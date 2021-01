Alejandro Fernández (PP) se erige en garantía de “cambio” frente a la amenaza de “pactos” de Illa con ERC

El PP no se conforma con el crecimiento que auguran las encuestas -doblar escaños-, sino que aspira a más y pretende consolidarse como partido de referencia del constitucionalismo ante el impulso del PSC de Miquel Iceta y Salvador Illa. Para ello, el candidato a la Generalitat de los populares, Alejandro Fernández, se ha proyectado hoy como la garantía del “cambio” que necesita Cataluña frente al independentismo, pero también frente a Illa, al que ha acusado de venir a pactar con los partidos separatistas.

“No conozco a nadie que no diga que Cataluña necesita un cambio”, ha afirmado, y ha advertido de que el cambio debe ser “total”. Es decir, tanto de proyecto, como de políticas y de gobierno. En este sentido, ha asegurado que la “principal diferencia” en el “concepto de cambio” entre el PP y el PSC es que “Illa no viene a Cataluña a vencer en las urnas al separatismo, sino que viene a pactar con ERC un tripartito”. “Es lo que han hecho siempre que les ha dado la suma para hacerlo”, ha avisado en un acto de partido organizado en Aitona (Lleida), acompañado de Marisa Xandri (presidenta provincial). “Nuestro cambio no es pactar con el separatismo, sino echarlos e iniciar un proyecto nuevo”, ha añadido. “Hay que volver a lo que había hecho grande a Cataluña”, ha subrayado.

Fernández ha reivindicado que el PP es la única formación que ha defendido durante la pasado legislatura en el Parlament las tres únicas cosas que han caracterizado a la “Cataluña más próspera”: “Los impuestos moderados y el apoyo al espíritu emprendedor, el respeto a la propiedad privada y la libertad educativa”. “Hoy Cataluña tiene una agenda política de extrema izquierda”, ha asegurado el líder de los populares. En este sentido, ha criticado que la autonomía ostente “los impuestos más altos en su tramo autonómico” y encabece el ránking de territorios con más impuestos propios -tiene 15 de los 71 que hay en toda España-. También ha cargado contra las dificultades que se imponen a algunos sectores económicos, como los agricultores, con “requisitos burocráticos” o las campañas de desprestigio contra el turismo.

El candidato del PP a la Generalitat ha defendido el modelo del PP en diversas autonomías, entre ellas, la Comunidad de Madrid, donde ha podido manejar la crisis sanitaria sin tener que decretar una restricción de la actividad económica tan severa como, por ejemplo, en Cataluña.

Asimismo, ha reivindicado al PP como el partido que defiende a “los propietarios catalanes” frente a leyes como la de la limitación del precio del alquiler aprobada en el Parlament por los partidos independentistas. Finalmente, también ha destacado la defensa de la libertad educativa y la compatibilidad entre la escuela pública y concertada dentro del sistema educativo público. “Es bueno que no toda la educación dependa de los poderes públicos”, ha asegurado, haciendo alusión a que hay que “ofrecer la posibilidad” a los padres de escoger el modelo educativo para sus hijos.