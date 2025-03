Texas y Los Zigarros se unen a Bryan Adams en el festival "Músicos en la Naturaleza"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presentado esta mañana el cartel completo de la nueva edición de Músicos en la Naturaleza, que se celebrará en Hoyos del Espino el próximo día 7 de junio.

Entre los grupos que integran el cartel figura Texas, una banda que lleva más de 30 años sobre los escenarios de los recintos más emblemáticos de los cinco continentes. La formación ha demostrado que su música trasciende generaciones, con temas únicos que siguen conquistando a un público amplio y diverso.

La banda de pop-rock, liderada por la cantante, compositora y guitarrista Sharleen Spiteri, junto con los hermanos Johnny y Gerry McElhone, Ally McErlaine (guitarrista) y el batería Stuart Keer, celebran sus treinta años sobre los escenarios repasando sus clásicos.

Esta formación, surgida a finales de los 80, ha vendido más de 40 millones de discos en su trayectoria musical, con temas míticos que forman parte de la banda sonora de muchas generaciones. Sharleen revivirá con los aficionados a la música himnos de la talla de 'I don’t want a lover', 'Say what you want' o 'The Conversation', que suman más de 200 millones de reproducciones en Spotify.

Además, completando el cartel, el grupo valenciano Los Zigarros representará a la música nacional en esta decimoctava edición de Músicos en la Naturaleza.

Con un estilo propio y un directo contundente en el que se suceden temas y riffs sin tregua, sus actuaciones —cientos en los últimos años— se han convertido en una máquina perfecta para llenar recintos y seguir sumando seguidores incondicionales. Uno de sus grandes hitos fue actuar como teloneros de The Rolling Stones en su gira 'No Filter European Tour'.

La banda, liderada por los hermanos Tormo, cuenta con un nuevo disco: 'Directo desde Estudio Uno', también producido por Leiva, al igual que 'Acantilados', con el que alcanzaron el número uno en ventas de vinilos en España.

Por su parte, el gran protagonista de esta edición será Bryan Adams, cabeza de cartel del festival, cuya participación se anunció el pasado 4 de diciembre. Nacido en Ontario (Canadá) en 1959, este guitarrista, cantante, compositor, fotógrafo y filántropo inició su carrera profesional hace más de cuatro décadas, durante las cuales ha vendido más de cien millones de copias en todo el mundo, entre álbumes y sencillos.

'Roll With The Punches 2025' es el título de su nueva gira, con la que está recorriendo el mundo cosechando el aplauso del público y la crítica. Sus discos le han valido numerosos premios y reconocimientos, incluidas tres nominaciones a los Óscar, cinco a los Globos de Oro, un premio Grammy y 20 premios Juno.

Bryan Adams está considerado uno de los cantantes y compositores más aclamados del rock, con un directo enérgico y emocionante que abarca grandes éxitos de todos los tiempos. A lo largo de su carrera ha lanzado 17 álbumes de estudio, entre ellos 'So Happy It Hurts' (nominado a los Grammy) o 'Pretty Woman – The Musical o Classic Pt. I y Pt. II'. Su trabajo más reciente, 'Bryan Adams Live at the Royal Albert Hall 2024', fue grabado durante tres noches en mayo de 2022 en el emblemático recinto londinense, donde interpretó íntegramente sus icónicos álbumes 'Cuts Like a Knife', 'Into the Fire' y 'Waking Up the Neighbours'.

Con temas atemporales e intergeneracionales, e himnos como 'Everything I Do (I Do It for You)' o 'Heaven', Adams logra conectar con el público desde el primer acorde, ya sea con su guitarra, el bajo o la armónica.

Desde el anuncio de este gran nombre de la programación, se han vendido más de 4.000 tickets. Las entradas están disponibles en la web oficial del festival www.mngredos.com y en www.entradas.com al precio de 75 euros más gastos de distribución.