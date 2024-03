Semana Santa 2024: Valladolid vuelve a quedarse sin pregón a caballo

No está siendo una Semana Santa para el disfrute de los fieles y cofrades en Valladolid a causa de la adversa meteorología. Tras un Jueves Santo para olvidar en el que se suspendieron todas las procesiones previstas -había quince- por la lluvia el fuerte viento, este Viernes Santo no ha amanecido mejor y las previsiones no son nada halagüeñas.

De momento, aunque ya se sabía desde ayer por la tarde, el Sermón de las Siete de las Palabras, uno de los actos más importantes y esperados de la Pasión vallisoletana, declarada de Interés Turístico Internacional, no ha podido celebrarse a caballo, como es la costumbre, algo que solo ha ocurrido tres veces en el último medio siglo, las dos anteriores también recientes, en 2020 y 2021, por la crisis sanitaria del covid-19.

Por lo tanto, el tradicional repique de cornetín no ha podido oírse como es costumbre por las calles de la ciudad mientras que la lectura del soneto que desde 1944 convoca a los vallisoletanos al sermón del mediodía en la Plaza Mayor, se ha trasladado también por la meteorología a la catedral.

El tradicional pregonero Álvaro Gimeno Vela y sus hermanos cofrades de las Siete Palabras se han tenido que conformar este Viernes Santo con la primera de sus habituales paradas, a las puertas del arzobispado, y lo han hecho además a pie.

El palacio arzobispal ha abierto sus puertas para que los vallisoletanos hayan podido seguir la primera lectura del pregón, que momentos antes ha entregado el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, al pregonero.

Este 2024, la composición del soneto que convoca al sermón de las siete palabras ha correspondido a Pablo Hernanz Sánchez, licenciado en Historia del Arte, quien a través de dos cuartetos y dos tercetos ha evocado la agonía de Jesús antes de morir a la cruz y convocado a "las gentes de fe", "agnosticos" o "ateos" a acudir "sin miedo" al sermón del mediodía.

Además de la lectura a pie del pregón en el palacio Arzobispal se harán otras dos ya en la catedral, al mediodía.

Esta tradición procesional se remonta al 7 de abril de 1944, fecha desde la que en cada Viernes Santo o de la Cruz, un grupo de cofrades de las Siete Palabras a caballo convocan a los fieles desde primeras horas de la mañana para asistir al Sermón que se pronuncia en la Plaza Mayor, siguiendo las costumbres de los siglos XVI y XVII.

El sermón lo pronunciará Jesús Fernández Lubiano, vicario general de la archidiócesis de Valladolid.