¿Qué sucede si San Pedro Regalado tiene razón?

Este 13 de mayo los vallisoletanos están de fiesta. Celebran el día de su patrón, San Pedro Regalado. Nacido en la vallisoletana calle Platerías, en el año 1390, y como no puede ser de otra manera, bautizado en la Iglesia del Salvador, el hijo de Pedro Regalado y María de la Constanilla, matrimonio de jueoconversos, desde muy pequeño su vinculación con la Iglesia era muy fuerte, hasta que con 13 años entra en el Convento de San Francisco, a pocos metros de su casa natal.

San Pedro Regalado tuvo mucha relevancia en su época, pero se le atribuye una frase, que hace que todos los 13 de mayo, los españoles se levanten mirando al cielo, por si acaso tienen que salir con paraguas debajo del brazo. Todo indica que este año va a ser así. ¿Y qué pasa si San Pedro Regalado tiene razón? Pues qué "si llueve por San Pedro Regalado, llueve 40 días de contado". Según el blog "Vallilostvm", el origen de la frase está muy oscuro. Podría ser que de extendiera durante el siglo XVI, época en la que Valladlid fue capital del Reino para favorecer a los agricultores. Otros dicen que los paragüeros pedían a San Pedro Regalado y a la Virgen del Agua que hicieran llover mucho, para que la gente tuviera que utilizar los paraguas. Pero, como la lluvia no desgasta demasiado este utensilio, rezaban a la Virgen de las Ventosas, para que hiciera su trabajo. Con la ayuda del santoral se ve que hacían caja. Pues no se si en esta ocasión tendrá razón el dicho que se le atribuye al patrón de Valladolid, lo que está claro es que con lo loco que está últimamente la climatología, nunca se sabe.

Y es que la relevancia de San Pedro Regalado era tal, en su época, que se le atribuyeron numerosos milagros, por lo que fue canonizado por el papa Benedicto XIV en el año 1746.

Otra de las leyendas más célebres de San Pedro Regalado fue que hizo postrarse a un toro furibundo solo con la fuerza de su fe. Así lo contó Matías Sangrador Vítores en su Vida de san Pedro (1859): “Salió del Abrojo acompañado de otro religioso, y agradablemente entretenidos los dos viajeros con espirituales y cristianos coloquios, dirigían sus pasos, ajenos a todo cuanto les rodeaba, por el camino que conducía a la villa de Aranda; mas al cruzar por frente a la de Valladolid, les sacó de su enajenamiento unas confusas voces y ruido de caballos que cada vez se oían más de cerca. Volvieron los dos religiosos la vista hacia el punto en que se oían tan extraños rumores, y quedaron atemorizados al ver junto a ellos un soberbio toro, que cubierta la boca de blanca espuma y brotando sangre de sus anchas y profundas heridas, había logrado con su bravura escapar de la plaza de Valladolid, y era hostigado de cerca por mucha gente de a pie y a caballo. El compañero del Regalado, poseído de un terror que jamás había experimentado, se guareció detrás del santo; mas éste, que conoció el gravísimo e inmediato riesgo en que se hallaban, imploró del cielo el socorro, y esta vez, lo mismo que en las demás en que había acudido a la omnipotencia divina, fue por ella milagrosamente favorecido. La fiera, con espantosos mugidos, se dirige con ímpetu furioso al santo y éste, presentándole el báculo, le hace postrarse a sus pies. El fatigado animal, como reconociendo una influencia superior, permanece tranquilo en aquella humilde actitud, mientras aquél con blanda mano le acaricia pasándola suavemente por sus heridas y extrayéndole con cuidado los agudos hierros de los rejones que tanto le inquietaban. Ejercida la caridad por el santo de un modo tan extraño con tan noble animal, le dio su bendición y le mandó marchar (Carrión, 1925: 83)”.

Por esta hazaña, desde 1951 fue nombrado patrón del Grupo Taurino del Sindicato de Espectáculos mientras existió, y siguió siendo patrón de las corridas de toros en Valladolid, donde persiste un afamado trofeo taurino con su nombre, relevante en estos momentos en lo que tan criticado por el Gobierno de España.

El patrón de Valladolid además es conocido por haber mantenido un silencio casi contínuo pasando la mayor parte de las noches en oración y tenía extraordinarias gracias: a menudo se veía elevado por encima de la tierra con llamas irradiando de su cuerpo y poseía la agilidad y facilidad de los cuerpos glorificados. Lo más extraño de todo, también se estableció que a menudo se encontraba a la misma hora en monasterios distantes entre sí, haciendo negocios para la Orden.

También se conoce un hecho milagroso de su vida recogido en el proceso de canonización y que ofrece los elementos iconográficos de Pedro Regalado. En la madrugada del 25 de marzo de 1450, fiesta de la Anunciación de la Virgen María, está el fraile Pedro rezando maitines tan absorto en la contemplación dentro del convento de El Abrojo; siente añoranza por honrar a María en el convento de La Aguilera consagrado por él a la Virgen bajo esa advocación; se transporta por los aires en los ochenta kilómetros que separan las casas y regresa de nuevo a El Abrojo, cumplido su deseo, según explica Wikipedia.

Asimismo, en sus viajes, que comienza con 15 años junto a fray Pedro de Villacreces, fervoroso franciscano que además de fundar el monasterio de La Salceda en Tendilla, impuso la estricta observancia en la regla, fundando el grupo de los villacrecianos. En uno de ellos, alcanzaron La Aguilera (Burgos) con la intención de fundar un nuevo convento que renovase la Orden franciscana.

En La Aguilera se dedicará San Pedro Regalado a las más diversas labores, destacando el cuidado de los pobres. Fue ordenado sacerdote a los veintidós años y a los veinticinco acompaña de nuevo a fray Pedro de Villacreces, esta vez a El Abrojo (Laguna de Duero, en la provincia de Valladolid) para fundar otro convento, donde debido a su fama de santo será consultado con frecuencia por miembros de la nobleza.

Tras el fallecimiento de fray Pedro de Villacreces, fue nombrado prelado de los monasterios reformados de la estricta observancia en La Aguilera (Domus Dei) y El Abrojo. Fallece el 30 de marzo de 1456, pero su fama de santidad fue creciendo de forma rápida, llegando a atribuírsele episodios de bilocación y se extendió incluso después de su muerte tanto entre el pueblo como entre las clases poderosas, llegando a visitar su tumba en el Santuario de la Aguilera la reina Isabel la Católica.

Fiestas de San Pedro Regalado

Pues para honrar a su patrón como se merece, los vallisoletanos llevan todo el fin de fiestas, que concluyen hoy como se merece, con una jornada llena de actividades:

• 8:00h – Entorno de San Benito (desde Mercado del Val a Plaza Poniente) XL Premio de Pintura Rápida de San Pedro Regalado 2024

• 8:00 a 15:00h - Zona Playa Moreras. Trofeo de Pesca San Pedro Regalado

• 9:00h – Recorrido por el barrio. Pasacalles con los dulzaineros del Pinar

• 10:00h – Salida y llegada Museo de la Ciencia. Carrera de la ciencia

• 10:00 a 14:00h – Plaza España. IV Concurso de Modelado Rápido «Ciudad de Valladolid»

• 10:30h – Plaza de la Pirámide. Chocolate, Mercadillo Solidario y Concurso de tortillas

• 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:30h. San Pablo y Cadenas de San Gregorio. Mercado Castellano. Participación de puestos artesanos de oficios y alimentación, ambientados con la estética castellana. Talleres demostrativos y participativos de oficios artísticos. Actuación de grupos de danzas castellanas

• 11:00h – Plaza del Salvador. Ofrenda floral a la estatua de San Pedro Regalado por parte de las autoridades municipales, pasacalles de grupos de danzas de la ciudad e imposición del pañuelo peñero por parte de la peña «Los 7 enanitos» – Coordinadora de Peñas de Valladolid.

• 11:00h – Explanada Ermita de San Isidro. IV Marcha solidaria

• 11:15h. Procesión de San Pedro Regalado. Salida desde la Iglesia del Santísimo Salvador. Recorrido de ida: Plaza del Salvador, calle San Felipe, Calle Teresa Gil, Calle Regalado, Calle Cascajares y Catedral.

Recorrido de vuelta: Calle Arribas, Calle Catedral, Calle Cánovas del Castillo, Plaza de Fuente Dorada, Calle Vicente Moliner, Plaza del Ochavo, Calle Lonja, Calle Ferrari, Calle Teresa Gil, Calle San Felipe y Plaza del Salvador.

• 11:15h – Plaza España, Plaza Portugalete XXV Festival de Folclore Castellano. Recorrido: Plaza España, C/ Teresa Gil, Plaza del Salvador (ofrenda floral y danzas populares a la estatua de San Pedro Regalado), C/ Regalado, Plaza Portugalete.

A continuación (12:15h), actuaciones de los grupos de la Sección Infantiles del Colectivo

• 11:30 a 22:00h – Plaza Portugalete. 39 Feria Internacional del Disco de Valladolid

• 12:00h – Santa Iglesia Catedral. Misa Solemne en Honor a San Pedro Regalado.

• 12:30h – Explanada Ermita de San Isidro. Desfile de mascotas

X Jornadas del Espárrago de Tudela de Duero y Lechazo I. G. P. Castilla y León.

• 18:00h – Plaza Mayor y Zona Centro. Gigantes y Cabezudos de Valladolid.

• 18:15h – Plaza Fuente Dorada. Charanga Cucu-Band

• 18:30h – Plaza Poniente. Títeres infantiles. Fierabrás Títeres el collar de la paloma.

• 18:30h – Plaza España, Plaza Portugalete. XXV Festival de Folclore Castellano. 1er recorrido: Plaza España, C/ Teresa Gil, C/ Regalado y Plaza Portugalete. 2º recorrido: C/ Santiago esquina Constitución, Plaza Mayor, Plaza Fuente Dorada, Bajada de la Libertad y Plaza Portugalete.

A continuación (19:00h), actuaciones de los grupos de la Sección Adultos del Colectivo. Homenaje a Francisco Javier Cuadrado Castrodeza.

• 19:00h – Salón de actos de CIC Natividad Álvarez Chacón Actuación del grupo El Salero

• 20:00h – Plaza Mayor – Plaza del Salvador. Pasacalles charanga Cucu–Band.

Retirada del pañuelo a San Pedro Regalado peña «Mahogany Deux» – Coordinadora de Peñas de Valladolid

• 20:00h – Iglesia de San Miguel y San Julián. XXIII Muestra de Música de Plectro «Ciudad de Valladolid». Orquesta de Laúdes Españoles «Conde Ansúrez» (Valladolid)

• 20:30h – Plaza Mayor. Orquesta Panorama IA Tour 2024

• 20:30h – Plaza Carmen Ferreiro. Verbena popular con la Orquesta Tucán Brass