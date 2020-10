Arranca el congreso Bnew en Barcelona para impulsar la reactivación económica

Los sectores clave para la reactivación económica se reúnen estos días en Cataluña con motivo de la Barcelona New Economy Week (Bnew), que quiere convertir a la capital catalana en el epicentro de la nueva economía. Es decir, encuentros profesionales para impulsar una economía con las personas en el centro y la creación de puestos de trabajo de calidad. Para ello, se apuesta sobre todo por el sector tecnológico y la industria digital, pero también por el logístico y el inmobiliario.

En la plataforma virtual, creada para este certamen y que se podrá utilizar en futuras ocasiones, participan 130 empresas y unas cincuenta “start-ups”. Esta plataforma, BVillage, consiste en un sistema innovador mediante el que las firmas que se presenten de forma virtual tienen una visibilidad destacada. Es decir, las compañías tienen la oportunidad de mostrar sus agendas para concretar citas virtuales con los más de 9.000 participantes de todo el mundo y combinarlo con algunas sesiones presenciales en la Estación de Francia, en la Casa Seat de Barcelona y el Centro Movistar.

Una de las sesiones de trabajo que ayer abrió esta semana de reflexión fue un coloquio sobre la resiliencia de Barcelona, a cargo de los ex alcaldes Narcís Serra, Joan Clos, Jordi Hereu y Xavier Trias. Los ponentes coincidieron en la inauguración con la alcaldesa actual, Ada Colau, así como con Pere Navarro, presidente del Consorcio de la Zona Franca, organizador del evento. La alcaldesa calificó la celebración del Bnew como una “dosis de optimismo y buenas ideas” para la ciudad en el contexto de crisis económica provocada por el coronavirus. Navarro, a su vez, agradeció el esfuerzo a quienes han hecho posible el evento por realizarse en «un momento muy difícil», y anunció que volverá a tener una nueva edición el año que viene, independientemente de si se ha llegado a la normalidad o no. «No es un evento, no es un congreso. Es algo distinto», afirmó Navarro para definir al Bnew, que ha supuesto unos dos millones de euros de inversión directa y la creación de unos 300 empleos, entre directos e indirectos.

Navarro explicó que el diseño de este evento -presencial y digital- ha supuesto un reto para garantizar las sinergias de los participantes para que tuvieran oportunidades de negocio y destacó la importancia de la plataforma digital específicamente creada para cumplir ese objetivo. Por su parte, la directora general de la entidad, Blanca Sorigué, manifestó que «van a ser cuatro días muy intensos, con más de 350 speakers, 160 horas de contenido y más de 9.000 asistentes de 111 países distintos, por lo que me atrevería a decir que será uno de los eventos más internacionales que se han celebrado en Barcelona». La primera jornada cogió las ponencias de los Inspirational Speakers Marc Vidal, experto en transformación digital e industria 4.0 o Jorge Alonso, arquitecto urbanista, entre otros.