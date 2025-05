Sanz Merino advierte de que la Junta está “bastante molesta” por la reestructuración de paradas de alta velocidad en Castilla y León

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, advirtió hoy de que la Junta de Castilla y León está “bastante molesta” tras la aparición en la web de Renfe de una reestructuración de paradas de alta velocidad, que suprime nueve dentro de la Comunidad, sobre todo en la zona de la comarca de Sanabria, Medina del Campo o Segovia.

En primer término, Sanz Merino lamentó la falta de comunicación directa a la Junta por parte de Renfe, ya que contraviene el convenio suscrito entre ambas entidades, ya que recoge, en palabras del consejero, que “cualquier modificación de itinerarios, de trayectos, de horarios en Castilla y León está comprometida la información previa a la Comunidad, por si tenemos algo que decir”. Esta comunicación, por tanto, no se ha producido en el ámbito correspondiente, la Comisión de Seguimiento del convenio.

“Renfe, por el contacto que hemos tenido con la Dirección de Relaciones Institucionales, habla de que es una operativa comercial que se circunscribe al verano, del 9 de junio hasta a finales del verano, pero muchos nos tememos que hay decisiones que pudieran prolongarse en el tiempo”, señaló Sanz Merino, en declaraciones recogidas por Ical antes de la celebración en el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca de la Noche de la Ingeniería Informática de Castilla y León.

El rechazo de la Junta se produce, también, por el mero hecho de la supresión de servicios dentro de Castilla León, “muy en especial, en zonas que no tienen tanta fuerza como pueden ser las grandes ciudades, como Otero de Sanabria, Medina del Campo, una ciudad importante, pero evidentemente no de las más grandes y Segovia, cuya cercanía a Madrid hace que sea un polo de atracción muy importante”.

El consejero también se refirió a que, “al parecer”, la decisión de Renfe está motivada por una solicitud del alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien insinuó que el tren de alta velocidad a Madrid tardaba demasiado porque había muchas paradas en Castilla y León. “El alcalde de Vigo ha solicitado solidaridad, pero el camino de la solidaridad tiene ida y vuelta, y debe haber solidaridad en ambos ámbitos”.

En este sentido, recalcó que “Vigo es una gran ciudad, una gran metrópoli” y consideró que “la solidaridad la tiene que practicar, sobre todo quien más tiene, desde ese punto de vista, quien más viajeros tiene, con quien tiene menos oportunidades”. Sin embargo, “hace que el equilibrio territorial, la cohesión territorial, la equidad territorial, se penalice con decisiones de este tipo”.

“Si a eso le sumamos que Renfe, en su momento, cuando hubo una primera petición del alcalde de Vigo al respecto, informó por escrito y sacó un comunicado diciendo que no se iba a producir ninguna de estas circunstancias, pues de alguna manera nos sentimos postergados y casi engañados con esa decisión”, lamentó.

El consejero aseguró haber escrito sendas cartas al presidente de Renfe y al secretario de Estado de Infraestructuras y Movilidad, exigiéndoles, “primero, información, y segundo, que no se atienda a reivindicaciones muy localistas, sino que se atienda a lo de todos y que, por lo tanto, no se penalicen los trayectos en Castilla y León, que no estamos precisamente sobrados de servicios públicos”, concluyó.