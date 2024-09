La Usal acuerda remitir el informe de la Comisión de Expertos al Ministerio de Ciencia

La Universidad de Salamanca ha anunciado este miércoles que remitirá el informe que aprueba las prácticas investigadoras de su rector, Juan Manuel Corchado, al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, "para que concluya el estudio" solicitado en junio por el Comité Español de Ética de la Investigación.

Ese es el acuerdo que ha adoptado el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca (USAL) después de que el lunes sus 57 miembros recibieran el informe de los expertos independientes que han analizado si Corchado había cometido alguna irregularidad en su carrera investigadora, un documento de 17 páginas al que tuvo acceso EFE, pero que la institución académica no publicará oficialmente en su web hasta que lo traslade al Ministerio.

Estaba previsto que Corchado compareciera ante los medios tras la reunión para valorar el informe, pero finalmente la USAL ha enviado un comunicado breve en el que se anuncia el envío al Ministerio y se indica que el rector "ha agradecido a la comisión designada por el Consejo de Gobierno que le haya dado la oportunidad de explicarse y contestar a sus preguntas".

Corchado rechazó este martes comentar el informe con el argumento de que primero debía reunirse con los miembros de Consejo de Gobierno de la universidad convocados de manera extraordinaria para este miércoles.

"Hoy no", respondió de manera tajante Corchado cuando, al término de la presentación de una exposición, los periodistas le preguntaron por el esperado informe, y añadió "ya me imagino de lo que me quieres hablar, mañana mejor", algo que finalmente no ha ocurrido.

El informe independiente sobre las prácticas investigadoras de Corchado ha concluido que sus niveles de autocitas están en parámetros "adecuados" y que la relevancia de su investigación es "muy alta" incluso cuando se excluyen las autocitas y las citas de coautores.

"Los niveles de autocitación del Dr. Juan Manuel Corchado en las herramientas bibliométricas de referencia, WoS y Scopus, se encuentran dentro de los umbrales adecuados", indica una de las cinco conclusiones con las que termina este documento de 17 páginas.

Y añade, en el punto siguiente: "La relevancia de la investigación del Dr. Juan Manuel Corchado entre sus colegas, adscritos a la Universidad de Salamanca, es muy alta en términos de volumen de publicaciones y alta en términos de 'índice h', incluso cuando se excluyen las autocitas y las citas de coautores.

Una investigación que comenzó a finales de julio

La comisión investigadora independiente que ha elaborado este documento desde finales de julio la lidera el catedrático de la Universidad de León Salvador Rus Rufino, quien, consultado por EFE, se ha limitado a indicar que su equipo ya cumplió con su encargo y ha entregado este informe a la Universidad de Salamanca (USAL).

El destinatario principal del informe es la entidad que lo solicitó el 11 de junio a la USAL, que es el Comité Español de Ética de la Investigación, órgano independiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, al considerar que Corchado podría haber conculcado las buenas prácticas científicas.

El Comité consideró "imprescindible e insoslayable una verificación exhaustiva e independiente de los mismos por las instancias competentes" tras las informaciones publicadas por el diario 'El País' sobre la praxis investigadora de Corchado.

La única nota de atención que hay en el informe para el rector es la siguiente: "En el caso del repositorio GREDOS, el Dr. Juan Manuel Corchado solicitó verbalmente una actuación sobre su documentación que, a la vista del informe de la directora del servicio de bibliotecas y lo ordenado por el vicerrector de investigación, esta comisión constata que no siguió el cauce formal establecido".