Marta Peñate: Del sueño cumplido al susto más grande de su vida en 24 horas

Marta Peñate vivió en solo 24 horas el mejor y el peor día de su vida. Este lunes, la exconcursante de Gran Hermano compartía con sus seguidores la noticia más esperada: está embarazada. Un hito muy especial para ella y su pareja, Tony Spina (36), tras dos años y medio de lucha con problemas de fertilidad, tratamientos y muchas lágrimas.

La alegría era evidente. Marta lo contaba emocionada, agradeciendo el apoyo recibido durante todo el proceso. Pero la euforia duró poco. Este martes, desde su cuenta de Instagram, reveló un episodio que casi termina en tragedia.

Muy alterada

"Fue un susto tremendo", comenzó contando. Mientras paseaba a su perro, el animal corrió hacia la carretera. En un acto reflejo, Marta fue tras él sin pensarlo. "Me tiré corriendo para que no le pasara nada. El coche casi me atropella a mí. Di un salto increíble", explicó visiblemente alterada.

El accidente no llegó a producirse, pero el impacto emocional ha sido fuerte. Marta no esconde que tiene miedo, y más en una etapa tan delicada como esta. "Sé que las mujeres embarazadas hacen vida normal, pero este embarazo es distinto. Me ha costado mucho llegar hasta aquí. Estoy un poco cagada, la verdad", confesó.

La influencer, que también participó en La isla de las tentaciones, habló abiertamente del miedo que arrastra desde que supo que estaba embarazada. Aunque intentó mantener la calma y disfrutar del positivo, las dudas no han desaparecido. "Pensé que los miedos se acabarían con la prueba positiva, pero no. Ahora tengo miedo de que algo salga mal, de tener que contar que no ha salido bien", relató con total sinceridad.

Peñate decidió hacer pública la noticia pronto porque ya había compartido el proceso de la transferencia embrionaria con sus seguidores. "Os lo debía", explicó. Y ahora, en ese mismo tono honesto y sin filtros que la caracteriza, también ha querido contar este susto que la ha dejado con el corazón encogido.

El próximo 26 de mayo sabrá si hay latido. "Tengamos fe. No sabéis lo que voy a llorar cuando lo escuche", concluyó. De momento, Marta se aferra a la esperanza y a la calma, intentando recuperar el equilibrio después de un día que lo tuvo todo: alegría, miedo y un susto que pudo cambiarlo todo.