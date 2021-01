Cataluña decreta un confinamiento municipal de 10 días a partir del 7 de enero

Superada la Navidad y Nochevieja y ante el acelerado aumento de los contagios y de la presión hospitalaria, la Generalitat ha decretado un confinamiento municipal durante los próximos 10 días para minimizar la interacción social. Con esta medida, que entraría en vigor a partir del 7 de enero -después de Reyes-, los ciudadanos no podrán salir de su municipio. Además, se cierran los centros comerciales y durante los fines de semana tan solo permanecerán abiertos los comercios esenciales (alimentación o farmacias), según ha anunciado la consellera de Salud, Alba Vergès, en un rueda de prensa tras una reunión del Procicat.

Ver también Sociedad .Alerta roja por la tasa de contagios

Durante la semana, podrán abrir tan solo los comercios de menos de 400 metros cuadrados. Los bares y restaurantes podrán seguir abiertos como hasta ahora -por la mañana y a mediodía- y la cultura y el deporte mantendrán las mismas restricciones que hasta ahora.

“Buscamos medidas de mucho impacto y muy reducidas en el tiempo”, ha explicado el secretario de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, que también ha explicado que el objetivo no es reducir las cifras, sino “frenarlas”. “Tenemos el país que tenemos y la economía que tenemos. No somos Alemania, Francia u Holanda. Vamos a frenar el crecimiento y después ya nos plantearemos reducir”, ha añadido.

Los niños volverán al colegio el 11 de enero, tal y como estaba previsto. Pero no habrá extraescolares, a no ser que se hagan en las escuelas y se mantenga el grupo burbuja.

Crecimiento sostenido del virus

Los datos epidemiológicos no mejoran desde el puente del 6 y 8 de diciembre. Argimon ha explicado que los contagios están creciendo a un 4% diariamente y un 2% los fines de semana (dado que se hacen menos pruebas). A diferencia de la primera y segunda ola, ahora no hay un crecimiento “exponencial”. Entonces, cada semana se doblaba el número de contagios, ahora, el crecimiento es sostenido. Antes de la Purísima, Cataluña registraba 8.000 nuevos contagios a la semana. En Navidad, se plantó con 14.000 nuevos contagios por semana y la semana de Fin de Año, acabó con 17.500 nuevos positivos. Con los conocimientos que tiene como epidemiólogo, Argimon ha avanzado que cuando entren en vigor las nuevas restricciones, pasado mañana, Cataluña estará registrando 18.000 nuevos infectados por semana. Este aumento de contagios se ha traducido ya en un incremento de la presión hospitalaria: en concreto, ha crecido un 27% el número de personas ingresadas en los últimos 15 días, mientras que ha subido un 20% en las Unidades de Cuidados Intensivos. Un dato que muestra que el crecimiento no es exponencial es que en los últimos siete días, el número de ingresados en intensivos ha subido un 16%.

El problema es que, según ha explicado Argimon, todavía no están recogiendo los efectos de las reuniones familiares en Navidad, Nochevieja o Reyes.

Las proyecciones epidémicas se habían hecho antes de las fiestas de Navidad se van cumpliendo. Antes de cogerse algunos días de descanso, el departamento de Salud avisó a los profesionales de los hospitales catalanes de que preveían un aumento de la presión asistencial. Sopesaban llegar a 500 ingresados graves de Covid-19 las primeras semanas de enero. Por ahora, el panorama no es tan terrible, pero se acerca. En las últimas horas, han ingresado siete enfermos de coronavirus en cuidados intensivos y ya hay 392 pacientes con esta patología en la UCI. Asimismo, en el último día han ingresado en los hospitales catalanes 144 personas por coronavirus. En total, ya hay 2.084 enfermos covid ingresados.

“El número de ingresos está siendo superior al número de altas”, ha constatado esta mañana Miquel Sanz, enfermero y coordinador asistencial de la UCI del Hospital Clínic. “Y lo más preocupante es que en los últimos días se esperan más ingresos y que algunas de las personas que han sido hospitalizadas en las últimas horas, acabarán en la UCI”, ha añadido en una entrevista en “El Món” de Rac1.

Pese a que hospitales no han dado por terminada la segunda ola, los datos epidemiológicos ya apuntan a que la tercera ola ya está aquí. El riesgo de rebrote ha escalado hasta 500 -78 puntos más respecto al último parte- y la velocidad de transmisión se sitúa en 1,27 -0,16 más-. En las últimas horas, se han diagnosticado 1.319 casos nuevos, que elevan el total a 406.443 positivos confirmados desde el inicio de la pandemia. Como hoy es lunes, este dato puede ser menor al real porque durante el fin de semana se habrían hecho menos test. Además, se han confirmado 32 fallecidos más. En total, ya han perdido la vida 17.223 personas por la Covid-19 en Cataluña.

Se avanza la vacunación a los profesionales sanitarios

Hasta el momento, sólo se han vacunado 8.293 personas de las 60.000 que tendrían que estar inmunizadas a estas alturas. Esto es cerca de un 0,1% de la población.

Argimon también ha abordado la lentitud en la vacunación en Cataluña. El secretario de Salut Pública ha trazado un paralelismo con una carrera de fondo y ha dicho que ahora se está en los primeros metros, tratando de “coger ritmo”. En este sentido, ha insistido en que el objetivo es alcanzar la inmunidad de grupo para diciembre de este 2021 -vacunar a un 70% de la población catalana (7,5 millones de personas)-.

“Deseo que la vacunación nos funcione. Juzgar un proyecto de un año en cuatro días es juzgarlo muy rápido”, ha respondido Argimon a las criticas de la campaña de vacunación. El secretario de Salud Pública ha avanzado que se ha empezado a vacunar ya a los profesionales sanitarios que estén en primera línea, “porque es un grupo esencial”, y se ofrece a comparecer cada semana para dar detalles del proceso de vacunación.

Vergés ha avanzado que harán un esfuerzo más y se vacunará todos los días de la semana. Hasta ahora, los lunes se utilizaban como día logístico, para organizar las dosis y el reparto.

Ripollès y Cerdanya

Las comarcas del Ripollès y la Cerdanya, que estaban cerradas desde antes de Navidad por el aumento de contagios, continuarán cerradas hasta el 6 de enero y, a partir del 7 de enero, se aplicará el confinamiento municipal, como en el resto de Cataluña.