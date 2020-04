Dolores Redondo: «No voy a renunciar hoy al contacto con los lectores»

¿Cómo se vive un Sant Jordi desde casa?

Evidentemente de una manera muy diferente a como nos gustaría. Pero vamos a intentar a hacerlo especial. Desde ayer vamos a estar muy activos en redes sociales. He prometido estar muy activa a mis lectores y voy a intentar de manera virtual firmar libros, además de responder a sus preguntas y charlar con ellos. Eso es lo que tenemos que hacer en este día. No renuncio porque su cariño te llega, aunque no es lo mismo poder verlo, darle un abrazo, agradecerle que sea tu lector y ver su emoción. De todas formas intentaremos que nos llegue su afecto y a mí me llega.

A lo largo del día, ¿cómo será el contacto con los lectores a través de las redes sociales?

No renuncio al contacto aunque sea a través de redes sociales. Ha sido una carga muy bonita. Colgué ayer un vídeo y la respuesta fue tremenda. Así que estoy muy contenta con los mensajes y las cosas que me dicen. Esto te vuelve a recargar, a darte esa energía para irte a casa a volver a escribir y tener una cosa nueva que darle a los lectores.

¿Cómo podemos promocionar el libro en tiempos del coronavirus?

En otros tiempos, en el pasado, los escritores no promocionaban libros. El escritor permanecía encerrado en su casa, en su torre, muchas veces en su monasterio, y luego publicaba en una pequeña editorial. No era necesaria esta presencia. Nadie sabía quiénes eran ni dónde estaban, a veces ni cómo se llamaban. Me gusta la parte de estar en casa trabajando, pasar el tiempo leyendo y escribiendo, una vida casi monacal. Pero la otra parte, da tanta energía. No sé cómo podremos. No será como antes en mucho tiempo, pero espero que encontremos la manera de comunicarnos y de estar cerca. Los seres humanos necesitamos el afecto y el contacto: si no lo tenemos físico tendrá que ser virtual.

¿Cómo podemos apoyar a las librerías? ¿Deben implicarse las Administraciones?

El papel de las librerías es terrible estos días. Creo que es una petición de todos la de resaltar el valor de la cultura. En tiempos difíciles como los que vivimos, esa fuga cultural puede ser por donde nuestras fobias, nuestras paranoias, lo que estamos pasando, tenga su punto de fuga. Más que nunca debería ponerse en valor, aunque para algunos no lo sea y luego veamos como todos aparecen por televisión con una biblioteca detrás en estos días. Tener esos libros detrás le da al que habla ese apoyo de posicionarse. Eso debe traducirse en la importancia que tiene, sobre todo, como salud mental. La búsqueda de la belleza, que es la cultura, es lo que nos salva.

¿Por qué es importante la lectura en estos días?

Siempre se dice que la lectura tiene la capacidad de expandir tu mundo. Es cierto, pero también puede hacer más pequeño ese mundo hasta ponerlo en su lugar preciso. Lo que nos está ocurriendo es muy grande y nos aplasta. Leer ayuda a poner todo es su auténtico lugar, a minimizar lo que ocurre, ponerlo en valor respecto a lo que le ha pasado a otras personas. Leer es esa fórmula.