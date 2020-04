Coronavirus: Las cinco mejores apps para meditar y dormir mejor incluso para escépticos

CALM : Si hay un salto infinito, no es entre los niveles principal y maestro, sino en el de hacerlo o no hacerlo. Esta aplicación gratuita es perfecta para romper prejuicios e iniciarse en la idea de la meditación, con ejercicios introductorios que pueden limitarse a tres minutos. Además, puedes centrar tus problemas y empezar a pensar en elementos concretos de tu psique, como la ansiedad, ahora omnipresente, el amor propio o gratitud.

ALMA: Esta aplicación incluye choaching y música relajante para ayudarte en el camino de la meditación. También está dividido en preocupaciones temáticas, pero te acompañan mejor en llevar a estados más prolongados de meditación, donde el cuerpo parece ceder, la sensación de liviandad se mantiene y las preocupaciones no desaparecen, pero sí que no pesan como antes y no te impiden actuar y reaccionar ante el estrés.