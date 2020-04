Así preparaba el confinamiento la portavoz de la Generalitat: de fiesta el 6 de marzo

De un tiempo a esta parte, la Generalitat ha optado por disimular los errores de su gestión del coronavirus con salidas de tono, más de las habituales. Poco importa que una semana pida el confinamiento total y al cabo de poco se erijan como defensores de la libertad de los niños. El papel lo aguanta todo. El mismo día que la Generalitat era incapaz de repartir las mascarillas prometidas por un error informático, la portavoz, Meritxell Budó, aprovechó los micrófonos que le brinda el cargo para asegurar que en una Cataluña independiente “no habría habido ni tantos muertos ni tantos infectados” por coronavirus, ya que la Generalitat habría decretado un confinamiento total “quince días antes”.

La portavoz se acoge a un tecnicismo para justificar su postura. El Gobierno decretó el estado de alarma el 16 de marzo y con ello, el confinamiento parcial. No el total, tal y como pedía la Generalitat. No obstante, la consellera de Salud, Alba Vergés, estaba dos días antes asegurando que no había ningún peligro en que los niños salieran a la calle si se tomaban las medidas higiénicas necesarias. Tres cuartas partes de lo mismo la portavoz. Budó estaba esa misma semana de fiesta en una conocida discoteca barcelonesa acompañada de una asesora, la secretaria general de presidencia, la diputada en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras. Tal y como reza un socorrido refrán español, recetas tengo pero para mi no vendo.