Fomento del Trabajo pide acabar con el “maltrato" a las infraestructuras de Cataluña

El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, ha pedido este miércoles acabar con el “maltrato” a las infraestructuras en Cataluña, petición que trasladará el jueves al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en un acto que se celebrará en la sede la patronal, en el que también estarán la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

“Es el momento de ponernos de acuerdo todas las administraciones y de poner el contador a cero”, ha expuesto Sánchez Llibre en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press. La jornada del jueves, en la que estará el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, y el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tiene que servir para exigir a las tres administraciones que la inversión en infraestructuras empiece a funcionar “con el nivel” que le corresponde.

Para Sánchez Llibre, el Estado se tiene que “poner las pilas” con la ejecución en infraestructuras en Cataluña, déficit que la patronal ha cifrado en 28.000 millones de euros en la última década, para lo que ha defendido que acelere las inversiones en el Corredor Mediterráneo y traspase Rodalies a la Generalitat.

Emergencia sanitaria y crisis económica

Sánchez Llibre ha llamado a las diferentes formaciones políticas a “poner las luces largas” para afrontar la crisis económica y social provocada por la emergencia sanitaria del coronavirus.

El presidente de Fomento ha puesto el foco en la necesidad de que las diferentes instituciones se conjuren para salvar puestos de trabajo, para poder así preservar empresas.

Indultos

Preguntado por los indultos a los políticos independentistas, Sánchez Llibre se ha mostrado favorable y ha defendido que no tiene “ninguna objeción”. “Personalmente estoy a favor de los indultos. No tengo absolutamente ninguna objeción con este planteamiento, si no todo lo contrario”, ha expuesto.