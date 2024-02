Valladolid apuesta por el talento humano que hay en Castilla y León y no encuentra dónde ubicarse

Desde Valladolid, pero sin límite y con un enfoque mundial, se ha lanzado este viernes la Fundación TecnoVitae, una nueva entidad llamada a dar un nuevo impulso tecnológico e industrial a la sociedad desde la ingeniería y contribuir a su progreso y desarrollo.

Entre sus objetivos, seguir formando talento humano con el apoyo imprescindible de la Universidad, pero también tratar de que no se escape además de atraer nuevo o recuperar el que se marchó de nuestra tierra mostrándoles las oportunidades que tienen ante sí en esta Comunidad, pero también servir de nexo de unión entre las empresas para que puedan, en primer lugar, hablar y conocerse entre ellas para que puedan alcanzar proyectos juntas, y después contactar con el capital humano.

El decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Valladolid, Rafael Álvarez, es el presidente de esta nueva herramienta que se pone a disposición de la ciudadanía, y que intentará también hacer ver que las sociedades con un alto bienestar lo son porque se apoyan en los ingenieros y en la industria, como decía su director, Javier Escribano.

Además, llamaba también a apostar por el talento humano que hay en Castilla y León pero no encuentra dónde ubicarse y busca algo fuera sin plantearse que hay magníficas oportunidades.

Por su parte, Antonio Largo, rector de la Universidad de Valladolid, institución que forma parte de la Fundación, aseguraba en la presentación que se trata de una iniciativa "necesaria" y ponía en valor también el papel de la Universidad en ella por su capacidad de generar talento.

Además, destacaba que la institución universitaria pude contribuir a ello de tres maneras, la primera captando vocaciones tecnológicas, ya que se necesitan hoy en día ingenieros y personas que hagan avanzar la sociedad; en segundo lugar, puede trabajar para que esa formación sea la mejor posible, además de cercana a los colegios profesionales y las industrias; y, finalmente, puede favorecer a que ese talento que se ha formado contribuya al progreso de Castilla y León.

"En esta Comunidad hay grandes oportunidades", decía Largo Cabrerizo, al tiempo que apelaba ala necesidad de que este avance se haga también con responsabilidad social y con sostenibilidad.

María Paz Robina, presidenta de Michelin España y Portugal, hacía referencia a que un mundo tan cambiante y volátil como el actual, las empresas han de buscar la sostenibilidad, pero no lo la medioambiental, sino la financiera y la de las personas. Asimismo, apelaba al talento y la tecnología como “palancas” para superar los retos que tienen las empresas en la actualidad. "El talento es el recurso más preciado desde el siglo XVI y en el futuro habrá una guerra por él en el mundo", apuntaba Robina, al tiempo que animaba a los jóvenes a estudiar carreras STEM, “especialmente a las mujeres”.

Además, durante la presentación se puso de relieve la carencia de profesionales cualificados para muchos empleos como el de electricista, tornero, fresador o mecánico, cuando son profesiones y sectores que están demandando empleo y no encuentran.

En este sentido, Rafael Álvarez aseguraba que existe un cierto rechazo por parte de la juventud a estudiar estos oficios de Formación Profesional, aunque también decía que es algo que está empezando a cambiar desde hace unos años, y animaba a apostar por ello porque permiten aprender una profesión y empezar a trabajar pronto, mientras se puede seguir estudiando en la Universidad.

Actividades

En cuanto a las actuaciones previstas para este año por esta nueva Fundación, cabe señalar que organizará los VII Premios de la Industria, que se celebrarán en este año 2024, y el Foro TecnoVitae, que incluirá ciclos de ponencias y diálogos, así como la realización y divulgación de estudios.

El Patronato de TecnoVitae está constituido por instituciones y personalidades que representan a diferentes sectores de la sociedad: la Universidad de Valladolid (UVa), representada por su rector, Antonio Largo Cabrerizo; el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES-CyL), representado por su presidente, Enrique Cabero Morán; la CEOE en Castilla y León, representada por su presidente, Santiago Aparicio Jiménez; el ex secretario de Estado de Educación y ex senador, Mario Bedera Bravo; el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España y vicepresidente de Unión Profesional, José Antonio Galdón Ruiz; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito; el presidente de la Fundación Monteleón y ex director de la división de Medios y Logística de Caja España, Francisco J. García Paramio; la presidenta de Michelin España y Portugal, María Paz Robina Rosat; el presidente de IVECO España y director global de manufacturing, Ángel Rodríguez Lagunilla; el presidente de Bodegas Familiares Matarromera, Carlos Moro González; el CEO de Startup Olé y catedrático de Ciencias de la Computación e IA de Universidad de Salamanca (USAL), Emilio Corchado Rodríguez; el decano de ingenierosVA, Rafael Álvarez Palla; el ex decano de ingenierosVA, José Luis Lara Martín; y el colegiado distinguido de ingenierosVA, Francisco Rey Sacristán.