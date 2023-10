Vecinos burgaleses alertan de la oleada de incendios intencionados de coches que se están produciendo en la ciudad

"La situación es insostenible". "Tenemos mucho miedo". Así están viviendo los vecinos de la Calle Emperador de Burgos la oleada de incendios intencionados de coches que se están sucediendo en esta zona. Una de las vecinas alerta, en LA RAZÓN, que "en medio año, hemos sufrido la quema de un total de ocho vehículos en el mismo tramo de la Calle Emperador, todos han sido quemados entre el número 2 y el número 12".

Asimismo, asegura que "todo comenzó cuando un vehículo perteneciente a los okupas del número dos (primero y tercero okupados desde hace unos cinco años) fue llevado por la grúa por estacionar en uno de los vados de la calle. Como represalia, comenzó el problema que vivimos actualmente".

La vecina lamenta que "ante este gran problema, la respuesta está siendo el mutismo absoluto de los organismos públicos de la ciudad, así como la falta de respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que se ven con las manos atadas ante la situación".

Asimismo, señala que "se han hecho denuncias individuales, colectivas, se han presentado escritos en el Consistorio… se están llevando a cabo todas las acciones pertinentes que se nos indica, pero esto no cesa". En este sentido, denuncia que "la madrugada del viernes al sábado 8 de octubre volvió a arder otro coche. El miedo es insostenible, los vecinos quieren abandonar sus hogares, todos hemos cambiado nuestras rutinas para no pasar por el edificio ocupado, aunque a veces es imposible. Así que ya no sabemos qué más hacer", concluye la vecina de la Calle Emperador.