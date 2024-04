La Universidad de Burgos y GEAU impartirán en Estados Unidos un programa pionero de Derecho con mención en Derecho español

La Universidad de Burgos (UBU) y la Global Education Accreditation University (GEAU) han rubricado un acuerdo colaboración que permitirá la impartición del título Juris Doctor (JD) con mención en Derecho Español en Estados Unidos.

El programa, que se espera comience a impartirse en Nueva York en agosto de 2025, ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de obtener una comprensión profunda tanto del sistema legal español como del estadounidense. “Una formación, transversal, integral y coordinada, que permitirá al alumnado alcanzar la titulación, siendo expertos en ambos sistemas jurídicos” como ha subrayado el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos.

El rector también destacó los meses de trabajo previo que han conducido a la formalización de este acuerdo y que se extenderá a futuras actividades. Otro aspecto relevante es que la formación en Derecho español será presencial y correrá íntegramente a cargo del profesorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos. Además, los egresados tendrán acceso al Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y la Procura, lo que permitirá el ejercicio en ambos países.

El avance en la internacionalización que supone este programa, también fue puesto de relieve por el rector “nuestra política de internacionalización no se limita solo al ámbito europeo, como nuestra Red Europea de Universidades RUN-EU, sino que es un objetivo global que va más allá y en este caso se dirige a los Estados Unidos”.

Por su parte, Álvaro Benejam Peretó, secretario gerente de GEAU, destacó lo novedoso de este acuerdo que “rompe barreras territoriales y será la primera vez que los licenciados puedan ejercer en dos jurisdicciones con la misma carrera”.

Esta futura universidad, que tendrá su sede en Nueva York, se centrará específicamente en el Derecho y será la primera en impartir Derecho español en Estados Unidos. “Es evidente que en el mercado cualquiera con una titulación de este tipo tendrá una preparación superior a cualquier egresado y a día de hoy muchos profesionales del sector del Derecho en Estados Unidos están esperando a poder disponer de estos titulados, sobre todo enfocados al Derecho internacional”, aseguró el representante de GEAU.

Durante su intervención destacó el trabajo previo realizado, tanto por parte de Juan Martí, presidente de GEAU, como de Begoña Prieto, vicerrectora de Docencia y Enseñanza Digital de la UBU y Santiago Bello, decano de la Facultad de Derecho, presentes en el acto, como de los equipos humanos que han participado en desarrollo y actual fase de ejecución del proyecto.

La última intervención corrió a cargo del decano, Santiago Bello, quién incidió en el nivel de calidad y exigencia que tendrá la formación, respaldada por el prestigio de la UBU y que es un ejemplo de exitosa colaboración público – privada, que contribuirá al desarrollo de una nueva generación de abogados y juristas “con una gran formación y con una visión global del mundo absolutamente excepcional”, aseguró.

Como informó el decano, se prevé que cerca de 100 estudiantes cursen estos estudios y aproximadamente 40 docentes de la Facultad de Derecho impartan materia “una ingente movilización de recursos humanos”.

Bello también puso en valor el avance en internacionalización que supone este acuerdo, que hace que la Facultad, que ya está presente desde México a Argentina, gracias a la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, se adentre en Estados Unidos. “Esto es un proyecto de Facultad, de Universidad no a corto, si no a medio y largo plazo, hemos empezado, con esta primera piedra, un gran edificio, una enorme oportunidad que no podemos desperdiciar”, aseveró, a la vez que demandó el compromiso de todos los estamentos de la Facultad para lograr el éxito del proyecto y avanzar en la realización de futuras actividades.