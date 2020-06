Colau sancionará con 200 euros a los que no respeten la distancia social en la playa

Las playas de Barcelona otra vez en el ojo del huracán. Tras las imágenes de ayer, el Ayuntamiento de la capital catalana está ultimando medidas más drásticas para controlar el aforo. EL sábado, recordemos, tuvo que cerrar cuatro playas. El regidor de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Área Metropolitana de Barcelona, Eloi Badia, ha salido al paso de las críticas anunciando que el gobierno municipal está dispuesto a sancionar con multas de hasta 200 euros a los bañistas que no respeten la distancia social.

“Hay que redistribuir a la gente mucho mejor. Si todos nos ponemos en primera línea tampoco servirá que implantemos un aforo máximo. La Guardia Urbana trabajará para pedir a los usuarios que echen atrás si es necesario”, ha apuntado el regidor en declaraciones a RAC1. De no ser así, Badia ha advertido que podrían llegar a sancionar con multas de entre 100 y 200 euros, como ha ocurrido cuando alguien no respetaba las franjas horarias o organizaba encuentros cuando aún no estaba permitido. No obstante, el concejal ha dicho que los primeros días hay que hacer una labor pedagógica para que la gente entienda las nuevas medidas de seguridad en la playa e informarles de las herramientas que hay para disfrutar de manera responsable, como la página web en la que se puede consultar el aforo de las playas.

El Ayuntamiento ha instalado unos videosensores que señalan la ocupación de las playas con unos semáforos. Cuando este está en rojo señala que la playa ha ocupado el cupo máximo de personas, por lo que el acceso queda cerrado. “Nos encontraremos que el acceso estará bloqueado a través de pilones de madera y cuerdas”. Y añade: “ahora mismo hay 50 puntos de acceso y la gente entrará a las playas por ellos. De esta manera es mucho más sencillo de entender si está abierta o cerrada”, ha señalado Badia.

A medida que avancen los días, se instalarán pilotes de madera y cuerdas en las playas para limitar los accesos a la arena y que sea más fácil cerrarlos cuando el aforo esté al máximo. Badia recordó que en el litoral barcelonés caben, manteniendo las distancias de seguridad, unas 38.000 personas.