Entrevista con César Martín, el director de la revista musical Popular 1 (VII): “El personaje de Hedwig me recordó mucho a Jobriath”

Última parte musical de la entrevista al director de la revista musical más longeva de Europa, César Martín. El motivo es la edición de su libro “No Me Judas Satanás”, que es un compendio de bastantes de los artículos de la sección del mismo nombre que sale en la publicación, sin una periodicidad fija pero que pasa por ser la más querida por los fieles lectores.

Digamos que es la última parte musical porque tanto la revista, como la sección y por supuesto el libro comprenden mucho, mucho más que Rock y música en general. Para César, los redactores y los lectores John Belushi está arriba del todo del pedestal rockero junto a Johnny Rotten, y lo mismo sucede con Tallulah Bankhead, que comparte espacio sin problemas con New York Dolls en el infinito imaginario de Popular 1.

El éxito del libro está sobrepasando las expectativas y se han tenido que reeditar más ejemplares, para unos lectores muy fieles y apasionados (adjetivo clave para la revista y sus seguidores), que en ocasiones compran varios ejemplares, o lo encargan desde México o Argentina. Las palabras de César siempre ayudan mucho a comprender aún más la mejor “Rock’n’roll magazine” del mundo.

- Un movimiento que q te ha marcado es el Glam setentero. ¿Podrías escoger tus discos favoritos del género? Y aparte de los superclásicos, como Bowie, T. Rex, Sweet, Slade... hay Glam más desconocido. Q opinas de la música de Jobriath, Wizzard, Jo Jo Gunne, los australianos Skyhooks?

- Mi álbum favorito del Glam Rock británico es “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars” de David Bowie y The Spiders From Mars. Es una obra perfecta que sigue siendo fascinante después de todos estos años. De T. Rex me quedaría con “Electric Warrior”, pero son prácticamente igual de buenos “Tanx” y “The Slider”. Con Sweet no tengo duda: “Desolation Boulevard” me parece su obra maestra. De Slade es imprescindible su directo “Slade Alive!”, y el disco ideal para que alguien se introduzca en su música es su recopilatorio de 1973, “Sladest”. Hoy en día, Sweet y Slade son bandas totalmente olvidadas, pero tuvieron una importancia capital en su día. Y son grupos muy ligados al Popu, por lo menos en los años 1973-75. De Gary Glitter me quedaría con sus dos primeros discos, “Glitter” y “Touch Me”. Es muy triste que Glitter haya destruido su vida de una manera tan terrible, porque fue una figura muy querida por muchos de nosotros en una época. Tuve oportunidad de verle una vez en directo en Londres, en 1986, y fue una de esas veladas mágicas que no olvidas jamás. El nombre de Gary Glitter era sinónimo de fiesta, era un personaje que parecía salido de un cómic, y sus singles me parecían irresistibles. En fin... la suya ha terminado siendo una historia muy sórdida. De las estrellas de Glam más Serie B que citas, me quedo con Wizzard y Jobriath. Recuerdo que de pequeño me llamaba mucho la atención la imagen de Roy Wood. ¡Extraño personaje! “Wizzard Brew” es un buen disco, totalmente perdido en el tiempo. No vamos a compararlo con Bolan o Bowie, pero tenía mucho encanto. Jobriath es un personaje que siempre me ha fascinado. Cuando vi la espectacular película “Hedwig & The Angry Inch” hace años, el personaje de Hedwig me recordó mucho a Jobriath. Su primer álbum, “Jobriath”, es un clásico de culto imprescindible. También me gusta mucho su segundo disco, “Creatures of the Street”. Jobriath podría haber reinado por todo lo alto, pero estaba destinado a terminar siendo un artista maldito, y por desgracia, olvidado. Yo siempre le reivindicaré, habría merecido disfrutar de una gran carrera. Jo Jo Gunne y Skyhooks son buenas bandas, pero nunca significaron gran cosa en mi vida. Un grupo al que le tengo un cariño especial es Mud. ¡Imposible imaginar una banda más hortera que esa!, pero eran adorables. A cualquiera que tenga un mal día, le recomendaría que viese su actuación en Top Of The Pops interpretando su hit “Tiger Feet”. Los bailarines delirantes, el guitarrista con bolas de Navidad a modo de pendientes... Amo esa canción y la puesta en escena de la banda. Eran pura diversión. Les Gray es probablemente el frontman más feo y horterón de todos los tiempos, pero yo siempre que le veo dándolo todo en escena, me alegra el día”.

-Es conocida tu afición por grupos 80′s con cantante que sea mujer. Hemos hablado de Berlin, Divinyls y Missing Persons, pero q te parece además la música de The Motels, Eurythmics, Siouxsie & The Banshees?

- The Motels era un grupo muy especial. Buenos hits ochenteros y una frontwoman espectacularmente carismática. Martha Davis salía a menudo en el Popu a principios de los 80′s y a mí me parecía una diosa. Eurythmics era un gran grupo de pop ochentero. Esta era la música comercial que sonaba en las fiestas de críos cuando yo era un adolescente. Siempre me gustaron sus hits, y Annie Lennox tenía un magnetismo especial. Lo que no habría podido imaginar en aquella época era que alguien como Dave Stewart terminaría colaborando con tantísimas leyendas... Mick Jagger, Ringo Starr, Stevie Nicks, Aretha Franklin, Nina Hagen... En cuanto a Siouxsie & The Banshees, me parecen una buena banda también, y Siouxsie por supuesto es un icono del Punk Rock.

-Antes has dicho q prefieres mucho antes Bay City Rollers que el reggaeton. Seguro que te pasa lo mismo con Spandau Ballet y otros guilty pleasures de la época. ¿Cuales serían?. Y una banda de calidad indudable, Duran Duran, te siguen gustando sus discos 80′s?

- ¡Spandau Ballet! No, hombre, no, no me hagas hablar de Spandau Ballet. Ahora que ya no tenemos que escuchar el “Gold” de mierda en cada emisora de radio, mejor nos olvidamos de ellos, ¿no? Lo mejor de Spandau Ballet es que siempre eran masacrados en el Correo del Popu en los 80′s, como evidentemente merecían. Lo de Duran Duran no tiene nada que ver. Siempre me parecieron un gran grupo. Incluso fui a uno de sus conciertos en los 80′s y tenían un muy buen directo. Es curioso recordar ahora que Duran Duran estuvieron en la redacción del Popu a principios de su carrera, con sesión de fotos incluida a cargo de Martin Frías. No podría pensar en los años 80 sin recordar a Duran Duran. Son una referencia ochentera tan maravillosa como David Hasselhoff o Mr. T. Hace poco volví a escuchar su disco de versiones “Thank You”, que publicaron en los 90′s. Siempre me gustó mucho ese álbum”.

- También estaba en esa época un revival rockabilly muy muy interesante. Ya has hablado antes de The Cramps, pero estaban, aunque diferentes, Stray Cats, Dave Edmunds y Rockpile, Robert Gordon...grabaron muy buena música.

-Muy grandes todos ellos. Mis favoritos eran Stray Cats. Yo no descubrí el Rock 50′s con ellos, mucho antes de empezar a escucharles ya me volvían loco Elvis, Jerry Lee, Little Richard, Chuck Berry y toda la pandilla, pero fue increíble que pusiesen de moda el Rock 50′s en la era de la MTV, y que captasen la atención de toda una nueva generación. Ya sé que hay puristas Rockabilly que consideran que Stray Cats hacían pop, pero es su problema, tenían un talento acojonante. Su discografía al completo me parece esencial, y también hicieron grandes cosas por separado. Tengo un gran recuerdo de la primera etapa de la Brian Setzer Orchestra, aunque Brian copiase descaradamente a otra de mis bandas favoritas, Royal Crown Revue. Ese es un secreto a voces y es algo que incluso he hablado con Eddie Nichols de R.C.R., pero da igual, esos primeros discos de Brian con su orquesta son maravillosos”.

- Son muy diferentes entre sí, pero te siguen gustando bandas australianas de esos años como INXS, Midnight Oil y Cold Chisel? Alguna otra qu edestaques?

- Cold Chisel y Midnight Oil eran buenos, pero a mí me gustaban especialmente INXS. “Kick” me parece un disco perfecto que no envejece jamás. Rock australiano de los 80′s... hombre, lo primero que me viene a la mente es Birthday Party y Nick Cave & The Bad Seeds, claro. Aquellos primeros discos de Cave con los Bad Seeds son muy buenos. Su carrera entera es muy interesante, aunque sus últimos álbumes son tan dramáticos, que no encuentro nunca el momento para escucharlos. The Saints es otra buena banda australiana a reivindicar”.

-Podemos hablar de los años 90, muy fructíferos, que vivimos con pasión día a día. Como ves ahora esos años? Algo que te disguste por ejemplo?

- Los 90 empezaron muy bien y terminaron fatal. La lista de bandas que hicieron Historia a principios de esa década es enorme, y sin embargo a partir de 1997 la cosa cayó en picado. Claro que puedo recordar grandes discos publicados en 1997, 98 y 99, pero ya no fue lo mismo... Teníamos la puta mierda del Nu Metal, los grupos genéricos de Pop Grunge de tercera, etc.”

-Hablemos de grupos destacables de la década, pero que están mucho más olvidados que Nirvana. Sponge, te siguen gustando sus 3 discos? Eran especiales y elegantes, y sacaron más discos.

- Sí, una banda muy elegante que ya nadie parece recordar. No formaban parte de ningún movimiento y eso tal vez actuó en su contra, porque los medios no sabían cómo etiquetarlos, pero grabaron muy buenos discos.

-Se echa mucho de menos a Paw, su música y un retorno...

- Paw era muy especiales. Yo aún escucho “Dragline” y “Death to Traitors” de vez en cuando, y su tema “Jessie” es una de mis canciones favoritas de aquella era. Les vi una vez en directo en la carpa pequeña de Reading Festival y estuvieron increíbles”.

- También a Eleven. ¿Que te parece su música, y Natasha?

“Otro grupo maldito que habría merecido mejor suerte. Eran bastante inclasificables y, aunque fueron teloneros de grandes bandas, no lograron un mínimo de éxito. Hace poco hemos entrevistado para el Popu a Alain Johannes, un tipo con mucho talento. La pérdida de Natasha fue muy triste.

-Nunca has opinado sobre Truly, y su disco “Fast Stories... From Kid Coma” es muy potente.

- Buena banda también. Ese disco es muy diferente de todo lo que se publicó en la época. Es una lástima que no lograsen atraer al público que se volvió loco con bandas como Soundgarden o Nirvana. Supongo que su sonido era demasiado underground, y aunque contasen con un ex miembro de Soundgarden, nunca consiguieron captar la atención del público grunge. Su líder, Robert Roth es uno de los tipos más cercanos y entrañables de aquella escena. Siempre que me he comunicado con él, ha sido muy amable y cercano, y es alguien que se nota que por encima de todo ama la música”.

-Eran muy especiales también Thelonious Monster.

“Otra rareza. Provenían de la escena alternativa de Los Angeles de finales de los 80′s. Aparecieron al mismo tiempo que Jane’s Addiction, Fishbone y Red Hot Chili Peppers, pero no tenían el potencial comercial de esos grupos. Bob Forrest es un frontman carismático, pero quizá era demasiado arty para triunfar... Fishbone nunca llegaron a ser tan gigantescos a nivel comercial como Jane’s o los Peppers, pero hicieron giras mundiales importantes y aparecieron mucho en la MTV, mientras que Thelonious nunca dejaron de ser una pequeña banda de culto. Me gusta especialmente su disco del 92, “Beautiful Mess”, en el que colaboraba Tom Waits”.

-¿Te gusta toda la saga Jellyfish, es decir la banda, Imperial Drag, The Moog Cookbook, TV Eyes, Roger Joseph Manning y Jason Falkner en solitario?

-¡Por Dios, sí! Jellyfish eran absolutamente increíbles. Una de las mejores bandas de los 90′s. Y todo lo que hicieron sus miembros después me parece una delicia. Roger Joseph Manning Jr. sigue siendo uno de los mejores músicos del mundo a día de hoy. Lástima que tenga que girar con Beck y no pueda centrarse en su carrera en solitario, pero es lo que hay. Vivir de la música a día de hoy es complicado, ya sabes... Es como lo que pasó con Damon Fox... Duele en el alma que no pudiese seguir adelante con su banda Bigelf y tenga que ganarse la vida girando con The Cult... Amo a The Cult, pero Damon Fox tiene talento y carisma de líder, no debería ser un músico a sueldo para nadie. Poco antes de que se uniese a The Cult, estuve varios meses intentando que Damon nos diese una entrevista en profundidad para dedicarle la portada a Bigelf, y me extrañaba que tardase semanas en responder cada mensaje, y siempre con evasivas... hasta que se anunció que era el nuevo teclista de The Cult, y entonces lo entendí todo. Me quedé con las ganas de dedicarle la portada del Popu a Bigelf... Quién sabe, ¡quizá algún día! Qué banda más maravillosa... Todo lo que grabaron me encanta, pero el que recupero más a menudo es su álbum “Cheat the Gallows”

-Hablaste y hablas muy bien de Blues Traveler, pero también opinas lo mismo ahora de Widespread Panic y Phish, de ese movimiento del H.O.R.D.E. Festival, las jam bands...

- Lo de las jams bands en los 90′s fue un movimiento muy especial. No es exactamente mi rollo, pero disfruté mucho de todas esas bandas en una época... Phish, Blues Traveler, Widespread Panic... Sigue habiendo una escena importante de jam bands hoy en día, pero fue un movimiento más influyente en los 90′s... recuerda que incluso pudimos ver varias noches a Phish en la sala Zeleste o en Dr. Music Festival. Todo el mundo les comparaba con The Grateful Dead, y a mí me parece que no hay comparación posible entre ambos grupos, porque lo de Grateful Dead es algo totalmente único e irrepetible. El público de Phish, además, era mucho más pijo que los deadheads. Pero sus directos eran tremendos, y como ya sabes siguen en activo después de todos estos años. Es una gran banda, y Trey Anastasio es otro de esos músicos superdotados que pueden tocar cualquier cosa. A Widespread Panic hace muchos años que no los escucho, pero en los 90′s los tenía bastante presentes. Me gustaba su directo “Panic in the Streets”. Y lo de Blues Traveler es francamente curioso... John Popper tenía aura de leyenda en la primera época de la banda. Recuerdo que cuando le entrevistamos en Dr. Music Festival, le trajeron en camioneta, en un silla de ruedas, y parecía una escena de Woodstock. Pero un buen día adelgazó y el carisma se fue a tomar por culo! Gracias a que adelgazó, ahora está vivo, claro, pero aunque parezca una chorrada, dejó de ser un frontman bigger than life. Hay que recordar que, gracias en parte al magnetismo de Popper, el grupo se hizo bastante grande en USA. Era habitual que se mencionase a John Popper en la prensa como personaje carismático, no sólo por su música. Llegó a ser muy popular. Recuerdo cosas curiosas, como uno de los tíos de Green Day burlándose de Popper en las entrevistas, por su look con el chaleco de las armónicas y demás. En poco tiempo se convirtió en una estrella pop, lo cual fue raro, teniendo en cuenta el tipo de música que tocaban Blues Traveler. Tuvimos suerte de verles en Dr. Music Festival cuando aún estaban en su mejor momento. Y sigue siendo maravilloso recuperar sus primeros discos. Mi favorito es “Four”, una verdadera exquisitez para paladares finos. Canciones como “Run-Around” y “Look Around” están entre mis favoritas de los 90′s. Lo que hacen hoy en día me parece muy digno, siguen siendo una buena banda, pero yo les prefiero en aquellos años”.

-Nu Metal. Ahora mismo, ¿que salvas del género? Creo que tampoco es cuestión de denostarlo todo. Los tres primeros de Korn son potentes, para mí los primeros Deftones también, System Of A Down, Coal Chamber... puedes salvar a más bandas?

- Como te decía antes, como movimiento el Nu Metal me parece una mierda. Detesto con toda mi alma a Limp Bizkit: su sonido asqueroso, lo que representaban... Eran lo más alejado que puedo imaginar de lo que para mí ha sido siempre el Rock’n’Roll. Música para “frat boys” chungos. El tipo de gente que le daría una paliza a Shannon Hoon si se lo encontrasen por la calle. Después de unos años tan maravillosos para el Rock, años que nos dieron artistas del calibre de Shannon, Chris Cornell, Kurt Cobain, Jeff Buckley, Eddie Vedder, Trent Reznor, Layne Staley, Weiland y tantos otros, apareció este nuevo movimiento dirigido a garrulos, lo que en América llaman “wiggas”, o sea, niñatos blancos imitando patéticamente a los gangstas negros... La culminación de todo aquello fue la tercera edición de Woodstock, que se llenó de fans de Limp Bizkit y Kid Rock, y acabó con incendios y violaciones. Un puto asco. El polo opuesto de lo que había sido por ejemplo Lollapalooza en sus primeras ediciones. Y pese a lo dicho, me gustan los primeros discos de Korn, me pareció divertido el debut de Coal Chamber, y nunca me interesaron Deftones, pero supongo que tenían calidad y siguen siendo una banda digna. Fue divertido entrevistar a Jonathan Davis en Holanda... Era la gira de su segundo disco y Davis estaba totalmente trastornado, lo cual siempre da juego en una entrevista. Dijo cosas ahí que ahora serían impublicables. Me pareció un tipo interesante en persona, y era un gran frontman. El mismo día, en ese festival, vimos a Korn y a Marilyn Manson, que también estaban en su mejor momento, y fueron dos grandes shows. A día de hoy, Korn aún me parecen una buena banda, no sé si les viste en el tributo a Alice In Chains... la verdad es que hicieron una versión impecable de “Would?”. Así que las cosas no son blancas o negras. Puedo detestar con toda mi alma el Nu Metal como movimiento, y sin embargo disfrutar los primeros discos de Korn. En cuanto a System of a Down, yo no les considero Nu Metal. Supongo que se les puede relacionar con eso, pero para mí son diferentes. Nunca me marcaron nada, pero es una buena banda y “Toxicity” me parece un álbum potente... Temas como “Chop Suey!”, “Aerials” o “Toxicity” ya son clásicos del Metal moderno. “Mezmerize” también tenía algún tema muy bueno como “B.Y.O.B.”, otro clásico. Es incomprensible que estos tíos no hayan conseguido grabar un nuevo disco desde... ¿cuándo?... ¿hace 15 o 16 años? Tiene que haber auténtico odio entre los miembros de esa banda, porque en los últimos 16 años podrían haber ganado una fortuna y sin embargo no hay manera de que hagan nada nuevo. Supongo que no ayuda el hecho de tener un batería que es un retrasado mental devoto de Trump.

-El Nu Metal... Junto con el Neo Swing, de la misma época, podrían ser los últimos movimientos destacados, aunque sin la misma relevancia sin duda que el Rock 50′s, el Glam, Hard Rock 80′s y Grunge...Porque han desaparecido este tipo de movimientos en el Rock?

- El Neo-Swing fue un movimiento fantástico. Royal Crown Revue, Squirrel Nut Zippers, The Brian Setzer Orchestra, Big Bad Voodoo Daddy, Katharine Whalen, Lavay Smith and Her Red Hot Skillet Lickers... Fantásticas bandas y artistas que cubrimos durante años. Es gracioso, porque a veces se nos ha criticado por apoyar a esos grupos. Hubo más de un retrasado que debió creerse que el Neo-Swing fue un invento de Popular 1, por lo visto algunos consideraban que ese movimiento fue un hype que nos sacamos nosotros de la manga... ¡Bendita ignorancia! Como ha pasado con tantos otros movimientos, el Neo-Swing se hizo grande, sobre todo en USA, en los 90′s y nosotros lo cubrimos en profundidad, porque nos gustaba lo que hacían todas esas bandas. Pero con el paso de los años, la industria tomó otro rumbo y las carreras de algunos de esos grupos se vinieron abajo. Otros siguieron adelante, pero en condiciones precarias. Así que si, por ejemplo, dejamos de cubrir a Royal Crown Revue, ¡fue simplemente porque Royal Crown Revue no siguieron haciendo música! Y lo mismo podemos decir de la mayoría de grupos que lideraron el Neo-Swing. Pero algunos de ellos eran extraordinarios y merecían toda nuestra atención. ¿O acaso le vamos a poner pegas a la espectacular trayectoria de Squirrel Nut Zippers? ¿Realmente alguien tiene problemas con un músico de la talla de Jimbo Mathus? Tanto lo que hizo Jimbo con Squirrel Nut Zippers como su trayectoria en solitario es una maravilla. Y por suerte, los Zippers vuelven a estar en activo desde hace unos años. Pero fíjate en alguien como Lavay Smith: ni siquiera ha vuelto a grabar nada desde 2009, porque supongo que ni merece la pena para ella, teniendo en cuenta cómo está la industria. Pude entrevistarla hace muchos años y era todo pasión. Siempre se ha rodeado de músicos excepcionales, pero se limitan a tocar en directo cuando pueden. Quien quiera probar con su música, que escuche hoy mismo su maravilloso segundo álbum “Everybody’s Talkin’ ‘bout Miss Thing”. Los tres discos que grabó son muy buenos, pero ese me gusta especialmente. Yo sigo amando discos como “The Dirty Boogie” y “Guitar Slinger” de The Brian Setzer Orchestra, “The Contender” y “Walk On Fire” de Royal Crown Revue, “Hot” y “Perennial Favorites” de Squirrel Nut Zippers, “Katharine Whalen’s Jazz Squad” de Katharine Whalen, etc”.

-El problema en este siglo es q es dificilísimo la continuidad de bandas y artistas. En este sentido, es grande poder contar con gente en tan buena forma continua como Scott H. Biram, Chris Stapleton, Luke Winslow King, los últimos discos de Ted Russell Kamp y Ryan Bingham...que sientes por todos ellos?. Y, en este sentido, Orville Peck promete mucho, Marcus King...

- Todos los que citas están entre mis favoritos... He seguido a Scott H. Biram desde el principio y a mí este tío ya me parece legendario. Supongo que nunca saldrá de esa micro-escena de clubs, ni falta que hace, la mayoría de artistas mainstream que triunfan ahora no están capacitados ni para limpiarle las botas al bueno de Biram. ¡No son nadie a su lado! Admiro mucho además la perseverancia y constancia de este tipo, no debe ser nada fácil hacer giras interminables totalmente en solitario. Su nuevo disco, “Fever Dreams”, ¡es una vez más brutal! Qué grandísimo músico y qué poco se le valora... El caso de Chris Stapleton es muy distinto. Ha tenido muchísimo éxito y lo merece, desde luego. Su nuevo álbum, “Starting Over” me ha encantado, como todos los anteriores. Y es una maravilla también su colaboración en uno de los temas del disco de debut de The Dirty Knobs, el nuevo grupo de Mike Campbell. Luke Winslow-King es otro pura sangre, un músico “high class” con un talento extraordinario. Una trayectoria impecable hasta ahora. Ted Russell Kamp es amigo mío desde hace ya un buen puñado de años, y me alegra que se encuentre en un momento artístico tan interesante. Su nuevo disco “Down in the Den”, me parece uno de los grandes álbumes de 2020. Para alguna gente, Ted quizá solo sea uno de los músicos de Shooter Jennings, pero yo creo que su trayectoria en solitario no tiene nada que envidiar de la de Shooter. ¿Quién más...? Ryan Bingham... Otro de los grandes de la música americana actual de raíces, otro tipo sobradísimo de talento. Orville Peck ha sido una sorpresa muy curiosa. La primera vez que vi una foto suya con la máscara y leí que era gay “flamboyant” fan de Dolly Parton, pensé que la cosa no pasaría del “gimmick” de la máscara y del rollo kitschy de cowboy gay, ¡pero su disco “Pony” es buenísimo! Parece un cruce entre Chris Isaak y Roy Orbison. Es un tipo con una carrera muy prometedora por delante. Y Marcus King es otro gran talento. “El Dorado” tiene fantásticas canciones, y sus anteriores discos también. La verdad es que no podemos quejarnos, es un gran momento para la música americana de raíces”.

- Buenos grupos de este siglo con buena discografía de más de 3 discos parece q hay poquísimos. Para mí siguen destacando ahora mismo Ghost, The Baboon Show, Greta Van Fleet y Amyl & The Sniffers. Ya están llegando lejos todos ellos.

- Todos ellos están entre lo mejor del Rock actual. Pero no son los únicos con carreras muy sólidas. Ahí están por ejemplo King Gizzard & The Lizard Wizard, que son un torrente de creatividad constante. Lo de esa banda es flipante, componen y graban a todas horas... ¡Acaban de publicar un disco y por lo visto ya tienen previstos tres lanzamientos más! Y hay otras bandas actuales con más de tres discos recomendables.

-Otro pequeño movimiento, pero con muy buena música, sería una especie de neoglam festivo, con Foxy Shazam, The Struts y The Lemon Twigs, no te parece?

- Supongo que sí, aunque a mí no me interesen especialmente. No me gustan Foxy Shazam ni The Lemon Twigs. Seguro que si les viese en directo, pasaría un buen rato, pero su música me deja totalmente frío. Tienen buen gusto a la hora de elegir sus influencias, y eso ya es algo en estos tiempos lamentables de trap y reggaeton, pero no son para mí. The Struts me gustan más, pero prefiero mucho antes a las otras bandas que hemos citado... King Gizzard, Amyl & The Sniffers, Ghost, Greta Van Fleet, Baboon Show... Cada disco de The Struts que he escuchado, me ha gustado, pero sin embargo lo he olvidado al minuto siguiente, mientras que por ejemplo pongo el debut de The Dirty Knobs, y tarareo sus canciones el resto de la semana”.

-En este siglo sí que encontramos quizá un movimiento destacado, aunque casi no hay. Hablo del denominado Sludge Metal. Me parece un estilo fresco y, en parte, novedoso. Te gusta Baroness, pero también los últimos discos, más calmados? Me parecen muy buenos. Y otras bandas como Torche y Kylesa? Aunque no tengan mucho que ver, me parecen hipnóticos Royal Thunder.

- El Sludge Metal es una gran escena con la que no me identifico demasiado, pero claro que me gustan Baroness, Torche y Kylesa! Son buenos grupos. No siento por ellos lo que sentía en los 90′s por Soundgarden o Alice In Chains, pero me parecen buenos. Del Metal actual destacan especialmente Mastodon. Cuando les hemos dedicado la portada del Popu, ha tenido todo el sentido del mundo. Royal Thunder no tienen nada que ver con esos grupos, su sonido es más clásico y me gustan mucho. MIny Parsons tiene un carisma enorme.

-El Sludge puede atraer a la gente joven, me refiero a adolescentes y como mucho de veintipico, pero es muy difícil que se encierren en un garaje a tocar Rock’n’roll. No saben ni lo que es un disco, un solo de guitarra, la portada de un álbum... solo escuchan temas en mp3 sin saber casi nada del artista y prácticamente nunca es Rock.

- Sí, así es el mundo ahora, pero no esperes que yo me pase el día quejándome y recordando tiempos mejores. Mi visión de esto es totalmente egoísta: tuvimos la suerte de crecer en una época absolutamente mágica, y me quedo con eso. Yo descubrí a todas mis bandas favoritas de la manera que considero correcta, a través de sus vinilos. Hoy en día la gente joven en su gran mayoría tienen otros intereses, están colgando videos en TikTok, insultándose en redes sociales, perdiendo el tiempo con video-juegos o lo que sea, y lo siento por ellos, pero no es mi problema. Evidentemente estoy generalizando. Yo mismo conozco a gente muy joven que compra vinilos, libros y revistas, y están descubriendo con quince años a Led Zeppelin o a los Stones, pero la gran masa prefiere TikTok. Mira, el otro día estuve viendo un rato varios episodios de la sección “What’s in My Bag?” que graba la tienda de discos Amoeba, y fue esperanzador ver a Jeff Tweedy compartiendo su pasión musical con sus dos hijos, que evidentemente son muy jóvenes. Padre e hijos comprando vinilos, recomendándose discos y grupos entre ellos... Y encima con muy buen gusto musical. Cuando ves algo así, te das cuenta de que no todo está perdido.