González Gago niega que detrás de los disturbios en Aranda haya un problema de inmigración ilegal

En la madrugada del pasado domingo se produjo un multitudinario tumulto y pelea con palos y botellas de cristla en el barrio de Santa Catalina de la localidad burgalesa de Aranda de Duero, que se saldaba con una persona detenida, pero también con una persona de 30 años herida con un corte en la cabeza.

En la pelea no hubo armas, pero si se golpearon con objetos, y además provocaron daños en algunos portales y coches estacionados en las inmediaciones de esta zona del barrio de Santa Catalina.

Desde la Subdelegación del Gobierno han negado que haya existido una connotación xenófoba ni racista en el enfrentamiento.

Desde el PP de Castilla y León señalan que se trata de «pandillas de sudamericanos y europeos del Este, que han delinquido "y tendrán que responder ante la justicia».

De la misma forma, el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha asegurado hoy que los altercados no están asociados a problemas de menores no acompañados ni responden a un fenómeno de inmigración ilegal.

Además, ha destacado la rápida actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lograron controlar la situación.

En declaraciones a los medios antes de la inauguración del curso universitario ‘Prensa y Poder’, el consejero reconocía que “efectivamente ha habido unos disturbios”, pero insistía en que se trata de “peleas entre jóvenes de diversas latitudes”, sin que exista “una especial problemática” relacionada con la inmigración en Aranda, Burgos o el conjunto de Castilla y León.

Mundo rural

Por otro lado, respecto al curso universitario ‘Prensa y Poder. La España europea y rural de las próximas décadas’, que se celebra hasta el 18 de julio en San Gabriel–Ciudad de la Educación, en La Aguilera (Burgos), González Gago hacía una encendida defensa del papel del mundo rural en el futuro de Europa y de Castilla y León como territorio “idóneo para vivir, trabajar y emprender”.

En su discurso, destacaba que Castilla y León, con más de 95.000 kilómetros cuadrados y 2.248 municipios, presenta “una capilaridad rural muy importante” y subrayaba que “la Europa del futuro no será de las grandes ciudades, sino del mundo rural, y Castilla y León debe jugar un papel esencial”.

González Gago ponía en valor los servicios públicos de la comunidad, con una educación situada “entre las diez mejores del mundo”, una sanidad “con centros de salud que garantizan una adecuada atención” y unas políticas sociales que “superan con creces la media nacional” en ámbitos como la dependencia o la atención a mayores. También mencionaba el bono Concilia y el programa Crecemos como ejemplos de medidas que facilitan el desarrollo de proyectos de vida en el medio rural.

En materia económica, el consejero de la Presidencia resaltó que Castilla y León registra una tasa de paro del 8,7 por ciento, la más baja de su historia reciente, con más de un millón de personas trabajando y “el mayor número de mujeres empleadas de toda su trayectoria”.

En este contexto, apuntaba al Plan de Retención del Talento 2024-2027 y destacó la necesidad de “recuperar a aquellos jóvenes que tuvieron que salir a formarse o trabajar fuera”. Y destacaba que la comunidad es un territorio atractivo para la inversión, con un crecimiento del PIB del 3,5 por ciento en el último año, “el mayor de España”, gracias al impulso de las exportaciones.

Igualmente, apelaba también al peso del sector de la automoción, que representa más del 15 por ciento del PIB regional y sostiene más de 32.000 empleos, así como al liderazgo de Castilla y León en energías renovables, donde el 90 por ciento de la electricidad generada es de origen verde.

En su intervención, González Gago repasaba además los planes de desarrollo territorial impulsados por la Junta, como el Plan Soria, el Plan Tierra de Campos, el Plan de la Raya o las actuaciones en zonas mineras de León y Palencia. Asimismo, reivindicó la solidez del diálogo social en la comunidad, con una ley específica y una estructura reconocida en el Estatuto de Autonomía.

Y ponía en valor cómo se adapta Castilla y León y hace frente a los desafíos globales, desde el Brexit hasta la guerra en Ucrania o las tensiones comerciales con Estados Unidos, y subrayó que uno de los pilares fundamentales para mantener la confianza empresarial y atraer inversión es la seguridad jurídica.

“El Estado de Derecho en España y en Castilla y León debe estar garantizado, desde los tribunales más pequeños hasta el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. Si se traslada exteriormente que nuestro sistema judicial y nuestras leyes no son justas, no se cumplen o no se sanciona el incumplimiento, esto supone una importante carga de cara a cualquier inversión que se quiera atraer hacia Castilla y León”, advertía, en declaraciones recogidas por Ical.

Por último, González Gago destacaba la necesidad de garantizar la independencia de los medios de comunicación, a los que considera “un factor clave para el desarrollo económico y social” de Castilla y León y del conjunto del país. “Necesitamos medios veraces, profesionales y que no se vean limitados por ningún poder político”, finalizaba.

El curso ‘Prensa y Poder’, que alcanza su XIII edición, reúne esta semana a destacados representantes del ámbito político, periodístico y empresarial. Entre los ponentes figuran el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco o el secretario general del PP, Miguel Tellado; así como periodistas y profesionales de referencia en el análisis político, la comunicación y la investigación.