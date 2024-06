Tudanca responsabiliza al consejero de Sanidad de lo que suceda este verano con la falta de médicos

Las declaraciones de ayer del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, augurando un verano complicado en materia sanitaria en la Comunidad, y especialmente en Atención Primaria e incluso en la Hospitalaria, por el déficit de médicos, mientras reprochaba a la ministra Mónica García su "inacción" y la exigía medidas urgentes para hacer frente a esta situación, no han sentado nada bien entre los socialistas de Castilla y León, que han arremetido duramente contra Vázquez.

"Lo que suceda este verano con la falta de personal sanitario será culpa suya", decía este mediodía el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, durante un acto de campaña de las elecciones europeas en Ávila, donde ha coincidido a la misma hora pero en distinto lugar de la ciudad amurallada con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

El político burgalés recordaba al consejero que no es un tertuliano, sino la persona que debe solucionar los problemas de la Sanidad pública castellano y leonesa, y señalaba que el PP lleva más de tres décadas gobernando la Región, de las cuales en dos han tenido la competencia "exclusiva" en esta materia sanitaria.

En este sentido, Tudanca aseguraba que los recortes y privatizaciones, las externalizaciones, y la falta de inversión y de compromiso con la sanidad pública "están detrás de los gravísimos problemas que hay en la Sanidad hoy en día en la Comunidad", denunciaba el líder del partido del puño y la rosa, al tiempo que afeaba a los populares que no hayan respaldado ninguna de las numerosas propuestas que han llevado a las Cortes para mejorar la calidad sanitaria. Entre las que citaba la implantación de nuevas facultades de Medicina en Castilla y León para "formar más médicos y captar talento" o los incentivos de hasta 10.000 euros en zonas de difícil cobertura para poder contar con profesionales sanitarios suficientes.

"Pese a ello, el PP votado en contra de todas y cada una de estas iniciativas", decía Tudanca, por lo que pedía el consejero que "no se lleve las manos a la cabeza ahora" y le advertía que todo lo que pase este verano con la falta de sanitarios será su responsabilidad.

Junta Electoral

Por otro lado, el dirigente socialista se refería al expediente sancionador de la Junta Electoral de Valladolid a Mañueco por "vender logros" con fines electoralistas en un acto institucional de campaña.

"No me sorprende porque hacer trampas es su modus operandi habitual ya que no sabe hacer de forma limpia ni una campaña”, decía Tudanca con cierta sorna, al tiempo que demandaba al jefe del Ejecutivo regional que cumpla con las órdenes de la Junta Electoral” durante los dos días que quedan".