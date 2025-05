La AEMET pone fin a las lluvias: el viernes vendrá con una mayor estabilidad atmosférica

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un cambio de tendencia para este viernes 16 de mayo, con una jornada que estará marcada por una mayor estabilidad atmosférica en buena parte del país. La entrada de una dorsal anticiclónica sobre la Península Ibérica y Baleares contribuirá a la retirada progresiva de la inestabilidad de días anteriores, dando paso a cielos más despejados y a una recuperación térmica.

No obstante, esta mejora no será completa: el Cantábrico oriental y el Pirineo occidental seguirán bajo la influencia de restos frontales que dejarán lluvias débiles, mientras que en zonas de montaña del interior peninsular y en Mallorca aún se podrían registrar chubascos aislados, en general débiles, aunque no se descarta que alguno sea más intenso, especialmente en el Pirineo catalán.

Suben de manera generalizada las temperaturas

En el plano térmico, el viernes traerá una subida generalizada de las temperaturas máximas en la Península y Baleares, que será más marcada en el interior noroeste, donde los termómetros podrían recuperar valores más típicos para la segunda quincena de mayo. Las mínimas, en cambio, descenderán ligeramente en el cuadrante noroeste, mientras que en el resto del país se esperan ligeros aumentos. En las zonas altas del Pirineo, aún serán posibles heladas débiles a primeras horas del día.

Viento muy fuerte en el noreste

Uno de los factores más destacados de la jornada será el viento, que soplará con rachas muy fuertes en el Ampurdán y en el Bajo Ebro, debido a la intensificación de la tramontana y del cierzo. Estas condiciones podrían generar complicaciones en áreas expuestas, por lo que la AEMET recomienda precaución a la población, especialmente en actividades al aire libre y en la circulación en carretera.

En el resto de la Península, predominarán los vientos flojos del norte, mientras que en el extremo sur soplarán de componente oeste, con intervalos de poniente moderado en el mar de Alborán, que irá girando progresivamente a levante. En Canarias, continuarán los alisios moderados, con cielos nubosos en el norte de las islas y despejados en el sur.

La estabilidad atmosférica favorecerá la formación de brumas y bancos de niebla matinales en áreas de la meseta y del Alto Ebro, especialmente en los valles fluviales. Estas nieblas tenderán a disiparse con el avance del día, dando paso a cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas del interior.

Mejora progresiva hacia el fin de semana

La tendencia meteorológica apunta a una mejora sostenida durante el fin de semana, con cielos cada vez más despejados y temperaturas en ascenso en gran parte del país. Este viernes marcará el inicio de un periodo más estable, tras una semana marcada por la inestabilidad, las tormentas y el viento.

Una estabilidad que irá en aumento durante el fin de semana: Temperaturas que dejan atrás una primavera más fresca y pasada por agua a partir de esta segunda quincena de mayo a partir del sábado: Ninguna capital de provincia estará por debajo de los 20ºC durante este día, rondando los 30ºC en el sur peninsular.

Este calor irá incluso en aumento el domingo: se esperan hasta 33ºC grados en Sevilla, Granada y Córdoba; y hasta 31ºC grados en ciudades como Zaragoza, Valladolid, Toledo, Ourense, Murcia, Málaga, Madrid, Lleida, Jaén, Girona, Ciudad Real, Cáceres, Bilbao, Badajoz, Almería o Albacete.