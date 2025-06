Sanitarios se plantean dejar Sanabria al quedarse sin tren AVE a primera hora de la mañana

Personal sanitario y otros profesionales que trabajan en la comarca zamorana de Sanabria y viven en Zamora capital se plantean ahora dejar ese destino al no disponer ya de un tren AVE a primera hora de la mañana para ir a trabajar, por lo que la reestructuración de frecuencias en la línea ferroviaria Madrid-Galicia puede afectar a servicios esenciales que se prestan en esa comarca zamorana.

De la situación se ha hecho eco este domingo el Colegio de Enfermería de Zamora, que ha difundido como ejemplo el caso de dos enfermeros, Jonatan García y Laura Amaro, que advierten de que mucha gente se plantea ahora cambiar de destino.

Tras años utilizando el tren en sus desplazamientos laborales a Sanabria desde Zamora, el enfermero Jonatan García tendrá este lunes que volver a coger su coche para realizar en casi una hora y media de viaje el recorrido que hasta ahora le llevaba apenas media hora en tren.

Lo peor vendrá a la vuelta, tras una guardia de 24 horas que concluye a las ocho de la mañana del martes y deberá hacer un último esfuerzo para vencer el sueño y estar atento por una carretera junto a la Sierra de la Culebra con tramos sin arcén y numerosos accidentes por el paso de fauna.

Este enfermero y su compañera destinada en Robleda Laura Amaro son dos de los usuarios afectados por la reestructuración de horarios que suprime paradas en la estación de Sanabria Alta Velocidad de la línea ferroviaria Madrid-Galicia.

Tanto Jonatan como Laura han confesado que estaban muy a gusto en sus destinos en la sanidad pública, y prueba de ello es que llevaban años en el área de salud de Sanabria pese a las ofertas que han recibido para ejercer en otros lugares más cercanos a la ciudad de Zamora.

Sin embargo, la situación para ellos ha cambiado y ya sopesan irse a otros destinos, algo que también se plantean médicos, profesores o empleados de banca que, como Jonatan y Laura, también utilizaban habitualmente el AVE para trabajar en Sanabria.

Ahora ya no disponen de una combinación que les deje a primera hora en esa comarca zamorana ni de uno de regreso en un horario adecuado.

Jonatan ha comentado el problema "de seguridad, de que te salgan bichos o te duermas" en el trayecto de más de cien kilómetros hasta Zamora.

Laura ha hecho hincapié en que cada día se juntaban entre quince y veinte personas que cogían el tren para trabajar en Sanabria y regresar a Zamora.

"Nos duele porque te lo quitan de golpe y porrazo y por el agravio comparativo con la gente que viaja de Madrid a Orense o a Vigo", ha declarado.

Ella tiene dos hijos pequeños y ahora piensa, cuando se reincorpore en un mes tras una baja maternal, en un destino más cercano a Zamora.

El AVE había supuesto un balón de oxígeno para que esa comarca no perdiera servicios, pero el futuro con los nuevos horarios es incierto, según han admitido desde el Colegio de Enfermería de Zamora.

Laura Amaro ha recordado que no son solo ellos los afectados que ya no tienen ningún incentivo para trabajar en Sanabria, sino que los propios vecinos de la comarca ya no disponen tampoco de enlace para ir en el día a consultas médicas a Madrid o a Zamora.

"Es un derecho que les están quitando", ha concluido.