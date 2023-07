Tudanca llama a votar “en defensa propia” por “el único partido que puede frenar a la extrema derecha”

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, llamó este miércoles a votar “en defensa propia” en las elecciones generales del este domingo por “el único partido que puede frenar a la extrema derecha”, como se refirió a su propia formación durante el acto electoral celebrado hoy en Salamanca con la presencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Tudanca advirtió, de hecho, sobre “la amenaza que se cierne sobre todo el país”, en referencia a una posible coalición a nivel nacional entre el Partido Popular y Vox. “La alternativa, lamentablemente, aquí la conocemos muy bien. No solo aquí, también en Valladolid, en Burgos o en Extremadura”, enumeró el líder socialista, remarcando aquellos lugares donde no gobernará la lista más votada, pero sí la suma de los dos partidos conservadores. “Por lo menos, aquí Mañueco no nos hizo pasar la vergüenza que han pasado en Extremadura. El primer día se rindió y entregó las armas”, apostilló.

En esencia, el secretario general del PSCyL quiso defender la gestión y el balance de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo central. “Su labor es encomiable. Después de una pandemia, de una guerra, de un volcán, este país ha subido el Salario Mínimo Interprofesional como nunca, ha incrementado el empleo como nunca y ha crecido como nunca gracias a la labor y a la gestión eficaz del PSOE”, añadió.

Tudanca, por contra, ironizó con las propuestas de los partidos de la derecha. “Dijeron que querían el fin de los chiringuitos, pero luego nombran un vicepresidente sin competencias pero con un alto sueldo. Eso sí, pactan para subirse el sueldo en Burgos un 16 por ciento y acumulan el mayor número de altos cargos de la historia de la Comunidad, pero mujeres poquitas”, matizó, aclarando que el actual Gobierno autonómico es “el que menos consejeras tiene de la historia”. “Además de muy de derechas son muy machistas”, añadió.

Por otro lado, apeló al antiguo eslogan de Vox ‘La España que madruga’. “Están en el Gobierno con el menor número de normas aprobadas en las Cortes. Son de madrugar, pero para volverse a la cama”, bromeó ante las risas de un nutrido auditorio que también compartió, más tarde, la comida. “También venían a sembrar, pero aquí, en Salamanca, lo único que han logrado es que los ganaderos pierdan cuatro millones de euros. Y ni una sola ayuda a la gente del campo durante una de las peores sequías de la historia”, matizó.

Tudanca se preguntó por la libertad por la que abogan los partidos de la derecha. “Debe ser solo para tomar cañas, porque a la hora de la verdad censuran obras de teatro sobre republicanos, obras de Lope de Vega o la bandera LGTBI en la sede de las Cortes. Ni si quiera han invertido el dinero que les ha dado el Gobierno para implantar puntos violeta y para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género. Mientras, en Castilla y León se han cargado el diálogo social, una de la mejores herramientas que hemos creado en los últimos 40 años”, resumió.

A continuación, el líder socialista se centró en las críticas al candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. “A todos estos incumplimiento, él los llamaría inexactitudes. No, señor Feijóo, eran mentiras. Igual que la que usted trató de colar a todos los pensionistas del país. No revalorizaron las pensiones en función del IPC. No lo hicieron y no lo harán si gobiernan. Recortarán las pensiones y aumentarán la edad de jubilación. No puede ser presidente de este país alguien que miente como Feijóo”, zanjó en este sentido.

Asimismo, responsabilizó al PP de la polarización del espectro político en el país. “Siempre ha habido y habrá una minoría radical, pero nunca antes les dieron entrada en los gobiernos y la posibilidad de condicionar y limitar, por ejemplo, los derechos de las mujeres en este país”, manifestó. Por eso, pidió votar “en defensa propia”, a “mujeres, jóvenes, trabajadores y gente humilde”.

Por su parte, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, advirtió este miércoles que “el problema es el PP, no Vox” a quien dejó en “un truco, un apéndice, un ardid de la derecha que se ha ido ‘derechizando’ y ‘derechizando’". Así, defendió hoy el voto al PSOE durante un acto electoral celebrado en Salamanca, en el que especificó que el centro-derecha “ya no existe” y solo los socialistas ocupan el espacio ideológico correspondiente al centro-izquierda de amplio espectro. “Estamos donde siempre hemos estado, es la derecha la que se ha movido”, insistió.

De hecho, el exmandatario aseguró que es “la actitud del PP” la que “luego lleva a relativizar la violencia de género o el machismo”, afirmando que “el feminismo es lo más importante que ha pasado en España”. “Estuvieron años buscando el centro, luego dieron la vuelta, se fueron a la derecha y se salieron del mapa, y así están”, ahondó. Zapatero, no en vano, se atrevió a sacar a colación a Donald Trump. “Usan la mentira, la descalificación y ponen en cuestión los resultados electorales. ¿No os suena esto? ¿No hablaron ya de fraude? Señor Feijóo, deje a los carteros, a Correos y a la Junta Electoral Central que haga su trabajo”, apostilló.