El PP, a los socialistas: "Háganse más amigos de los terneros y menos de los amigos de Ternera"

Este miércoles ha terminado una nueva sesión plenaria, esta vez de impulso a la acción de Gobierno, marcada por el conflicto entre Hamás e Israel, y en la que nuevamente no ha faltado de nada, desde reproches y cruces de acusaciones entre los socios de Gobierno, PP y Vox, y la oposición, especialmente el PSOE, hasta un minuto de silencio no consensuado ni aprobado por los grupos, en este caso medio minuto, que ha promovido el portavoz del Grupo Mixto, Francisco Igea, por todas las víctimas civiles e inocentes de israelíes y palestinos.

Un pleno en el que, además, se han aprobado iniciativas, e incluso alguna de ellas por unanimidad de todos los grupos, como es el caso de la toma en consideración de la proposición de Ley de bonificaciones fiscales de tasas veterinarias que impulsa PP y Vox, que sigue así su trámite parlamentario ahora con la apertura del periodo de enmiendas por parte de los partidos para poder enriquecer y mejorar el texto, que modifica lo establecido en la Ley de tasas y precios Públicos de 2001.

La iniciativa pretende extender dos años, hasta el 31 de diciembre de 2025, la bonificación de un 95 por ciento de la prestación de servicios veterinarios, con un impacto económico estimado por la Junta de hasta dos millones de euros para los profesionales de este sector, y prevé prorrogar también los años 2024 y 2025 la bonificación de hasta el cien por cien actual para las licencias de caza de las clases A y B y también para los permisos de pesca.

Si bien, durante el debate parlamentario se producían varios encontronazos entre el popular Óscar Reguero y la socialista Nuria Rubio, del que también participaba Igea, a cuenta de esta proposición de Ley, que llega a las Cortes después de que PP y Vox, según apuntaba la procuradora Rubio, hayan rechazado hasta en seis ocasiones otras tantas iniciativas en el Parlamento desde 2021 pidiendo la supresión de estas tasas. La última, en comisión en marzo de este año, que aún sigue a la espera de poder debatirse en las Cortes, se quejaba.

"Se olvidan de las cosas del comer porque están más preocupados por Sánchez", ironizaba la dirigente socialista, quien, además, preguntaba a PP y Vox por qué plantean una exención parcial del 95 por ciento para la prestación de servicios veterinarios y no del cien por cien como es el caso de las licencias de caza y pesca. "¿ Por qué prevalece un pescador o un cazador ante un ganadero, no será para pescar votos", se preguntaba con cierta sorna Nuria Rubio, quien pedía explicaciones a la Junta sobre por qué pescar una trucha ayuda a fijar población y una explotación bovina en Cuéllar no.

Igea se sumaba a las críticas a la Junta por traer a las Cortes esta iniciativa cuando hace menos de un año votaron en contra de enmienda del PSOE en esta línea en los presupuestos y echaba en cara al Gobierno de Mañueco que hayan impulsado estas medidas por el malestar existente entre los ganaderos por la enfermedad hemorrágica epizoótica.

El procurador del PP, Óscar Reguera, antes de subir a defender la proposición de Ley de bonificaciones fiscales veterinarias Leticia Pérez Ical

Si bien, el reproche más duro sobre este tema llegaba de la mano del procurador del PP, Óscar Reguera, quien tras defender las bondades de estas bonificaciones fiscales así como del compromiso del PP con el campo y el mundo rural frente a los ataques del Gobierno de España, en alusión a Alberto Garzón, por su campaña contra la carne; o a Teresa ibera, por la protección de los lobos, pedía a los socialistas que apoyen esta proposición de ley "porque es buena para los agricultores y ganaderos", pero también que se hagan "más amigos de los terneros y menos de los que son amigos de Ternera", en referencia al ex jefe de ETA, Josu Ternera, y los pactos de Pedro Sánchez con EH Bildu para obtener su votos con los que poder seguir en La Moncloa.

Por otra parte, las Cortes daban luz verde a otra iniciativa de PP y Vox importante y esencial para muchos agricultores de la Comunidad, que pide a la Junta que prohíba la instalación de proyectos de energías renovables, como por ejemplo placas solares o parques eólicos en zonas donde haya viñedo, pero también cultivos permanentes, como almendra, pera, manzana, nogal, pistacho, cereza, ciruela o frutos rojos, entre otros, salvo en el caso de que estas instalaciones estén vinculadas a las explotaciones.

La PNL, que contaba con el respaldo de todos los grupos excepto el PSOE que se abstenía, pide también que las líneas eléctricas de evacuación vayan soterradas si han de atravesar estos cultivos y viñedos, y que, en el caso de tener que atravesar los cultivos y viñedos, el promotor tendrá que reponer los terrenos en "parcelas cercanas y de análoga calidad”.

También salía adelante otra proposición no de ley relacionada con el campo, impulsada por Vox que encontraba el apoyo de PP y Soria Ya, en la que instan al Ministerio de Agricultura a que agilice las solicitudes para poder utilizar productos fitosanitarios y que las amplíe para usos menores y de situaciones de emergencia para competir en igualdad de condiciones con países extranjeros.

Finalmente, cabe señalar otra propuesta que se aprobaba por unanimidad de la Cámara autonómica, esta vez planteada por la formación de Soria ¡Ya!, que demanda al Gobierno de España que desbloquee las obras de construcción de la presa del río Mayor, paradas desde hace cinco años por diferencias con la empresa, y que se fije un calendario para su ejecución, lo que llevaría a la Junta a incluir una partida en los presupuestos para la infraestructura de captación de agua del embalse en el mismo cauce, una ETAP y la red de agua potable para abastecer a la zona de San Pedro Manrique.