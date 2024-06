Tudanca: “Nunca ha sido tan fácil pedir el voto en unas elecciones europeas”

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha advertido en Burgos que “nunca ha sido tan fácil pedir el voto en unas elecciones europeas” después de cinco años en los que el PSOE puede hacer un balance “incomparable”.

Así lo ha señalado en Burgos, durante el cierre de campaña electoral, en la tradicional fiesta de los Curpillos, donde ha recordado que, si hiciera falta algún motivo para pedir el voto ya están Feijóo y García-Gallardo de “aclarárselo a todos los ciudadanos”.

En este sentido, ha censurado las muchas cosas que se han tenido que escuchar en campaña por parte del vicepresidente de la Junta, entre ellas, “absolutas barbaridades abiertamente racistas en medios de comunicación y en sus redes sociales”.

Tras ello, se ha podido comprobar, ha dicho Tudanca, que lo que significan los pactos entre PP y Vox, como el caso del Ayuntamiento de Burgos. “No pactan con Vox porque los necesitan, pactan con VOX porque quieren, porque son iguales, porque comparten sus principios, porque comparten sus políticas”, ha remarcado.

En este punto, ha recordado que pactar con la extrema derecha “no es gratis”. “No es gratis dejarse enredar por la extrema derecha, colocarse en manos de la extrema derecha y convertir pueblos y ciudades en rehenes de la extrema derecha. No es gratis, tiene un coste y el coste son los derechos de las mujeres. El coste es los derechos de los inmigrantes. El coste es nuestra memoria democrática. El coste es que volvamos a tiempos oscuros, a tiempos pasados. El coste es que renunciemos a los fondos europeos. El coste es que estemos peleando y luchando por cosas que creíamos ya tremendamente superadas y no lo vamos a permitir. No lo vamos a consentir”, ha sentenciado.

De esta forma, ha contrapuesto esa España “oscura y en blanco y negro” a la Europa de los 2.500 millones de euros en fondos europeos, “la Europa de la paz, de la solidaridad, de la igualdad del feminismo, de la integración, de la convivencia, de la buena política, la del diálogo”.