del rebaño, ayudado de otros trabajadores municipales “es una tarea gratificante y bonita”, asumido como un proyecto “del pueblo y para el pueblo”.

Resultados

En cuanto a los resultados que ha dado el mantener un rebaño municipal en Trescasas, Lavandera resalta, sobre todo, el mantenimiento “hay zonas del municipio, parcelas municipales como el entorno de la depuradora, de los depósitos de agua o del punto verde que no hemos tenido que desbrozar manualmente” y no han tenido más mantenimiento que llevar de forma periódica a las ovejas a estos lugar en donde, asegura, “nos quitan mucha tarea y esfuerzos que se pueden focalizar en otras zonas donde el acceso no es tan seguro”.

Por otra parte, el alcalde destacó que otro de los puntos que han dado resultado a partir de la adquisición de este rebaño es la celebración de la feria del esquileo “la hacemos en mayo para hacerla coincidir con la época del esquilado de las propias ovejas” que sirve de divulgación de esta labor.

Así, realizan conjuntamente actividades y talleres relacionados con el mundo lanar y pastoril “dependiendo un poco del año” y, además, aprovechar para llevar a cabo la exhibición del esquilado de las ovejas “en la que cualquiera puede vivir esta bonita experiencia”.

Otros proyectos rurales

En cuanto a la ganadería y la agricultura, “estamos en un entorno privilegiado” por lo que desde el Ayuntamiento están centrados en recuperar unas antiguas pozas de lino “relacionadas con los antiguos usos”, que eran donde se limpiaba el lino para elaborar después los tejidos.

Un proyecto ambiental “importante” donde se recuperarán también aves que, actualmente no encuentran un lugar para asentarse y que permitirá conocer la historia y recuperar una zona urbana para convertirla en una zona ambiental “de mucha riqueza” según comentaron los biólogos.

Relacionado con la agricultura, desde el Consistorio también se está llevando a cabo la recuperación de los huertos de ocio, haciendo huertos urbanos “para que se recuperen esos usos”. Los primeros que hicieron hace unos años “tuvieron una acogida fantástica”, recuerda, mientras expone que, actualmente, los vecinos piden la puesta en marcha de más huertos en otros puntos del municipio “el año que viene haremos más huertos de ocio para que todos aquellos vecinos que quieran puedan cultivar productos de temporada mientras recuperar los usos y costumbres de tiempos pasados”, concluyó Lavandera.