Pelmazos de verano

Vengo escribiendo aquí desde el inicio de la edición catalana de LA RAZÓN por misericordia de su director. Ya no sé si empecé el siglo pasado o este porque a determinada edad el tiempo pasado te confunde y servidor no es de consultar datos ni de la IA, ni de internet en general.

Pues bien, cada año he dedicado el último artículo previo a vacaciones a los pelmazos veraniegos. Por si ustedes no lo recuerdan defino pelmazo veraniego como aquel que se te acerca mientras tomas unas cañas y una tapa de boquerones y, a traición o de frente, te ataca con un «tú que sabes de esto».

La presunción de inocencia es un concepto jurídico básico, pero debería serlo también la presunción de ignorancia.

Años atrás el pelmazo procesista pretendía que supiera qué iba a pasar con la independencia y, después, si podría volver Puigdemont. Al margen de que hay cosas muy difícilmente predecibles, para servidor en el mes de agosto no hay más auto que mi viejo y querido coche que este año ha cumplido los veintiocho años, ni más providencia que la Divina, a quien encomiendo ante todo la salud y el bienestar para mi familia y amigos y, si sobra, que quede algo para mí con un poco de trabajo, aunque a ratos se exceda, (no hay mal que por bien no venga).

Este año me temo que el pelmazo veraniego atacará con un «tú que sabes de esto, ¿dimitirá Pedro Sánchez?» Pues bien, de todos cuantos tenemos la afición de escribir, profesionales magníficos o amateurs que lo hacemos inmerecidamente, no les quepa la menor duda que el peor analista, (no me gusta la palabra y no lo soy, pero así lo titulan), soy yo de largo. Así que ni puñetera idea, aunque me da que este señor no se va a menos que le acaben echando los suyos.

El verano es para descansar, leer y estar con la familia. Cierto es que desde la nueva regulación a mediados de agosto empieza La liga, y eso si genera preocupación. ¿Qué tal resultarán los nuevos fichajes del Español? ¿Dmitrovic o Fortuño, para quien será la portería? ¿Kike García o Roberto quien de titular y quien de revulsivo? Así que también agosto da para temas trascendentales.

Para el resto salvo honrosas excepciones y aspectos muy puntuales, ya llegará septiembre que lo cogeré con sesenta y ocho años, sino ganando si empatando en traje de baño y saltando en paracaídas. Perdonen la vacilada, pero moral a tope para afrontar lo que haga falta.

Así que buen verano para todos libre de pelmazos.