“La música potencia la memoria y los recuerdos”

¿Por qué las películas de dibujos animados de Disney tienen mil canciones? Porque la capacidad narrativa de los niños no está desarrollada, no entienden la evolución histórica y causal de los hechos, así que son incapaces de seguir el relato de una película. Sin esta comprensión, sin entender, no se emocionan, y sin emocionarse, no se divierten, y si no se divierten, se marchan. Es así de sencillo. Sin embargo, sí son capaces de memorizar las canciones y melodías que aparecen. Repartidas por la película, trazan un trayecto emocional y por tanto dan cuerpo específico a la historia. Por tanto, con la aparición de canciones, los dibujos de Disney consiguen dos objetivos, dar sentido narrativo a las historias para los más pequeños y, lo más importante, quedarse en tu memoria.¿Por qué “Frozen” fue un gran éxito? Porque “Let it go” era una gran canción que ayudaba a los niños a dar sentido a la película entera. La encapsulaba y la proyectaba a un tiempo.

Esta es la maravilla de la música, que funciona a un nivel no lingüístico, por tanto no necesita comprender ninguna lógica narrativa para quedarse en tu memoria. En crisis como la actual, donde vivimos en una narración de miedo y angustia, encerrados en casa y angustiados por lo que puede venir en un futuro, la música es la única que nos puede sacar de esta concatenación horrible de hechos y colocarnos en una línea argumental ajena. “La música es la medicina natural que acaricia el alma herida y que como un pegamento une a las personas en momentos de adversidad como el de ahora. Uno de los mejores y más fieles acompañantes que podamos tener a lo largo de nuestra vida”, asegura Laura Rojas-Marcos, doctora en psicóloga clínica.

La música, por tanto, es capaz no sólo de encapsular momentos mucho mejor y más directo que ninguna narración, sino que además nos permite escapar de los relatos horribles, aunque sea por el tiempo que dura una melodía. A veces funcionan estos dos conceptos a la vez. Una canción puede trasportarte directamente al recuerdo que has encerrado dentro, permitíendote escapar de tu presente angustiante. “La música se aplica con frecuencia en el campo de la salud al influir positivamente en nuestra fisiología y al potenciar la memoria y recuerdos. Es como una máquina del tiempo que nos transporta con su melodía a un determinado momento de nuestra vida, incluso a los más olvidadizos”, asegura Rojas-Marcos.

Los expertos recomiendan no sólo escuchar música para superar esta pandemia, sino también para recordarla, asociando a ella momentos positivos. Como los niños que no entienden lo que ocurre en “Frozen” si sacásemos sus canciones, el ser humano puede no entender lo que está ocurriendo en la actualidad y sufrir esa angustia. Las canciones no ayudarán a explicarle mejor lo que está sucediendo, pero sí que capturarán momentos de relajación en estos momentos de estrés y nos permitirán recordar lo sucedido sin carga traumática, de una forma más transparente y honesta.

Según los fisiólogos, la música genera endorfinas, liberando dopamina y activando prácticamente todas las áreas del cerebro, reduciendo el estrés y la ansiedad. En realidad, no es la música la que genera endorfinas, no es unas tontas cosquillas que nos producen bienestar, es algo más profundo. El cerebro encuentra, gracias a la música, ese vehiculo donde escapar de nuestra narración negativa de la realidad, que al tener juicio de valor es de por si una narración falsa, y nos ayuda a liberarnos. Es esta liberación, y no la música, la que genera endorfinas. Es importante no olvidar toda la cadena causal de hechos si tenemos que ser exactos.

La música, por tanto, es más importante que nunca. Según el portal de venta de entradas Stubhub, el 85,5 por ciento de los españoles reconoce fácilmente de la tristeza a la alegría con una sola canción. Para el 52 por ciento, son la base rítmica y la melodía las bases provocan este cambio, mientras que el 48 por ciento dice que son las letras. Además, el 92,25 por ciento asegura que relacionamos canciones con momentos felices de nuestro pasado. Incluso un 90 por ciento asegura que relaciona determinadas canciones con determinadas personas.

Por otra parte, un 20,3 por ciento asegura que ha aprovechado estos días de confinamiento para componer música y un 15 por ciento asegura que ha escuchado más música que nunca y ha aprovechado para descubrir nuevos artistas. En total, un 19 por ciento de los músicos ha aprovechado estos días para grabar un concierto en streaming desde sus casas y no perder el contacto con sus seguidores.

Así que es importante crear una banda sonora del confinamiento para recordarlo de forma más justa, como será imprescindible crearse una banda sonora del desconfinamiento para ayudarnos a adaptarnos mejor a la nueva normalidad, como la llaman estos días.