Una salida masiva a las calles de Barcelona pone en alerta al Govern

La primera jornada en la que ha estado permitido la salida a la calle de las familias con niños tras seis semanas de confinamiento ha dejado imágenes para la preocupación. Algunas zonas de Barcelona han registrado una salida masiva de personas que alimentan el temor a un rebrote, y puede alejar la “desescalada”.

Tanto es así, que a través de las redes sociales, las muestras de rechazo a ciertas actitudes “irresponsables” de los ciudadanos se han sucedido.

Más de 20000 muertos, millones de personas quedándose en casa confinados por más de 40 días, médicos policías y trabajadores partiéndose la puta cara por nosotros y luego tendréis los huevos de decirnos que los adolescentes somos unos irresponsables #irresponsables pic.twitter.com/L44yUYTljU — 𝕁𝕠𝕤𝕚𝕥𝕠🌵 (@Jositx_) April 26, 2020

Algunos han confundido los #ninosenlacalle con la marabunta. En Barcelona y en toda España.

Y la culpa no es de los niños, sino de tantos adultos #irresponsables.

Ojalá la mayoría ya estemos medio inmunizados o dentro de 15 días podemos tener un grave problema de salud pública. pic.twitter.com/tubNGjsmwC — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) April 26, 2020

Estas imágenes han puesto en alerta a Quim Torra, que había defendido una salida ordenada a la calle, distribuida en franjas horarias según la edad. “Estoy en la reunión de presidentes pero me llegan comentarios alarmantes de la salida de chicos y chicas a la calle. Estamos en máxima alerta y debemos extremar las precauciones”, ha afirmado a través de las redes sociales en un mensaje.

Soc a la reunió de Presidents però m’arriben comentaris alarmants de la sortida dels nois i noies al carrer. Estem en màxima alerta i cal extremar les precaucions. Mascaretes i distàncies de seguretat i evitar els grups. La salut de tots està en joc. Seguiu les recomanacions: pic.twitter.com/yOEMqVbBTq — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 26, 2020

El president, sin embargo, no tiene competencias para imponer medidas mientras siga vigente el estado de alarma y se ha limitado a llamar la atención de los ciudadanos. El Govern aprobó ayer un plan de desconfinamiento, aunque no se podrá aplicar mientras el Gobierno no devuelva las competencias a la Generalitat.

También en El Masnou, un municipio del litoral barcelonés, se ha podido ver a gente jugando a fútbol en la playa.

El estado de alarma está previsto que se alargue en España hasta el 10 de mayo, aunque en los próximos días se irá detallando el plan de desconfinamiento. El ministro de Sanidad ha dicho hoy que no podía anticipar aún si deberá prorrogarse otras dos semanas más, pero ha advertido que se trata de un virus muy peligros y de mucho contagio y ha dejado claro que es “muy precipitado pensar que el estado de alarma va a acabar en quince días”.