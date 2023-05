La Villa milenaria que "lavará la cara" a su casco histórico para que viva más gente allí

La vivienda y el acceso a ella es un tema de candente actualidad que está marcando, de momento, la precampaña electoral de estas elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.

Primero, tras la aprobación de una polémica Ley de Vivienda en España y, en segundo lugar, con los anuncios que ha hecho en los últimos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a la construcción de decenas de miles de viviendas para el alquiler social en ciudades y pueblos o avalando, a través del ICO, el 20 por ciento de la compra de un piso para jóvenes de menos de 35 años.

Este pasado martes, además, el Procurador del Común, Tomás Quintana, o lo que es lo mismo, el defensor del pueblo de Castilla y León, presentaba en las Cortes autonómicas el informe de esta institución propia correspondiente al 2022, y en su intervención ante sus señorías aprovechaba para instar a la Junta a que promueva más vivienda pública para el alquiler social, y que aborde si es preciso para ello los cambios normativos necesarios para ampliar el parque público de vivienda en régimen de alquiler con un número de inmuebles que permitan atender las situaciones de especial y urgente necesidad.

En lo que se refiere al medio rural, la vivienda se ha convertido también en un problema de complicada solución, debido a que muchos inmuebles de los cascos históricos o bien no están en condiciones de ser habitados, o bien sus propietarios, muchos de los cuales no viven en ellos, los usan de segunda residencia para disfrutar de ellos durante unos días en verano sobre todo y no les interesa ponerlos en alquiler o mejorar su estado, por lo que la oferta de vivienda en estos pueblos se resiente y es reducida, lo que frena e impide la llegada y asentamiento de nuevos pobladores.

Pero hay un municipio con más de mil años de historia a sus espaldas, enclavado en pleno corazón de la Ribera del Duero y abrazado en lo alto por su espectacular y medieval castillo -que ultima una importante reforma de su barbacana que permitirá una visita integral del mismo-, que quiere plantar cara a este problema y que tras varios años de trabajo está cerca de ver cumplido uno de sus objetivos y sueños: la rehabilitación de las viviendas de su casco histórico.

Unas actuaciones que permitirán no solo embellecer a este pueblo conocido por sus excelentes vinos y su cordero lechal sino también y sobre todo mejorar las condiciones de habitabilidad de los inmuebles del centro para que puedan ser ocupados con "c" por nuevos pobladores y familias y, por ende, ayudar a repoblar la localidad que cuenta con alrededor de 5.200 habitantes empadronados.

Panorámica de Peñafiel desde el castillo Seventhe La Razón

El Ayuntamiento de Peñafiel que preside el popular, candidato a la reelección una vez más este 28 de mayo, ya ha dado todos los pasos necesarios para ello, como fue la aprobación del Plan General de Reordenación Urbana en la pasada legislatura, y recibió hace apenas mes y medio también el visto bueno al(PERI) una vez realizado un estudio y un sondeo entre la población, por lo que ya se podrá empezar a actuar a partir de la siguiente legislatura.

"Lo más importante es que se va a conseguir dar vida al casco histórico además de dinamizar la economía local con los trabajos de obra privada que se lleven a cabo que tienen un efecto multiplicador", destaca a LA RAZÓN el primer edil peñafielense, quien reconoce que el municipio necesita viviendas para que la gente pueda vivir en ellas.

Díez apunta que el objetivo a largo plazo es mejorar alrededor de 800 viviendas, aunque en una primera fase se ha previsto actuar en unos 115 inmuebles del centro urbano gracias al acuerdo firmado la semana pasada con el Gobierno de España y la Junta, por el que el Consistorio ribereño recibirá y gestionará 3,2 millones de euros de fondos procedentes del Área de Rehabilitación Urbana (ARU) de los que podrán beneficiarse los propietarios de viviendas de la zona afectada que entren en la convocatoria de ayudas para intervenciones varias, que van desde el embellecimiento de fachadas, obras de accesibilidad, sustitución de puertas o ventanas en aras de mejorar la eficiencia energética, arreglo de cubiertas o reparaciones estructurales en los edificios que se encuentren en peor estado de conservación.

El Gobierno regional concederá de forma directa las subvenciones al Ayuntamiento de Peñafiel por razones de interés social, económico y medioambiental, mientras que el Ayuntamiento actuará como entidad gestora de las obras del entorno, lo que es una ventaja porque se pueden acelerar las gestiones, y publicará una convocatoria abierta por concurrencia no competitiva para la selección de los inmuebles objeto de rehabilitación.

El próximo paso será la creación de una oficina de gestión, según avanza Díez, en la que los vecinos y dueños de inmuebles del casco histórico interesados puedan informarse de las ayudas y del proceso que se va a poner en marcha, pero también servirá para animar y hacer ver de lo necesario e importante que es esta actuación para la localidad.

"Estamos ante un gran proyecto que requiere de un gran esfuerzo de pedagogía para explicarlo bien a los peñafielenses", apunta el alcalde.

Vista aérea de Peñafiel Seventhe La Razón

Díez explica que esta oficina de gestión contará con personal cualificado que se encargará de ayudar a la gente en la tramitación y gestión de todo lo referente a estas actuaciones.

Como novedad, se podrán beneficiar de las ayudas, que serán a fondo perdido, no solo los propietarios de las viviendas sino también los arrendadores, debido a que hay contratos de alquiler que posibilitan el derecho del uso.

Finalmente, avanza que la idea es también priorizar las actuaciones en función del deterioro de las viviendas, de tal forma que se puedan acometer las reformas en los inmuebles que están en peores condiciones.

Roberto Díez tiene claro que estas actuaciones darán un nuevo impulso al municipio, sobre todo en lo turístico, que tiene aún mucho recorrido en la localidad, que cuenta con algunas de las bodegas más importantes y visitas de la DO Ribera de Duero, como es la casi centenaria Protos, Pago de Carraovejas o Tomás Postigo.

El Conjunto Histórico de Peñafiel ya fue objeto de ordenación a través de un reciente Plan Especial de Protección en 2017, que recogía entre sus determinaciones la oportunidad de desarrollo de un Área de Regeneración Urbana en su ámbito de ordenación, que se articularía a lo largo de la calle Derecha al Coso, incluyendo las zonas del tejido tradicional que mantenían, sin alteraciones sustanciales, una configuración urbana y tejido edificado propios del conjunto histórico, así como algunos edificios situados en viales del otro lado del río.