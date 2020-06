Muere Rosa Maria Sardá: Los homenajes más emotivos a la actriz

EL cáncer ha vuelto a robarnos una de nuestras mejores artistas. La actriz Rosa Maria Sardà moría a consecuencia de una enfermedad que la había debilitado en lo últimos años. Las reacciones ante la triste noticia no se hicieron esperar y demostraron que la actriz catalana era un patrimonio de todos. “Con gran tristeza decimos adiós a una de las grandes de la escena española. Querida por todos en vida y ahora en el recuerdo”, aseguraba Antonio Banderas.

La actriz aseguraba hace unas semanas a Jordi Évole en su última entrevista que “Yo no lucho contra nada. No se lucha contra un cáncer. El cáncer es invencible. No se lucha”. Siempre aplaudimos a los que “luchan” con entereza contra la enfermedad, pero Sardà demostró que todos merecen el mismo respeto, que encima que estás enfermo con una terrible enfermedad, encima se te ha de exigir que pongas una sonrisa. “Una cena con Rosa María Sardá y Terenci Moix rivalizando en contar anécdotas era lo mejor que podía ocurrirte en mucho tiempo. Donassa”, recordaba Maruja Torres rememorando a dos de sus grandes amigos.

Otro de los recuerdos más emotivos fue el de la periodista Julia Otero, que no dudó en llorar por la memoria de esta gran actriz. “Rosa María Sardá acaba de partir. Su grandeza artística y personal estará en nuestra memoria para siempre. Ha muerto en casa, como ella quería, en compañía de su hijo y sus hermanos. Hace tres meses vino a la radio. Las dos sabíamos que era la última vez”, afirmó.

Otra de las grandes artistas de este país, Ana Belén, también quiso mandar sus respetos y recordar a una compañera con que había compartido películas, anécdotas y grandes momentos vitales. “No cabe más dolor... compañera inteligente, imaginativa, reivindicativa, llena de humor irónico, maravillosa actriz... referencia... Rosa María Sardá. Buen viaje. Nos dejas tu inspiración. Ya te estoy echando de menos”, asegura la actriz y cantante..

A pesar de lo esperado, la noticia golpeó con fuerza a una profesión que no está pasando por su mejor momento con el cierre de cines y teatros y que empezaba a ver un viso de esperanza con la desescalada. “Querida Rosa. Que pena que te vayas. Cuánto reímos, y cuanto aprendimos de tu inmenso talento. Que mujer especial y brillante fuiste. !Hasta Siempre!”, aseguraba el actor Javier Cámara. “¡¡¡Noooo!!! Eras una de las mejores. Te admiraré siempre”, se limitaba a llorar la actriz Cristina Brondo. Por su parte, el músico y actor Fran Perea aseguraba: “¡¡¡Qué mala noticia!!!! Gracias por tantísimo, Rosa... Formas parte de mi manera de ver la vida... Qué pena. DEP”

La política también tuvo su espacio para el recuerdo de la actriz desde todos los espectros del hemiciclo, desde el actor Toni Cantó, que no dudó en definirla como “una gran actriz” hasta Gabriel Rufián, quien aseguró que “Me gustaba tanto lo que hacía que me daba igual lo que pensara. No se va sólo una gran actriz, se va una gran parte del patrimonio cultural que tenemos. Si hubiera nacido en Boston y no en Barcelona tendría 3 Oscars. Así de grande era. Descanse en paz, Rosa María Sardà”. La actriz era una de las artistas catalanas que no simpatizaban con el independentismo. El propio presidente del Gobierno tuvo un último recuerdo para la actriz: “Nos deja una de las actrices más queridas y memorables de nuestro país. Rosa María Sardà, historia en mayúsculas de nuestra cultura, ejemplo de sensatez, una mujer luchadora, con fuertes convicciones y gran compromiso social. Te echaremos de menos. Todo mi cariño para su familia”.