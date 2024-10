La XXVII exposición de Las Edades del Hombre ‘Hospitalitas’ alcanza los 100.000 visitantes

‘Hospitalitas’, la XXVII exposición de Las Edades del Hombre, ha recibido a su visitante 100.000 en su sede de Villafranca del Bierzo. En concreto, este número simbólico lo ha ocupado José María, un vecino de la localidad cántabra de Escobedo de Camargo que ha visitado la exposición acompañado de su mujer, Dolores. Ambos aseguran que “con la excepción de tan solo una ocasión, han visitado todas las ediciones de Las Edades del Hombre y que siguen disfrutando y deleitándose como el primer día”.

Esta muestra, cuya inauguración fue presidida por S.M. el Rey Felipe VI el pasado 12 de junio y que estará aún abierta hasta el mes de noviembre, está registrando gran éxito de público y un importante revulsivo turístico y cultural para la localidad y para toda la comarca berciana y la provincia. Un año más, Castilla y León se ha convertido, con esta nueva exposición de Las Edades del Hombre, uno de los ciclos expositivos más importantes de España, en cita imprescindible para los interesados en su extraordinario e inmenso patrimonio histórico-artístico.

Este año, por primera vez, la muestra se desarrolla en dos comunidades distintas: Castilla y León y Galicia: Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela son las sedes de esta exposición. La elección de la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo, por su especial significado en la ruta espiritual del Camino de Santiago, y de Santiago de Compostela, uno de los centros de la peregrinación de la cristiandad, ha contribuido a reforzar el vínculo histórico y geográfico de las dos comunidades, además de su proyección nacional e internacional. La Colegiata de Santa María y la iglesia de Santiago acogen el montaje de la exposición y reciben a sus visitantes en Villafranca del Bierzo.

El título elegido, ‘Hospitalitas’. La Gracia del Encuentro, se ha basado en la hospitalidad, virtud y seña de identidad de la Comunidad que trasciende cualquier tipo de barrera, conectando a las personas a través del cuidado y la generosidad. Así, la muestra de Las Edades del Hombre cuenta con el Camino de Santiago como como hilo narrativo.

La exposición está vertebrada a través de un preámbulo y cuatro estancias y alrededor de un centenar de piezas. Gregorio Fernández, Luisa Roldán, El Greco, Gil de Siloé, Juan de Juni o Luis Salvador Carmona compartirán espacio en la Colegiata de Santa María con otros artistas más recientes como Venancio Blanco o Vela Zanetti. Preámbulo y cuatro estancias: Littera Gesta. Todo parte de una historia; Allegoria Credere. ¿Qué he de creer?; Moralis Agere. ¿Cómo he de actuar?; Anagogia Tendere. ¿Qué me cabe esperar?