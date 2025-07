Unas 400 personas se concentran en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) para pedir un parque de bomberos profesionales

La localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte acogió una concentración frente al parque comarcal de bomberos para “decir alto y claro" a la Diputación Provincial que exigen que “se preste el servicio de bomberos y extinción de incendios para la comarca con profesionales”, según se leyó en un manifiesto.

Unas 400 personas, según fuentes del Ayuntamiento, se reunieron en el mediodía de este jueves para participar en esta concentración en la que “nuestra reivindicación pasa por pedir, lisa y llanamente a la Diputación, que cumpla con sus competencias, con la Ley y con las sentencias y que profesionalice de una vez el Parque de Bomberos frente al cual nos encontramos”.

“Sin medias tintas, sin escudarse en convenios que pretenden alargar una situación que es insostenible, sosteniendo parques como este únicamente con personal voluntario o colaborador” se afirmó en el manifiesto.

La alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila de Manueles, agradeció “a todas las personas que se han desplazado a Peñaranda de toda la comarca y de fuera de ella, también agradecer a los sindicatos que están hoy aquí, a las organizaciones agrarias y a representantes de la plataforma de bomberos profesionales que se encuentran hoy en Peñaranda”.

Ávila de Manueles reivindicó “un parque de bomberos profesionales que no lo no lo hemos tenido, no hemos contado con bomberos profesionales porque siempre ha estado con personal voluntario a los cuales yo desde aquí también quiero agradecer todo el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que han hecho durante muchos años, pero creemos que ya es hora que en el año 2025 cumplamos la ley y que se cumpla con bomberos profesionales como así marca la ley”.

Por su parte, el secretario de organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, apuntó que la situación de la comarca de Peñaranda con los bomberos “es un problema compartido también en otras provincias”. “Esto es un problema que afecta a la ordenación del territorio de Castilla y León y que hace necesario el impulsar esa ley de ordenación del territorio” comentó Daniel de la Rosa.

“Nuestro reconocimiento y apoyo a los vecinos de Peñaranda en esta reivindicación tan justa que desde el Partido Socialista de Castilla de León vamos a velar porque se revierta y porque aquí haya por un parque profesional de bomberos” añadió.

Mientras, el concejal de Peñaranda y secretario de política municipal del PSOECyL, Francisco Díaz Muñoz, comentó que hoy "se pone de manifiesto que es insostenible el modelo de extinción de incendios que tiene la Diputación Provincial de Salamanca.”

Díaz avanzó que desde el Partido Socialista se va a presentar en cada una de las diputaciones provinciales una moción para pedir a la Junta que cofinancie con las administraciones locales, en este caso con las diputaciones, el 50 por ciento el servicio de extinción de incendios”.

También adelantó que pedirán “incluir la creación un consorcio de bomberos de Castilla y León en el anteproyecto de ley, que está ahora mismo en proceso de tramitación parlamentaria en las Cortes y que ya veremos si se tramita o no en lo que queda de legislatura”.

A este respecto, el secretario de Política Municipal afirmó: “Digo aquí, alto y claro, que Peñaranda no es menos que nadie; Peñaranda no es menos que Ciudad Rodrigo, que Béjar que Vitigudino y que Villares de la Reina, y Peñaranda tiene que tener bomberos profesionales”, informa Ical.