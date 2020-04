Benito Almirante: «Un antiinflamatorio contra la artritis es eficaz frente al coronavirus»

Es uno de los responsables de uno de los más importantes ensayos en la lucha contra el coronavirus. El doctor Benito Almirante, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la Vall d’Hebron habla de una prueba con el fármaco sarilumab que ha logrado altas médicas.

- ¿En qué consiste el ensayo con el fármaco sarilumab que están llevando a cabo en la Vall d’Hebron? Creo que ya han logrado tres altas médicas.

-Sí y ya hemos incorporado al estudio a un enfermo nuevo. Es un ensayo clínico que está valorando si este medicamento, un potente antiinflamatorio que se utiliza para la artritis reumatoidea, es eficaz para el tratamiento de la infección por coronavirus. Por el momento es un ensayo que se está haciendo en cuatro países de Europa (Francia, Alemania, Italia y España) y en Estados Unidos. Inicialmente iban a participar en el estudio 100 pacientes, pero se ha ampliado el número para poder incorporar a un total de 400 pacientes en todos estos países.

- ¿En qué fase se encuentra este ensayo?

-Por ahora estamos en la fase de inclusión de pacientes. Nosotros hemos incluido cinco; otros hospitales de España y Europa han incluido más. Yo solamente tengo información de nuestros pacientes. De nuestros cinco pacientes, el último se incorporó el jueves y tres ya se han ido a su domicilio sin tener ningún problema especial. Así que podemos decir que ha ido bien este ensayo clínico.

- ¿Qué características tiene este fármaco?

-Es un antiinflamatorio que persigue conseguir que los pacientes que tienen una neumonía provocada por el coronavirus y están ingresados en un hospital no entren en la segunda fase de la enfermedad, en la que se produce un fenómeno inflamatorio muy importante a nivel pulmonar. Esto ocasiona en muchos pacientes una insuficiencia respiratoria grave y les obliga a estar ingresados en la unidad de cuidados intensivos con ventilación asistida. Si lo damos en la fase inicial de la enfermedad, este medicamento previene que los pacientes tengan las complicaciones propias de la segunda fase, porque bloquea los receptores a nivel del pulmón de los productos inflamatorios y permite que no progrese la enfermedad. A medida que se incluyan más pacientes, habrá que ver hasta qué punto se consigue o no este beneficio.

- ¿Cómo deben ser los enfermos que tomen sarilumab?

-Básicamente deben tener tres características. En primer lugar, deben tener una neumonía diagnosticada de forma correcta y de forma precisa. En segundo lugar, tienen que estar ingresados en un hospital. Esto es un tratamiento de administración solamente a pacientes hospitalizados de momento. Y, en tercer lugar, deben tener un grado de insuficiencia respiratoria que no sea muy grave.

- ¿Se había probado este fármaco en China?

-Sí, este u otros similares. Se había probado en China con otros pacientes, pero no se había hecho un ensayo clínico. Lo realmente valioso a la hora de aplicar un medicamento en terapéutica de forma rutinaria es que se haga un ensayo clínico reglado con la regulación específica de las autoridades sanitarias europeas y norteamericanas. Y esto es lo que estamos haciendo aquí.

- ¿Podría explicar cómo es el proceso desde que el enfermo recibe la medicación?

-Es una medicación que se da afortunadamente en una dosis única por vía intravenosa. En algún paciente muy particular, si no hay una respuesta como la esperada, incluso se puede dar una segunda dosis al cabo de cuatro o cinco días. Pero el sarilumab está pensado para que una sola dosis en los primeros cinco días de la enfermedad sea suficiente para evitar la progresión de la enfermedad hacia formas más graves. Es un medicamento intravenoso que no tiene ninguna contraindicación especial ni ningún efecto secundario importante.

-En la Vall d’Hebron también están trabajando con otro fármaco: remdesivir.

-Es un antivírico específico y en estos momentos lo estamos dando a los pacientes que tienen coronavirus en un estado más grave y están en cuidados intensivos. El de remdesivir es un enfoque diferente al sarilumab porque, en su caso, necesitaremos un poco más de tiempo para saber si tiene efecto o no. Los de remdesivir y los de sarilumab son mecanismos diferentes de actuación. En estos días tenemos muchos ensayos clínicos y la semana que viene iniciaremos otro con un antiviral nuevo que no se ha probado aún en ninguna parte del mundo. Este antiviral se puede dar en comprimidos durante cinco días en la fase inicial de la enfermedad para atacar directamente al virus.

- ¿De qué medicamento estamos hablando?

-Se llama selinexor. Se trata de un medicamento nuevo y con un efecto importante contra el virus. Lo utilizaremos en la primera fase del virus y en pacientes que necesiten hospitalización por una neumonía para ver si el efecto es bueno.