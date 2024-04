Valladolid y Burgos piden justicia para Sergio y que no se extienda el odio entre provincias

Cerca de medio millar de personas se han reunido este mediodía en la Plaza Mayor de Valladolid para recordar a Sergio, diseñador gráfico, que recibió un puñetazo mortal el pasado 24 de febrero en Burgos mientras disfrutaba de una despedida de soltero en una zona de copas, por parte de un joven de 26 años tras preguntarle si era de Pucela, al que la Policía Nacional investiga por su posible vinculación a grupos de ultraizquierda y de aficionados radicales del Burgos CF.

Un suceso que ha conmocionado a la ciudad, que apoya a la familia en su petición de que se haga justicia y que su muerte, al menos, pueda para la expansión del odio por origen o entre provincias en España.

"Es el mejor homenaje que podemos hacer a Sergio es reflexionar porque no puede ser que el odio por origen o entre provincias se expanda por este país y esta comunidad autónoma", afirma Ángel Tamayo, amigo de la víctima y portavoz de la familia, para quien hay que impedir que el odio lo pague gente inocente.

Familiares de Sergio durante la concentración en la Plaza Mayor de Valladolid Leticia Pérez Ical

Y ponía como ejemplo de lo que no debe ocurrir, los cánticos "contra Pucela" y la quema de un castillo de cartón el pasado 23 de abril en León, durante Día de la Comunidad.

Durante la concentración , la hermana de Sergio, Carla Delgado Franco, leía unas palabras en las que aseguraba que van a luchar para clamar justicia y que el culpable pague con el mayor peso de la Ley. "Exigimos que este violento y despiadado acto no quede impune y que el odio no se extienda", insistía, al tiempo que pedía a los asistentes que sigan ayudando a la familia para que este caso no caiga en el olvido.

Uno de los amigos de Sergio también ha leído unas palabras dirigidas a él: "No era tu hora. Era tu mejor momento personal y profesional", decía en referencia a la condición de diseñador gráfico de Sergio, colaborador del Mutua Tenis Open de Madrid que este pasado sábado, al término del partido entre Rafael Nadal y Álex de Miñaur, recibió un pequeño y sentido homenaje.

Carnero y Blanca Jiménez en la concentración de homenaje a Segio en Valladolid Leticia Pérez Ical

Entre las personas que han asistido a este acto de recuerdo y homenaje a Sergio estaban el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y los concejales Alberto Gutiérrez y Blanca Jiménez.

Un acto en el que también han sonado algunas de sus canciones predilectas, entre ellas "Pyro", de la banda estadounidense Kings of Leon, y "The claim", de Miley Cirus.

Réplica en Burgos

La concentración, además, ha tenido una réplica a la misma hora en la Plaza Mayor de Burgos, ha concluido con la canción "Héroes del sábado", uno de los temas más populares del grupo burgalés La M.O.D.A