Valladolid se encomienda a San Pedro Regalado para que España tenga estabilidad

Con el sol brillando en todo lo alto y temperaturas primaverales, los vallisoletanos están celebrando como se merece a su patrón, San Pedro Regalado, que también lo es de los toreros, y al que le se le atribuyen varios milagros, como el hecho de estar a la vez en dos lugares diferentes, convertir carne y pan en flores, o por la aparición de la Virgen ante su presencia.

Cientos de vallisoletanos se han acercado hasta la Plaza del Salvador de la capital del Pisuerga, donde se encuentra una estatua que recuerda a la figura del santo franciscano que nació en el año 1390 en la calle de la Platería, para llevar a cabo una ofrenda floral al monje, y acompañar después a su imagen portada a hombros por miembros de la Cofradía de San Pedro Regalado de Valladolid, en un desfile que se iniciaba en la Iglesia del Salvador, y proseguía por diversas calles del centro de la ciudad.

Una procesión muy seguida por los fieles vallisoletanos y turistas que llegaba hasta la calle Catedral antes de su posterior regreso a la Plaza del Salvador.

Carnero realiza una ofrenda floral a San Pedro Regalado Leticia Pérez Ical

Entre los participantes, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a su equipo de Gobierno, así como el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

El primero de los vallisoletanos aprovechaba esta jornada festiva para pedir al Santo de los milagros "estabilidad" para España, pero también que ponga de su parte para que haya más "oportunidades laborales", sobre todo a los jóvenes, y que mejoren las condiciones de trabajo.

"Si el país tiene estabilidad, será el mejor de los signos del progreso y redundará en el beneficio de Valladolid también", decía Carnero.

A las doce del mediodía se celebraba una misa en la Santa Catedral de Valladolid oficiada por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, en la que, coincidiendo con el año jubilar del Corazón de Jesús, reivindicaba la figura del religioso franciscano, que eligió la "radicalidad de la vida evangélica a través de la pobreza y la cruz", decía, para anunciar el Evangelio.

Monseñor Argüello hacía referencia al espíritu reformador de San Pedro Regalado, así como al Concilio Vaticano II en LG 8, cuando se apunta que "la Iglesia está llamada a entrar en la misma senda de su Señor pobre y crucificado", y como la iglesia vallisoletana quiere responder también a esa llamada de la reforma de la Iglesia a través de personas que estén profundamente arraigadas en la fe y la vivan pura y plenamente.

"Esta reforma no vendrá de aquellos que aceptan irreflexivamente el paso del tiempo o de quienes solo critican sobre la base de sus mitos infalibles; tampoco vendrá de aquellos que toman el camino fácil, que buscan escapar de la pasión de la fe considerando como falso u obsoleto, tiránico o legalista todo lo que sea un poco exigente, duela o requiera sacrificios, o simplemente vaya contracorriente de la cultura dominante", señalaba Argüello.

También hacía alusión el prelado vallisoletano en su alocución a diversos asuntos "que han resonado en nuestra ciudad con acogidas enfrentadas", en referencia a la oración por la vida ante un abortorio, el apoyo a la construcción de un centro para refugiados o la Iniciativa Legislativa Popular de regularización de inmigrantes, además de la campaña a favor del matrimonio entre varón y mujer abierto a la vida y otra a favor de condiciones laborales propias de un trabajo digno, la denuncia de propuestas públicas de educación sexual que prescinden del significado de la diferencia sexual y de la relación entre sexualidad y transmisión de la vida, o las campañas a favor de la vivienda, la paz en el mundo y la lucha contra el hambre, las mafias y los abusos sexuales.

Al respecto, Argüello aseguraba que la Iglesia ha promovido todas ellas "como expresión de la dignidad infinita que brota de sabernos hijos de Dios y hermanos". El arzobispo reconocía que entre ellos mismos estas posiciones, surgidas todas ellas de la Doctrina Social de la Iglesia, tienen acogida muy diversa, a veces, enfrentada. Y por ello defendía que la catolicidad es la expresión de la relación existente entre todos los asuntos que afectan a la dignidad humana.

Y por todo ello, Argüello llamaba a acoger la llamada a la reforma de San Pedro Regalado. "Convirtámonos, aspiremos a la santidad, recurramos generosamente a la oración, a la Eucaristía, al sacramento de la Reconciliación, a la lectura de la Palabra y al servicio a los pobres", finalizaba.

Tras una mañana con numerosas actividades en la ciudad, esta tarde prosigue la programación con el siguiente horario:

18:00 – Plaza Mayor y Zona Centro. Gigantes y Cabezudos de Valladolid.

18:15 – Plaza Fuente Dorada. Charanga Cucu-Band

18:30 – Plaza Poniente. Títeres infantiles. Fierabrás Títeres el collar de la paloma

18:30h – Plaza España, Plaza Portugalete. XXV Festival de Folclore Castellano. 1er recorrido: Plaza España, C/ Teresa Gil, C/ Regalado y Plaza Portugalete. 2º recorrido: C/ Santiago esquina Constitución, Plaza Mayor, Plaza Fuente Dorada, Bajada de la Libertad y Plaza Portugalete.

A continuación (19:00h), actuaciones de los grupos de la Sección Adultos del Colectivo. Homenaje a Francisco Javier Cuadrado Castrodeza.

19:00 – Salón de actos de CIC Natividad Álvarez Chacón Actuación del grupo El Salero

•20:00 – Plaza Mayor – Plaza del Salvador. Pasacalles charanga Cucu–Band.

Retirada del pañuelo a San Pedro Regalado peña «Mahogany Deux» – Coordinadora de Peñas de Valladolid

20:00 – Iglesia de San Miguel y San Julián. XXIII Muestra de Música de Plectro «Ciudad de Valladolid». Orquesta de Laúdes Españoles «Conde Ansúrez» (Valladolid)

20:30 – Plaza Mayor. Orquesta Panorama IA Tour 2024

20:30 – Plaza Carmen Ferreiro. Verbena popular con la Orquesta Tucán Brass