El hijo de Montserrat Carulla acusa de mentir a TV3 al informar sobre su madre

Roger Peña Carulla, hijo de la recientemente desaparecida actriz Montserrat Carulla, ha criticado duramente contra la información que el informativo de TV3 realizó el mediodía del pasado día 24 sobre su madre. A través de sus redes sociales criticó duramente el tratamiento dado por las periodistas Raquel Sans y Gemma Ruiz, editora del “TN Migdia” y autora de la información sobre el fallecimiento, respectivamente.

A través de una extensa carta abierta a las dos periodistas, Roger Peña le ha dolido que la noticia de fuera la cuarta entre los titulares del día. “Creo -por evidencias y no solamente de la profesión (mira Maradona)- que mi madre merecía abrir el TN, a no ser que una gran noticia (muerte de Trump, terremoto, atentado...) la hubiera podido relegar. Pero que los tres titulares que la desterraron a un indigno cuarto lugar fueran “¿las cenas de Navidad, 6 o 10?”, “parece que S. Illa dice que habrá X vacunas” o “una diputada austriaca protesta en catalán”,... harían reír si no hiciera llorar”.

Por otra parte, Peña Carulla apunta varios errores en la noticia dada en el informativo, y que consideró dolorosos “sobre todo cuando tratan de la memoria de los muertos y causan dolor a los vivos, como nos causó -y mucho- sentir tantas insensateces”. Entre esos errores señala que Montserrat Carulla “no estuvo vetada al cine por su talante de izquierdas, de feminista y por ser divorciada. Esta interpretación (extraída de alguna de las últimas y menos exactas entrevistas) parece imbuida de un feminismo metido con calzador”.

La misiva también apunta que “la redacción de la noticia es monstruosa y nada profesional, y parece tendenciosa, aunque sea de buena fe. Era muy fácil contactarnos o documentaros bien”. En referencia al emplazamiento del fallecimiento dentro del informativo, Peña concluye que “fue indigno y estas chapuzas no deberían formar parte de un TN de la calidad”. Por todo ello finaliza añadiendo que “por desgracia el daño ya está hecho”.