¿Cuál es el peor corte de pelo que se ha hecho en esta cuarentena?

El escritor Neil Gaiman estaba cocinando la cena cuando oyó a su hijo de ocho años preguntarle: “¿Papá, dónde están las tijeras?” Ocupado con unos ravioli al pesto, no pensó para qué querría unas tijeras y se lo dijo. “Creo que están en el cajón de la mesa del despacho”, gritó. Cuando el autor de “Sandman” o “American gods” llamó a su hijo a cenar, lo que vio le llenó de horror. Su hijo acababa de cortarse el pelo él mismo y parecía una de esas escobas de paja que debieron dejar de fabricarse porque destruían el planeta o algo así. “¡Qué has hecho!”, exclamó el escritor aterrorizado. El niño, que creía que era evidente, no le contestó.

Las historias de cortes de pelo en esta cuarentena son múltiples, a cada cual peor. Ahora que con el inicio de la desescalada las peluquerías, con todos los peros posibles, han podido volver a abrir, es hora de hacer balance de algunas de las más célebres “rajadas” que han hecho los famosos con su pelo, porque puede que todas las acciones humanas no sean esenciales, incluso muchas no sean ni siquiera importantes, pero sí que en todas ellas siempre es mejor hacerlo bien.

Uno de los primeros que sorprendió con su habilidad con las tijeras fue David Bisbal, que compartió su nueva imagen mirándose al espejo con cara de “¿eso me lo he hecho yo?”. No fue muy atrevido, sólo esquilado por los lados y más libre en el tejado. Más radical fue el actor Arnie Hammer, protagonista de “La Red Social” o “Call me by your name”. Si vas a estar una temporada en casa, mejor tomar riesgos y dejar que la fantasía se libere. Su mohicano a colores es todo un aplauso al “self made”.

La que estuvo elegante y comedida fue Rosalía, que parece incapaz de hacer nada mal. Otra cantante como Pink mostró que la paciencia, a la hora de cortar el pelo es importante, pues a los costados pareció arrancarse no sólo pelo, sino parte de la oreja. Otro que comentó que la idea de cortarse el pelo él mismo había sido no sólo mala, sino peor, fue el mismísimo Capitán América en persona, Chris Evans. Y muy mal debió quedar ya que no compartió imagen alguna. Su hermano, Scott Evans, luego grabó un vídeo del superhéroe corrigiendo el error, pero parte de las pruebas del horror ya habían sido borradas.

A veces ni siquiera te atreves a cortártelo tu y dejas que sea alguien cercano. Bruce Willis lo hizo con su hija, y aunque la quiere mucho, no la quiere lo suficiente para decirle que eso era una mala idea. También la cantante Gwen Stefani le cortó el pelo a su marido, el músico Blake Shelton, y aquí la cosa podemos decir que acabó en tablas, ni para ella, ni para él.

Una prueba de cero riesgo, al menos para los chicos, era cortárselo al cero, con máquina, para no tener que pensar en escalados o en facilidad para peinar. Eso hizo David Beckham, para quien su “look” siempre fue muy importante, o Joe Jonas, que se cortó bien el pelo pero pensó que la barba ya se cortaba sola.

Gracioso es el vídeo que colgó Georgina Rodríguez cortándole el pelo a su famosísima pareja, Cristiano Ronaldo, mientras le gritaba. “No te pongas nervioso, déjate ir". Otro futbolista preocupado por su condición capilar fue Iker Casillas, que también se rapó al cero con un importante mensaje: “Vendrán noticias positivas”. Más atrevido fue Ricky Martin, que se tiñó de rosa o Maluma, que dejo el trabajo a su madre.

El director Taika Waikiki, responsable del último “Thor” y que prepara una película para la nueva era de “La guerra de las galaxias”, pensó que sería una buena idea dejar a su hija que se lo peinara y arreglara. Como suele pasar en estas ocasiones, al acabar tuvo que raparse la cabeza.

La lista es infinita, y no todos quedaron mal. Jorge Javier Vázquez, Mar Torres, Julia Otero, David Cantero, Dabiz Muñoz, Soraya, todos compartieron sus nuevos “looks”. Los psicólogos aseguran que para lograr la plena independencia emocional tenemos que dibujar nosotros mismos nuestra imagen. Seguro que estos psicólogos se cortaron también el pelo ellos mismos en cuarentena, pero no se atrevieron a compartir el resultado final.