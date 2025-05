La DO Ribera de Duero lanza la novena edición de su Premio de Narrativa Breve

El Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, que este año cumple su edición número diez, sigue reafirmándose como un referente absoluto en su categoría así como un trampolín al éxito para escritores de todo el mundo.

Un certamen que organiza cada dos años el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero junto a Editorial Páginas de Espuma, que tiene como objetivo reconocer al mejor libro de cuentos inédito escrito en castellano.

Desde su creación en 2008, el premio no ha parado de crcer, y en la última edición, celebrada en 2024, batió el récord de manuscritos presentados de 38 países (1.114), un 17,7 por ciento más respecto a la edición anterior. Un incremento que, en palabras de Enrique pascual, presidente de la DO, "no solo refleja el entusiasmo y la expectación que despierta el certamen entre los autores, sino también su consolidación como un referente de la narrativa breve en español".

Entre los premiados figuran Javier Sáez de Ibarra, Marcos Giralt Torrente, Guadalupe Nettel, Samanta Schweblin, Antonio Ortuño, Marcelo Luján, Liliana Colanzi y, en la última edición, la argentina Magalí Etchebarne, quien se alzó con el galardón por su libro “La vida por delante”.

El ganador se lleva un premio en metálico de 25.000 euros, además de la publicación de su obra por Editorial Páginas de Espuma, su promoción en el ámbito hispanohablante y una importante presencia en librerías a través de iniciativas como el concurso de escaparates.

El plazo para la presentación de obras está abierto hasta el 31 de diciembre de 2025. Las bases del Premio pueden consultarse en las páginas web del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero (www.riberadelduero.es) y de Editorial Páginas de Espuma (www.paginasdeespuma.com).