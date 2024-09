Los sorianos defienden sus tradiciones y una tierra "llena de oportunidades"

Los sorianos del medio rural han celebrado el Día de la Provincia este sábado en la localidad de San Pedro Manrique, donde se han defendido las señas de identidad, las raíces y tradiciones de Soria en una jornada festiva pero también y sobre todo reivindicativa, especialmente contra la despoblación.

De hecho, el propio presidente de la institución provincial Benito Serrano, aprovechaba su intervención ante los alcaldes y sorianos presentes para reclamar que "nunca más”se vuelva hablar de la Soria vaciada y la España vaciada "porque somos una zona llena de oportunidades".

Por ello, llamaba a los sorianos a creerse que los pueblos tienen mucho futuro porque tienen mucha vida todavía, y animaba a los presentes a fortalecer las señas de identidad de la provincia y trabajar por una Soria fuerte y unida, pero especialmente con futuro.

Serrano también tenía palabras de agradecimiento para los alcaldes ya que sin ellos los pueblos no tendrían futuro. “Que no nos coman, que no nos digan que tenemos una España vaciada, porque yo veo aquí caras de trabajo, compromiso, ilusión y de pelea por esta tierra”, insistía. En este sentido, invitaba a los regidores y concejales a “encauzar” y “capitalizar” todas las oportunidades de desarrollo económico, cultural y deportivo.

La jornada ha estado presidida por una comitiva de autoridades encabezada por la consejera de Educación, Rocío Lucas; el presidente de la Diputación; la delegada territorial, Yolanda de Gregorio; y el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, además de los alcaldes de los diferentes municipios de Soria.

El Día de la Provincia es un encuentro anual itinerante que sirve de escaparate a las tradiciones y los valores sorianos y, su tercera edición, ha comenzado con un desfile y recepción de las autoridades liderado por las Móndidas de San Pedro Manrique acompañadas de autoridades a caballo desde la ermita del Humilladero hasta el polideportivo de la localidad.

En un pabellón lleno de gente, ha tenido lugar el acto institucional, inaugurado por el alcalde de San Pedro Manrique, Carlos Martínez, y en el que los asistentes han disfrutado de un paseo por la historia de la provincia, sus tradiciones y su simbolismo a través de una proyección que ha recordado cómo era la vida de los antepasados en los municipios sorianos.

Señas de identidad

Martínez inauguraba poco antes el acto con una mención especial a las Móndidas, asegurando que “sois nuestra seña de identidad”, y ha puesto en valor las tradiciones y los valores sorianos, “un territorio cargado de tradición y oportunidades”, decía.

El alcalde del municipio de Tierras Altas aprovechaba también la presencia de las autoridades para pedir la colaboración conjunta de las instituciones en la lucha por el desarrollo de los municipios sorianos y un compromiso firme contra la despoblación.

"Necesitamos servicios públicos, generar empleo y unas conexiones que garanticen la calidad de vida de los pueblos”, afirmaba.

Durante el acto se hacía entrega de los Premios Colondra, unos galardones que reconocen el trabajo de particulares, asociaciones o entidades en su contribución a la defensa y divulgación de los valores del folklore y la cultura popular.

El premio institucional 2023 ha sido para la Asociación Peña Cultural Recreativa de Romanillos de Medinaceli por su labor de mantener el museo de bienes del patrimonio etnológico de la localidad así como organización de la Fiesta de los Oficios en la que se recrean los saberes tradicionales.

Además, la Asociación Cultural EL Castillo de Alcoba de la Torre ha sido galardonada con el Premio Popular y el Premio Provincial de Turismo ha sido para el municipio de Borobia.

La jornada concluía con una degustación de productos típicos sorianos amenizada por la charanga 'Mucho Mejor'.