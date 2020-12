Los mejores chefs enseñan a cocinar platos de Navidad a través de Youtube

El confinamiento empujó a cientos de miles de personas a jugar con los fogones. La harina desapareció de los estantes de los supermercados cuando muchos descubrieron que los niños se entretenían haciendo bizcochos y que amasar agua, levadura, harina y sal con las manos para hacer una hogaza de pan era terapeútico. De la receta del bizcocho de yogur –que consiste en mezclar un yogur, con un vaso de aceite, dos de azúcar, tres de harina, tres huevos y un sobre de levadura–, los más osados se atrevieron a dar el paso a hornear un Guinnes Cake. Para hacer este pastel se necesita una cerveza negra, de ahí el nombre, pero en la versión «made in Spain» se puede utilizar la nueva cerveza marrón oscura casi negra de Estrella Damm: «Equilater». El resultado es sublime.

La vuelta al colegio y a la rutina ha dado un respiro al horno. Y cuando el virus de la Covid-19 puso en cuarentena los bares y restaurantes -en Cataluña cerraron durante cuarenta días para frenar la transmisión–, en solidaridad con la restauración, la población se volcó a pedir platos «take away».

Pensando en los que aprendieron a hacer sofritos y paellas durante durante la primera ola y en los que descubrieron creaciones culinarias de restauradores de renombre durante la segunda ola, Estrella Damm y GastroEvents han creado un evento este sábado: #GastroNadal2020.

El virus ha puesto límites para celebrar la Navidad. La canciller alemana, Ángela Merkel, lo decía claro y sin rodeos, si no queremos que estas fiestas sean las últimas con nuestro abuelos, hay que contener la vida social. No habrá cenas de empresa con regalos de amigos invisibles –algunos suspiran con alivio y las tiendas de baratijas se rasgan las vestiduras, nunca llueve a gusto de todos–. Y el día 25 de diciembre, en las casas, no habrá coros que canten villancicos después del turrón, a no ser que sean virtuales. Pero lo que no robará el virus son las comidas de Navidad. Aunque sea en «petit comité», se puede cenar, se puede comer, merendar, brindar y beber. Y como es más fácil cocinar para cuatro o diez, que para treinta, la primera edición de #GastroNadal2020 propone aprender a elaborar un menú de Navidad con algunos de los chefs de más renombre de Cataluña.

Ventiún cocineros de reconocidos restaurantes catalanes están hoy desde las 9.30 horas de la mañana, hasta las 19.30 horas de la tarde en el canal de Youtube de GastroEvents Online elaborando propuestas culinarias para las fiestas. Paso a paso.

Algunas recetas se prepararán desde la Antigua Fábrica Estrella Damm y otras desde las cocinas de estos chefs. Todas estarán disponibles en un recetario y, para los más perezosos, estarán disponibles en formato «take away» durante las fiestas.

El espectáculo empezará con Oriol Castro, del restaurante Disfrutar, con dos estrellas Michelin. David Andrés, de Via Veneto, cogerá el relevo a las 10.00, y Fermí Puig, a las 11.00. Les seguirán Carles Abellán, de La Barra; Fran López, del Xerta; Carles Gaig, y Marc Gascons, de Els Tinars.

A las 13.00 horas, es el turno de Albert Adrià que sorprenderá con alguna de las especialidades para Turrons Vicens. Adrià empezó haciendo postres con su hermano y todavía hoy dice que con los dulces es con lo que más disfruta. A las 13.30, entrará en escena Nandu Jubany; a las 14.00, Pera Arpa, y a las 14.30 Quim Castells, de Casamar de Llafranc.

A las 15.00, el espectáculo sigue con los hermanos Roca y su madre. A las 16.00 será la hora de la Fonda Xesc. Por la tarde cocinarán L’Antic Molí, Cal Manel, Semproniana, El Quim de la Boqueria, Lluerna y Dos Palillos, otros dos estrellas Michelin. El sumiller Ferran Centelles propondrá maridajes con elaboraciones de Damm.

La iniciativa se enmarca bajo el paraguas #quenosapaguinelsfogons, para ayudar a la hostelería, uno de los sectores más golpeados de la pandemia.