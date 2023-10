La UCAV y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino de Argentina ponen en valor el legado de Isabel la Católica en el I Congreso Internacional Isabel la Católica y América

El I Congreso Internacional Isabel la Católica y América, organizado por la Universidad Católica de Ávila (UCAV), a través de su grupo de Investigación THEIPACD, y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino de Argentina, ha puesto en valor “el legado de Isabel la Católica a través de una interpretación interdisciplinar, que ha analizado tanto su impacto en España como en América y su habilidad para transformar la presencia española en el Nuevo Mundo”, según ha indicado el director del grupo de Investigación THEIPACD, Dr. José Antonio Calvo.

El objetivo del Congreso dedicado a Isabel La Católica, el quinto organizado por la UCAV y el primero de carácter internacional, según el director de THEIPACD, ha sido analizar cómo Isabel la Católica llevó a cabo una serie de reformas, importando a América las innovadoras instituciones políticas, jurídicas y los principios de los derechos humanos que se estaban experimentando en Castilla en ese momento. “Esto resultó en una administración diferenciada en el continente americano que, a su vez, se convirtió en una manifestación del mejor humanismo cristiano. De esta forma, favoreció que floreciera un enfoque humanista en instituciones que garantizaban la dignidad de las personas, los derechos de los nativos, el desarrollo cultural y el surgimiento de universidades en América”, ha indicado José Antonio Calvo.

El Congreso, celebrado de forma online del 23 al 26 de octubre, ha tenido un balance muy positivo, con una muy amplia participación, 792 inscritos, sobre todo procedente de América Latina, “ha permitido confirmar una intuición que ya teníamos; que Isabel la Católica estableció un criterio muy sólido de reconocimiento del ser humano, hijo de Dios, a uno y otro lado del Atlántico, como ha indicado el Dr. Calvo. “Frente al modelo británico o francés, incluso portugués, que despreciaba al extranjero y al pagano, la reina entendió que Dios los amaba a todos como a sus hijos. Para ella, la legitimidad de la presencia de España en América radicaba casi exclusivamente en el deseo que anidaba en su corazón de que sus habitantes conocieran el evangelio y pudieran acceder a los beneficios de la civilización judeocristiana de occidente: Universidad, Derecho, Justicia, Literatura…”, explica Calvo. El congreso, a uno y otro lado del Atlántico, ha sido un foro extraordinario para el análisis y la reflexión de las consecuencias que tuvo esta exigencia, expresada también en su Codicilo, en su testamento, que recorrió los siglos y hoy sigue siendo un ejemplo de hermandad universal y de deseo de promoción humana en todas las tierras del orbe.

En la primera jornada titulada ‘Los Reinos Peninsulares en el Siglo XV’, se han presentado dos destacadas ponencias. Anna Isabel Peirats Navarro, de IVEMIR-Universidad Católica de Valencia, ha ofrecido una conferencia sobre el ‘Panorama Cultural y Literario en el Contexto Emergente hacia un Nuevo Mundo’. Por su parte, José Antonio Calvo Gómez, de la Universidad Católica de Ávila, ha disertado sobre ‘La Renovación Eclesial Peninsular a Finales del Siglo XV’.

La segunda jornada se ha centrado en el Descubrimiento de América y la Conquista, en la que se han abordado dos ponencias invitadas. Cristo José de León Perera, de la Universidad de Salamanca, ha expuesto a los asistentes el ‘Influjo Salmantino en América: La Proyección de un Modelo’. Y, Sergio Raúl Castaño, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas – Universidad Nacional del Comahue – Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, ha presentado ‘La Forma Política de la Monarquía Indiana como un Modo Sui Generis de Unión Real’.

La tercera jornada ha llevado por nombre El trasvase de saberes entre los territorios, en la que han intervenido Juan H. Fuentes (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas – Universidad de Buenos Aires) con su ponencia Estudia la Reina; todos somos estudiantes. Proyecciones del humanismo isabelino en América. Y le ha seguido David Sánchez Sánchez (Universidad Católica de Ávila) con su conferencia Aurum et argentum do in Templum Dei. La orfebrería religiosa en el intercambio cultural ente España y América.

La cuarta y última jornada ha estado enfocada en ‘La Obra de Castilla en América’, donde dos ponentes han compartido sus conocimientos. Georgina Abbate, de la Universidad Nacional de Tucumán – Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, ha explicado cómo fue ‘El Gobierno de los Territorios Interiores: Tradiciones Políticas y Transformaciones Revolucionarias. El Caso de Tucumán en el Río de la Plata’; y Sebastián Sánchez, de la Universidad Nacional del Comahue, ha completado la exposición con su conferencia titulada ‘La Iglesia y el Estado en el Río de la Plata: La Obra Religión y Fidelidad de Francisco Bruno de Figuerola’.