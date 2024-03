Una de las villas romanas más impresionantes de España reabre sus puertas

Los amantes de la historia están de enhorabuena. Uno de los yacimientos arqueológicos más impresionantes y mejor conservados de España reabre este viernes 22 de marzo coincidiendo con el inicio de la Semana Santa. Este espacio cuenta con una espectacular villa romana. Y es que el impacto del Imperio Romano en España fue muy importante, y ha llegado hasta nuestros días. Un ejemplo es el conjunto de villas romanas que existen en nuestro país.

El Imperio romano se extendió a través de la conquista y colonización de nuevos territorios y mediante la construcción de ciudades consiguieron imponer la cultura romana. Construir ciudades era equivalente a romanizar, crear centros donde se desarrollase la vida romana como elemento de propaganda política. En este contexto, la arquitectura adquiere un papel principal, ya que transmitía la imagen de Roma.

Dentro de las ciudades, los tipos de vivienda se dividían en: casa, domus, insula y villa. Nos vamos a detener en la villa, que es una casa situada en la periferia de las ciudades. Podía estar dedicada al recreo, en este caso es una villa urbana, o bien, servir para gestionar una explotación agrícola o ganadera, en cuyo caso se denomina villa rústica.

La villa rústica, aunque no solía ser tan lujosa como la villa urbana, guardaba muchas semejanzas. No obstante, al estar dedicada fundamentalmente a la explotación agropecuaria, tenía una serie de características o elementos particulares, como son la casa del vilicus, o encargado de la explotación, diferentes edificios para el ganado y las herramientas, pajares, graneros, caballerizas, bodegas, almacenes, huertos, etc.

Solía contar, además, con un edificio reservado al dueño de la finca para el caso de que quisiera pasar alguna temporada en el campo Tanto la arquitectura pública como la privada o doméstica son el reflejo de la cultura y de la forma de vida de la sociedad romana.

La villa urbana o de recreo hospedaba a los dueños de la finca cuando la visitaban. Es una construcción de lujo, no tiene ninguna función práctica ni necesaria, refleja la riqueza de sus propietarios, ricos terratenientes o miembros de la aristocracia. Se componen de una sola planta o dos a lo sumo y estaban dotadas de todo tipo de comodidades, entre las que no faltaban unas termas, según asegura la web:arteespana.com.

Pues una de las más importantes en España es la Villa Romana de “La Tejada”, ubicada en la localidad palentina de Quintanilla de la Cueza, muy próximo al Camino de Santiago, parte de cuyo trazado discurre junto al de la antigua vía romana De Italia in Hispanias o Aquitana y al de la actual carretera N-120.

El nombre del yacimiento procede del topónimo del pago en que se descubrió en 1970. En la actualidad, los restos arqueológicos están protegidos por un edificio que, además de preservarlos, hace posible su visita de forma cómoda y accesible.

En La Tejada es posible contemplar un amplio conjunto de estancias decoradas con pavimentos de mosaico y provistas de sistema de calefacción (hipocaustum), que reflejan el lujo y la comodidad existentes en esta parte del Imperio durante un periodo de ocupación que abarca desde los siglos I al V d.C.

El espléndido conjunto musivario cuenta con elaboradas y coloridas composiciones geométricas y figurativas con temas mitológicos, marinos o alegóricos. A esta riqueza decorativa se suma el complejo y sofisticado sistema de calefacción que consiste en varios tipos de hipocaustos con pilae, arcos y galerías subterráneas.

Si bien este lugar es mencionado como villa romana o explotación agropecuaria del Bajo Imperio, lo cierto es que las características de las estructuras que lo forman y la enorme extensión del yacimiento, parecen indicar que, al menos en lo que se refiere a los restos visitables en la actualidad, muy bien pudiera tratarse también de las termas de una edificación relacionada con el hospedaje de viajeros en tránsito por la cercana vía romana que comunicaba Burdigala (Burdeos) con Asturica Augusta (Astorga).

El área excavada muestra tan sólo una parte de la extensión total. Actualmente se pueden visitar los restos de tres bloques de construcciones diferentes:

Trece habitaciones dispuestas en un eje norte-sur con muros de mampostería de piedra caliza alternando con hiladas de ladrillos.

Un amplio pasillo porticado orientado de este a oeste, en cuya zona norte se disponen otras seis habitaciones pavimentadas con mosaico y otra serie de estancias quizá destinadas al almacenamiento.

Las estancias principales tenían pinturas murales con decoraciones de temas geométricos, vegetales o imitando mármoles.

En cuanto a los mosaicos, los de tema geométrico presentan elegantes motivos decorativos de nudos de Salomón, ajedrezados, esvásticas, sogueados, etc.

Los mosaicos figurativos muestran escenas mitológicas, como el tema de Leda y el cisne; el de Océanos que se rodea de cuatro delfines y otros peces, en cuyas esquinas se encuentran representadas las Cuatro Estaciones o los de temática marina como la escena, parcialmente conservada, de Neptuno y Anfítrite y el Mosaico de los Peces en el que las distintas especies se representan dentro de un complicado esquema geométrico.

Pues esta villa reabre al público este viernes tras permanecer cerrada durante unos meses para realizar diferentes intervenciones que eran muy necesarias a nivel arqueológico y de mantenimiento, se abre de nuevo al público el yacimiento arqueológico.

Durante estos meses se han cometido trabajos de consolidación y limpieza en la totalidad del conjunto arqueológico, es decir, en los pavimentos y en los muros. En total se han intervenido 400 metros cuadrados de mosaicos aproximadamente.

Los trabajos comenzaron con una exhaustiva documentación actual del estado de conservación que presentan los restos arqueológicos. Para ello, se elaboró una cartografía de lesiones y se tomaron fotografías de todas las lesiones presentes en los distintos elementos. Con estos datos, y siguiendo los parámetros de actuación de los principales organismos internacionales de Conservación de Patrimonio Arqueológico, se diseñó un protocolo de actuación para la limpieza y la consolidación de cada elemento por separado, de esta forma, la intervención garantiza la conservación a largo plazo de los restos arqueológicos. Por otro lado, en los pavimentos musivos o mosaicos se realizaron los siguientes trabajos: limpieza profunda, consolidación de zonas dañadas, sellado de grietas, extracción de sales solubles y tratamiento alguicida en zonas puntuales

Como complemento de la limpieza se han realizado una serie de pruebas en las teselas vítreas del retrato de Océano presente en el mosaico de Leda, utilizando una resina intercambiadora de iones obteniendo unos resultados muy positivos. Después de estos trabajos los mosaicos están libres de polvo y suciedad. De esta forma, se aprecia el colorido original con el que fueron diseñados, apreciando el gran cambio y resultado de una intervención que los convierte más bellos todavía.