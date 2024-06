Vázquez, a la ministra Mónica García: "¿Cómo se gestiona una bolsa de empleo de cero médicos?"

Polémico Consejo Interterritorial de Salud el que se ha celebrado este miércoles en el Ministerio de Sanidad, con fuertes críticas de los consejeros del PP hacia la ministra Mónica García por no haber incluido en el orden del día la preocupante situación actual de la disponibilidad de médicos, sobre todo con vistas al verano.

Es más, la titular de la cartera sanitaria, del partido comunista de Mas Madrid, ha reprendido a las regiones por no tener hechos los planes de verano para gestionar el déficit de personal en Atención Primaria en época estival y las ha advertido de que no aceptará ningún mecanismo que "se salte la ley".

En Castilla y León no salen de su asombro ante la reunión de hoy con Mónica García, y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, lo ha dejado claro tras su término, cuando ha preguntado a la ministra cómo se gestiona una bolsa de trabajo de cero médicos para este verano. "Gestionar este asunto sin ningún profesional de medicina familiar y comunitaria es muy complicado de hacer", advertía Vázquez, quien reclama a García que aplique fórmulas para compatibilizar la calidad de la formación de los MIR con la asistencia sanitaria.

Respecto a la posibilidad de que se deje a los MIR de familia que no terminan la formación hasta septiembre -por ser la promoción que coincidió con la pandemia de la covid-, puedan ejercer sin haber acabado, el consejero señalaba que es la ministra la que debe contestar a esa pregunta porque en Castilla y León no le van a decir como tiene que hacer su trabajo. Si bien, Vázquez aseguraba que hay fórmulas que permiten compatibilizar formación y asistencia.

El consejero advertía de que al problema de este verano en la bolsa de empleo se suma el déficit de profesionales que asola al sistema sanitario del país desde hace tiempo sin que se esté haciendo nada desde el Ministerio.

Vázquez apuntaba que lleva tiempo advirtiendo sin éxito del problema de los alrededor de 2.300 MIR de familia no acaban hasta septiembre que no estarán esos tres meses ya disposición del sistema nacional de salud y para ayudar en el verano.

El consejero se refería también a este plan de contingencia veraniego que les ha pedido la ministra, y decía al respecto que le tienen, pero que este no tiene sentido ninguno mientras no haya un número suficiente de profesionales para poder ejecutar dicho plan y que, a día de hoy, no le hay.

Sobre el plan de contingencia veraniego que les han pedido desde el Ministerio, el titular de Sanidad castellanoleonés ha advertido de que cada estío, desde que asumió las competencias sanitarias, Castilla y León tiene ese plan, que "no tiene ningún sentido si no hay número suficiente de profesionales", como sucede.

"Tendremos que hacer una reorganización este año de la asistencia sanitaria que va a ser enormemente insatisfactoria para tanto para los profesionales que quedan trabajando en el verano como para los pacientes", explicaba, al tiempo que exigía a la ministra que se ponga las pilas y haga uso de sus competencias en lugar de meterse con las regiones del PP para proporcionar profesionales sanitarios necesarios al Sistema Nacional de Salud.