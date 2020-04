Coronavirus: Los mejores títulos del cómic a un click

Las bibliotecas públicas no paran de reforzar sus servicios online desde que arrancara el confinamiento por el coronavirus. La Red de Bibliotecas Municipales de Barcelona, por ejemplo, ha realizado 45.671 préstamos de todo tipo de documentos desde que comenzase en marzo el aislamiento domiciliario. Además, reciben una media de 150 peticiones diarias a través de su correo electrónico. Por ello, han reforzado todavía más sus contenidos con nuevas alianzas. En total, han invertido 140.000 euros en contratar nuevas licencias para satisfacer la curiosidad de sus lectores.

El último gran hallazgo es su acuerdo con el sitio “Underground and Independent Comics, Comix and Graphic Novels”, que permite al usuario disfrutar de más de 3.000 títulos clásicos y de referencia del cómic underground desde los años 40 a la actualidad. Si te haces socio, un servicio gratuito los próximos tres meses, podrás, por ejemplo, saltar por el número 41 de revista “Tales from the crypt” y disfrutar de las historietas dibujadas por Jack Davies, Graham Ingels o Al Feinstein.

Entre el catálogo hay joyas de las series pulp de los años 40 y 50 como “Real clue crime stories”; “Crime Illustrated”, “Aces HIgh”, la auténtica biblia de los cómics militares; y las maravillas del horror y la ciencia ficción como “Amazing stories”, “Weird fantasy” o “Vault of horror”.

La maravilla no acaba aquí y también puedes disfrutar de los títulos de referencia de los maestros delcómic underground de los 6o, 70, 80 y 90. Así se puede leer los cómics y novelas gráficas de Daniel Clowes, autor de “Ghostworld”; Robert Crumb, el polifacético creador de “Book of Mr. Natural” o Chris Ware, el genio detrás de “Jimmy Corrigan, el niño más listo del mundo”, a través de los títulos de una de las editoriales más emblemáticas como EC Comics.

Quien se acerque a este apartado virtual de las bibliotecas municipales podrá disfrutar con las creaciones de auténticos mitos de la novela gráfica como Will Eisner, Alan Moore, Kurt Busiek, Alex Toth, Peter Beigle y un larguísimo etcétera. Además, hay documentos originales de la época como publicidad, cartelismo, cartas al director y otras maravillas que harán las delicias de estudiosos, coleccionistas o simples aficionados al género.

Dentro de las nuevas adquisiciones de títulos online también hay la Digitalia Film Library: una plataforma que incluye películas y documentales en streaming con más de 1.080 títulos entre filmes, séries, cine de autor, o clásicos con títulos de 52 países diferentes. Además también se han ampliado las referencias de revistas, diarios y grabaciones sonoras y musicales, lo que amplía el número denuevas referencias a más de 100.000, todo un lujo en estos tiempos de confinamiento.