Seis municipios y 30 entidades locales menores aún deben elegir a sus munícipes

Seis municipios de Burgos, Salamanca y Segovia y 30 entidades locales menores de Burgos, León, Palencia y Soria, con una población de 3.740 vecinos, están llamados a las urnas el próximo domingo, 26 de noviembre, para elegir a sus representantes. En los comicios de mayo no hubo candidatos en esas localidades o bien el resultado fue nulo. Ahora tienen una segunda oportunidad para elegir a sus munícipes.

El Consejo de Ministros acordó que esas nuevas elecciones se celebren el 26 de noviembre. Son 44 municipios en España, seis en Castilla y León. Cuatro corresponden a Burgos: Quintanilla de la Mata (114 vecinos), Peral de Arlanza (167 vecinos), Trespaderne (809 vecinos) y Zael (112 vecinos). Uno a Salamanca: Puerto Seguro (59 vecinos). Uno a Segovia: Cabezuela (671 vecinos).

Además, 45 pedanías se quedaron sin candidaturas el pasado mes de mayo, pero ahora solo se han presentado en 30 de ellas, en concreto en 15 de Burgos, en 11 de León, en tres de Palencia y en una de Soria. En las quince restantes no habrá, por tanto, mesas electorales en esa jornada.

En el caso de las pedanías, se trata de pequeñas localidades, como Quintanabaldo, en la burgalesa Merindad de Valdeporres, con tres vecinos; Congosto, en la misma provincia, con siete habitantes; Ura, también en Burgos, con 19 habitantes. Las entidades menores con más población son las leonesas de Santa María de la Isla (285 habitantes) y de Antimio de Arriba (167 habitantes).

La Junta de Castilla y León convocó por primera vez en mayo estas elecciones a entidades locales menores, tras el acuerdo de la Junta Electoral Central de 2019, que deja a las comunidades como responsables dado que estos núcleos de población dependen administrativamente de un municipio. La Consejería de la Presidencia, a través de las delegaciones territoriales, se encarga de intendencia y trámites.

Fuentes de Presidencia explicaron que se ha realizado la adquisición del material electoral y se han redactado las Instrucciones económico-administrativas, así como los formularios para el pago de las papeletas, que realizan los ayuntamientos, miembros de mesas, representantes de la Administración, transporte de electores, en caso de no coincidir la entidad local Menor con la ubicación del colegio electoral y acondicionamiento, apertura y cierre de locales electorales.

Burgos

Los municipios de Quintanilla de la Mata, Peral de Arlanza y Trespaderne ya conocen a sus próximos alcaldes y alcaldesas, al haberse presentado solo una candidaturas. Serán Mónica Sanz (PSOE), Ricardo de la Peña (PP) y María Begoña Lavín (PSOE), respectivamente. No ocurre así en Zael, donde los vecinos tendrán que elegir entre Ana Isabel Angulo (PSOE) y Maximiliano Rebollares (PP).

Sin experiencia en el mundo de la política, Lavín decidió encabezar la lista al ver que nadie se atrevía a dar el paso. “La gente estaba un poco reacia, vimos que no salía nadie y, antes de que nos lleve una gestora, lo hacemos nosotros”, explica en declaraciones a Ical. La candidata asegura que los primeros días estaba “muy nerviosa” por la responsabilidad que implica el cargo, pero con el paso de los días se encuentra “más contenta” y con mucha “ilusión”. “Somos gente de aquí y tenemos ganas”, apostilla.

De 17 localidades sin alcalde, hay candidaturas en 15 de ellas. En dos no habrá elecciones: Castañares y Valpuesta. En dos de las pedanías, el PSOE tiene asegurada la plaza. Son Castrecías (Rebolledo de la Torre), con María Rita García, y Barcina del Barco (Valle de Tobalina), con Asier Carrascal de Barcina del Barco.

Los socialistas se enfrentarán también al PP en Villanueva Soportilla (Bozóo), donde ambos han presentado lista. Francisco Javier Izarra en nombre de PSOE y María Rocío Dorribo representando a los ‘populares’.

En otras siete gobernará el PP, por ser el único candidato. Se trata de Trashaedo del Tozo (Bastoncillos del Tozo) con Fernando Corral; Revilla Cabriada (Lerma) con Francisco Javier García; Montuenga (Madrigalejo del Monte) con Jesús Herrera; Villamor (Medina de Pomar), con José Antonio Hierro; Quintanabaldo (Merindad de Valdeporres) con José Emilio Traba; Santotís (Trespaderne) donde presentan a Francisco Márquez; y Ura (Covarrubias), con Aurora Carrancho al frente.

Aurora Carrancho cuenta ya con una amplia experiencia, dado que ha sido alcaldesa de Ura en varias legislaturas. Sin embargo, tanto ella como su equipo decidieron no presentarse en las pasadas elecciones de mayo, pero confiaban en que finalmente se presentaría alguna lista. No fue el caso, y ante el miedo de que el pueblo pase a manos de una gestora, decidieron retomar su candidatura. “Queremos al pueblo, hemos trabajado muy bien por él y me daba pena que no saliera nadie, después de las cosas que hay por hacer”, explica Carrancho. Este fue el motivo que les llevó a dar el paso, y con 70 años volver a ejercer de alcaldesa de su pueblo.

El PP competirá también por la alcaldía en Penches (Oña), esta vez contra Gestión La Bureba (GLB), que presenta a Francisco Javier Andrés, frente al candidato ‘popular’ Sergio Ureña. El candidato de Ciudadanos, Luis Ramón Martínez gobernará en Cornejo (Merindad de Sotoscueva); José Antonio Ruiz de Vía Burgalesa lo hará en Congosto (Humada); en Franco (Condado de Treviño) se presenta únicamente Miguel Madrid de Agrupación Electoral de Franco, al igual que en Moriana (Encío) estará Óscar Lezana del Partido Independiente de Moriana.

León

En el caso de la provincia de León, doce de las 23 juntas vecinales en las que están convocadas las elecciones se quedarán sin representante al no haberse presentado ninguna candidatura por parte de ningún partido político.

Se trata de dos del municipio de Cimanes del Tejar -Alcoba y Velilla de la Reina-; cinco de Villazala -Castrillo de San Pelayo, Huerga de Frailes, San Pelayo, Santa Marinica y Valdesendinas-; Vivero, perteneciente a Murias de Paredes; Callejo de Ordás, en Santa María de Ordás; Valdefuentes del Páramo; Villaobispo de Otero y Zotes del Páramo.

De las entidades locales menores en las que sí se presentan candidatos, el Partido Popular se presenta en cuatro de ellas -Acebes del Páramo, San Martín de Torres, Encinedo y Velilla de Valderaduey-, mientras que el Partido Socialista lo hace otras cuatro -Valdespino Cerón, Santa María de la Isla, Villibañe y Santibáñez de Valdeiglesias- y Unión del Pueblo Leonés en tres -Antimio de Arriba, Torrrecillo y La Aldea del Puente-.

En Palencia, las elecciones corresponden a Valoria de Aguilar (Aguilar de Campoo), Villafría de la Peña (Santibáñez de la Peña) y Vidrieros (Triollo). No habrá comicios en la otra pedanía pendiente, Moratinos. En el caso de Soria, se trata de la entidad menor de Cubo de Hogueras (Alconaba).

Salamanca

La Junta Electoral de Zona de Ciudad Rodrigo invalidó los resultados de los comicios en Puerto Seguro (59 vecinos) por un hecho insólito. A media mañana, el presidente y un vocal de la mesa, junto con el alcalde de la localidad (Evaristo Montero), se llevaron la urna a dos domicilios, y regresaron al colegio electoral con ella después.

El órgano electoral ratificó que la salida de la urna del colegio electoral durante un tiempo indeterminado era “una irregularidad muy grave”, por lo que invalidó la votación al considerar que no se garantizaba “la fiabilidad de los resultados”. El Partido Popular confirmó que vuelve a presentar a Evaristo Montero, mientras que por el PSOE el candidato es el concejal Eusebio Zato.

Por último, se celebrarán comicios en la localidad segoviana de Cabezuela. El PSOE, que gobernó hasta 2019, no presenta lista, pero hay dos de independientes.