Ante la renovación del CGPJ en Bruselas mañana

Nada es susceptible de ser pactado el miércoles en Bruselas para negociar la renovación del CGPJ. Es muy de agradecer que el Sr. Reynders haga esta invitación a su despacho en Bruselas, si bien es muy vergonzoso aceptar esa modalidad de mediación por mucho que sea en una institución europea de la que formamos parte . Aquí lo que se está jugando es la independencia del poder judicial, y ello requiere que los jueces sean elegidos por sus pares, tal y como el Sr. Reynders ha declarado en muchas ocasiones desde hace muchísimos meses. Otra fórmula no existe, por “ muy imaginativa “ que quisieran ofrecérnosla.

Esto es trascendental ya que cualquier otra modalidad significa fagocitar antes o después el poder judicial como el Gobierno ha hecho de forma miserable y antidemocrática ni más ni menos que con el Tribunal Constitucional, en sí mismo de una gravedad absoluta, al significar el fin de la garantía necesaria para proteger el estado de derecho y la democracia.

Si el CGPJ, cae en las garras de la manera que sea , por muy disfrazada que fuere , de este siniestro Gobierno , definitivamente hemos acabado con la división de poderes, la independencia judicial, el estado de derecho y la democracia. Es así de claro y cristalino.

El Gobierno no tiene ningún reparo en buscar y nombrar jueces a su servicio y que sigan sus dictados y además en su cuota nombrar otros impuestos por los partidos golpistas, el del prófugo huido, el partido neo comunista y el del condenado por terrorismo. No hay absolutamente nada que pactar.

Lo que se está deslizando de renovar el CGPJ y “simultáneamente” acordar una nueva renovación donde los jueces elijan a los jueces, es un absoluto engaño, ya que hasta la siguiente renovación no entraría en vigor el acuerdo, y sin tiempo ya de parar en seco este golpe al estado de derecho del Gobierno.

Pero hay más, ¿como puede nadie siquiera sentarse a pactar nada con un Gobierno en modo ataque directo al Estado de Derecho cuando todos los días demuestra este Gobierno, con hechos irrefutables, ese ataque descarnado y saltándose la ley dia si , día también? ¡Es sencillamente incompatible!. Si la excusa es que Europa lo exige, demuéstrese a Europa el estado de absoluta excepción en el que estamos, y hágase comprender a Europa la verdad sin ambage alguno. A Europa, si se le explica sin ocultar nada y sin trucos ni revueltas, lo va a entender a las mil maravillas.

Por último, no admitiremos los españoles un engaño más de nadie. De ninguno de los dos grandes partidos y de nadie.

Me duele muchísimo recordarlo pero el PP estuvo a punto de cerrar el pacto de renovación del CGPJ, los últimos días de octubre de 2022, y si no se cerró es porque horas antes “ se descubre el pastel “ de la eliminación de la sedición y rebaja de malversación y , claro, hubiera sido un escandalazo sideral. Además se dijo que se renovaría el CGPJ con otro PSOE, ya que con este era imposible. ¿Se acuerdan de todo ello?

Como español de a pie y desde mis trabajos desde la sociedad civil, pido y exijo solemnemente no pactar absolutamente nada. Me duele mucho decirlo, al igual que me duele mucho tener que llamar ya dictador al presidente de Gobierno de nuestra nación, puesto que es quien nos representa, pero por encima de cualquier ideología está el bien de España. Lo que ocurra hoy con la ley de la amnistía y una secuencia de ignominia en los últimos diez días dictada por el prófugo, para su protección, en contra de la ley y de los jueces, al verse cautivo por terrorismo o por lesa traición, y auspiciada esa protección por el presidente del Gobierno para seguir siéndolo, es una traición a España, y un golpe al Estado sin precedentes.

Lo que ocurra mañana en Bruselas con la “ negociación “ del CGPJ es muy, muy , difícil de entender en esta situación extraordinaria en la que nos encontramos, y prueba de ella es tener que buscar al Sr. Reynders como mediador. La anomalía y vergüenza es sideral, y por tanto vuelvo a exigir pacto “cero” . Lo ruego y lo exijo como español de a pie. El presidente del partido popular dijo al final de su intervención el domingo: ¿queréis amnistía o España?. La respuesta de la multitud fue obvia. En esta pregunta está todo dicho. El golpe a la democracia y al estado de derecho es total y de alta traición. Por tanto, tal y como tuve ocasión de decir en la calle al Sr. González Pons aún con mucha gente deambulando tras la manifestación….¡ no pactéis nada el miércoles!. Nada es nada. Me dijo dos veces que no lo iban a hacer. Espero cumplimiento íntegro de la palabra. Eso esperamos la mayoría de los españoles de cualquier idea y pensamiento que anteponemos el bien de los españoles a los intereses espurios de los enemigos de España , liderados por el presidente del Gobierno, convertido ya en dictador. Si hay un estado de verdadera excepción a la democracia, sólo ha de reconducirse tal abismo, y todos unidos en ello. Solo pensar y actuar en eso. No cabe ninguna veleidad de ningún orden, ni excusa alguna, cuando hoy mismo se consuma un golpe sin precedentes a España .

Repito, nada es nada, por si quedaba alguna duda. En esta situación de excepción y extrema gravedad por todos, - izquierda y derecha que cumplen la Constitución y la ley- perfectamente diagnosticada, ¡ nada es nada! ¿ queda alguna duda?.

No admitiremos la sociedad civil más engaños y mentiras y malas praxis de absolutamente nadie.