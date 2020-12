Que veinte años no es nada

Hace poco más de veinte años, recibí una llamada de mi gran amigo Jesús María Zuloaga (Zulo) diciéndome que venía a Barcelona para hablar con el inolvidable Pepe Clemente y quería que cenáramos los tres.

No me adelanto nada por teléfono y me temí cualquier cosa, no en vano unos años antes no se nos ocurrió mejor idea que irnos a Cuba junto a nuestro amigo Mario, ni más ni menos que ir a localizar etarras, fotografiarlos y comunicarlo a las autoridades españolas, lo que llamamos la “Operación Ron Añejo” liamos tal follón que dimitió un Embajador, así que la visita de Zulo podía suponer cualquier cosa y mas, considerando que quien es hoy todavía subdirector de este su diario “La Razón”, es el periodista de España que más sabe sobre terrorismo.

Fuimos a cenar al desaparecido “Rincón de Aragón” con Pepe, allí degustando un excelente cabrito me lo soltaron a bocajarro, “casi seguro nos incorporamos a un periódico nuevo de la mano de Ansón que se llamará La Razón, “¿Qué te parece?” “Te lo decimos porque nos gustaría entre otras cosas que fuéramos aquí en Cataluña un diario de referencia en el mundo jurídico”.

Esos dos valientes se lanzaban a dar el paso desde un diario consolidado a un proyecto nuevo y por supuesto me presté para ayudar a mis amigos.

Poco tiempo después nació la edición catalana de La Razón, decidimos con Pepe Clemente, que daríamos voz a diferentes juristas, abogados, jueces, fiscales que quisieran escribir libremente y así lo hicimos, luego semanalmente pasé yo sólo a escribir la columna “el foro y el fuero” y ahora aquí sigo.

¿Por qué?, desde luego no porque cobre, que no es el caso, porque vi nacer a La Razón, porque nunca nadie me ha censurado una línea, porque aunque lo haga mal me gusta escribir, y porque quien compre este periódico está bien informado, sabe lo que compra y porqué, desde luego seguro que no es para leerme a mí.

A lo dicho, como canta el mejor cantante de tangos de Barcelona, que no actúa en escenarios, sino en Tribunales de Justicia... que veinte años no es nada.