Valladolid "dignificará" su estación de autobuses pensando en el soterramiento del tren

Valladolid tendrá en unos meses una estación de autobuses acorde a la ciudad. La Junta de Castilla y León invertirá unos 4,5 millones de euros para “dignificar” este lugar mediante una remodelación que modernizará y digitalizará este espacio de una forma “ultrarrápida”.

Además, esta intervención no supondrá la renuncia a la construcción de una nueva terminal, “soterrada” e “intermodal”, en el marco del proyecto de “futuro” de soterramiento de las vías del tren, según confirmaba el alcalde de la capital del Pisuerga, Jesús Julio Carnero, tras firmar un acuerdo este lunes con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en presencia de la consejera de Movilidad y Transformación Digital, así como miembros del equipo de gobierno municipal.

La redacción del proyecto de esta obras se licitará este mes y se espera tenerlo listo este año, con el objetivo de poder licitar y adjudicar a principios de 2025 las obras, que se llevarán a cabo manteniendo la actividad en la estación, por la que pasan cada año cinco millones de viajeros y circulan unos 230.000 autobuses.

Fernández Mañueco remarcó que Junta y Ayuntamiento coinciden en aspirar a un modelo de ciudad que quiere el soterramiento de las vías del tren y consideró que la ciudad tiene que contar con una nueva estación “moderna” y de “vanguardia”, como se merece, pero señaló que ante “la falta de decisión” para poder abordar este proyecto, no se van a “quedar cruzados de brazos”.

El objetivo de esta inversión es mejorar tanto la imagen exterior como la interior del recinto, mejorar su eficiencia energética con la renovación de su fachada con paneles aislantes y solares y hacerla, en definitiva, "más humana, atractiva, confortable y accesible", apuntaba Mañueco.

La obra consistirá en la mejora de la imagen exterior, para lo que se renovará la fachada, que estará dotada de paneles aislantes, así como la cubierta que tendrá placas solares. En el interior, el objetivo es hacer la terminal “más atractiva” para que sea “más humana”, “más confortable”, “más accesible” y ofrezca “mejores servicios” a los usuarios. De esta forma, estará dotada del sistema inteligente de transporte para dar información al viajero “en tiempo real” de cada ruta de los distintos servicios mediante pantallas.

Otro de los fines es mejorar la seguridad vial de la propia terminal, y se va a mejorar el control de accesos y el flujo de viajeros a las dársenas y zonas de embarque, con un acristalamiento de las salas de espera, y una reordenación de los espacios, así como con una automatización de las entradas y salidas de los propios vehículos.

En definitiva, este proyecto, que da respuesta a una situación “transitoria”, pretende convertir la actual estación en un edificio “más funcional, más eficiente, actualizado, moderno, al servicio de todos los vallisoletanos”, aunque sin renunciar al soterramiento y a la nueva estación. “No podemos seguir demorando”, dijo, esta obra, con la que Valladolid se suma al Plan de Modernización de estas infraestructuras, que tiene un presupuesto de 35 millones.

"Hoy es un día importante para la ciudad", decía Carnero, por su parte, para quien este lunes ha empezado a ser una realidad algo que, a su juicio, ansiaban todos los vallisoletanos desde hace “muchísimo tiempo”. Carnero destacaba que se busca que la estación tenga una “condiciones dignas” en tanto no se construya la nueva y que, según admitía, exige “un periodo de tiempo largo”.

De esta forma, agradecía el “esfuerzo”, “sensibilidad” y “dedicación” de la Junta para que la estación sea “digna”. “Yo no puedo si no estar muy satisfecho”, añadió para criticar que el PSOE en su etapa anterior de gobierno no reclamara y lograra que se mejorara la terminal de autobuses.

Finalmente, aseguraba que el “trasfondo” de esta inversión es “soterrar la vía del tren”, que a su juicio es lo que “quieren todos los vallisoletanos”, pero mientras no haya una nueva, la actual debe presentar las “mejores condiciones”.